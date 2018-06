امروز شرکت سونی عناوین که هفته‌ی آینده شامل تخفیف می‌شوند را اعلام کرد که در میان آن‌ها بازی‌های انحصاری بسیار بزرگی نیز دیده می‌شود. در ادامه لیست بازی‌های تخفیف خورده را مشاهده کنید. با نزدیک شدن به سالگرد پنج سالگی سونی، این شرکت تعدادی از بهترین عناوین انحصاری خود را با تخفیف‌های بسیار عالی در […]

با نزدیک شدن به سالگرد پنج سالگی سونی، این شرکت تعدادی از بهترین عناوین انحصاری خود را با تخفیف‌های بسیار عالی در دسترس دارندگان پلی‌استیشن ۴ قرار می‌دهد. این تخفیفات با هایلایت <<PlayStation Hits>> و با بنر آبی رنگ در خرده فروش‌ها و بنر قرمز رنگ در فروشگاه پلی‌استیشن به خریداران تحویل داده می‌شوند. قیمت‌های تخفیف خورده هر یک از عناوینی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، ۱۹٫۹۹ دلار و از تاریخ پنج‌شنبه ۷ تیر (۲۸ ژوئن میلادی) شروع خواهد شد.

در ابتدا بیایید با عناوین انحصاری سونی و یکی از معروف‌ترین و بهترین استودیو‌ بازی سازی حال حاضر شروع کنیم؛ بله دو عنوان بزرگ و بسیار محبوب استودیوی Naughty Dog یعنی Uncharted 4: A Thief’s End و The Last of Us Remastered در این لیست قرار دارند. بهترین عنوان انحصاری پلی‌استیشن ۴ در سال ۲۰۱۵ یا همان Bloodborne ساخته استودیو فرام سافت‌ور نیز در هفته آینده و با تخفیف بسیار عالی برای تهیه در دسترس خواهد بود. همچنین بازی Infamous: Second Son که توسط استودیو ساکر پانچ توسعه یافته و عنوان تیراندازی اول شخص استودیو گوریلا گیمز Killzone: Shadow Fall، عنوان Ratchet & Clank و LittleBigPlanet 3 نیز در این لیست دیده می‌شوند.

از بازی‌های انحصاری بگذریم، می‌رسیم به بازی استودیو EA DICE یعنی Battlefield 4 که یکی از بهترین بازی‌های بود که در سال ۲۰۱۳ میلادی عرضه شد. همچنین اشاره به عناوینی چون Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience و Doom خالی از لطف نیست. در ادامه لیست کامل بازی‌هایی که قرار است در هفته آینده شامل تخفیف شوند را مشاهده کنید.

Battlefield 4

Bloodborne

Doom

DriveClub

Infamous: Second Son

Killzone: Shadow Fall

The Last of Us Remastered

LittleBigPlanet 3

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Project CARS

Ratchet & Clank

Street Fighter 5

Uncharted 4: A Thief’s End

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

منبع متن: gamefa