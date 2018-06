امروز و در جدیدترین اخبار مربوط به بازی و سرگرمی، توسعه دهندگان در استودیوی Naughty Dog از وجود بخش چنده نفره بازی The Last Of Us 2 و همچنین اطلاعاتی از سیستم مبارزات اِلی خبر دادند. اولین نسخه از مجموعه The Last Of Us با بخش چند نفره تحت عنوان Factions در زمان عرضه همه طرفداران را غافلگیر کرد. […]

اولین نسخه از مجموعه The Last Of Us با بخش چند نفره تحت عنوان Factions در زمان عرضه همه طرفداران را غافلگیر کرد. بعد از انتشار The Last Of Us و در دست توسعه قرار گرفتن دومین نسخه از این سری، تا به امروز هیچ گونه اطلاعاتی از این‌که The Last Of Us Part 2 بخش چند نفره‌ای با این عنوان (Factions) خواهد داشت یا خیر، منتشر نشده است اما امروز سازندگان این عنوان بسیار مورد انتظار تایید کردند که حالت چند نفره Factions در The Last Of Us Part 2 نیز وجود خواهد داشت. این خبر را دستار کارگردان، آقای آنتونی نیومن (Anthony Newman) در مصاحبه‌ای که با وب‌سایت GameSpot داشت اعلام کرد. وی گفت:

حالت Factions باز خواهد گشت.

در ادامه این مصاحبه دستیار دیگر کارگردان، آقای کورت مارگنو (Kurt Margenau) تایید کرد که:

بخش چند نفره باز خواهد گشت. فعلا در رابطه با این‌که بخش چند نفره به چه شکلی خواهد بود، صحبت نمی‌کنیم، فقط می‌‌توانیم بگوییم که بخش چند نفره در The Last Of Us Part 2 وجود خواهد داشت.

گیم‌پلی این عنوان که در E3 2018 به نمایش درآمد، در آن شاهد مبارزات اِلی با دشمنان مختلف بودیم که بسیار نزدیک به واقعی و بیشتر احساس یک تریلر سینمایی بودن تا یک گیم‌پلی را به تماشاگران دست داد. در این مبارزات اِلی به موقع از ضربات دشمان جاخالی و تیر برای کمان را از کوله پشتی خود بیرون می‌کشید که جزئیات حرکات خیره کننده آن باعث تعجب همگان شد. به نظر می‌رسد که این یک مولفه مهم در شکل دادن خشونت شدید در The Last of Us Part 2 باشد و همچنین چیزی که بتواند ویژگی‌های جدیدی به قابلیت‌های اِلی اضافه کند. در جواب این‌که حرکات و کامبوهای مختلفی در گیم‌پلی آن دیده می‌شود، آنتونی نیومن پاسخ داد:

به روش کلاسیک ناتی داگ، ما همیشه سعی می‌کنیم انیمیشن‌ها را به صورت متنی تنظیم کنیم بنابراین مکانیزم جاخالی دادن و پرتاب کردن تیرِ کمان با جاخالی دادن و پرتاب کردن چاقو متفاوت است. همچنین یک سیستم بسیار پیچیده برای جاخالی دادن اِلی وجود دارد. هر ضربه دارای زوایای خاص خود بسته به ارتفاع و دیگر موقعیت‌ها است.

در گیم‌پلی به نظر می‌آمد که مکانیزم جاخالی دادن دارای چند کلید کنترل است اما هر دو تن از دستیاران کارگردان تایید کردند که این حرکات با یک دکمه خاص اجرا می‌شوند. سوال بعدی GameSpot این بود که مکانیزم و روند بهبود یافتن اِلی به چه شکل خواهد بود یا زمانی که اِلی با دشمنان رو به رو می‌شود و تیرها را از کوله پشتی خود بیرون می‌کشد. آنتونی نیومن و کورت مارگنو در این باره گفتند، با توجه به این‌که در این بازی دشمنانی با سلاح سرد تیروکمان گنجانده شده‌اند، این یک مکانیزم جدید است که در نسخه اول شاهد آن نبودیم اما در جواب این‌که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یکی از تیر‌های دشمنان به قسمتی از بدن اِلی اصابت کند؟

در گیم‌پلی به نمایش گذاشته شده در E3، رویه بهبود به صورت یک انیمیشن نبود بلکه یک اثر از وضعیت و شرایط خاص را نشان می‌داد. اگر توجه داشته باشید هنگامی که تیر به شانه راست اِلی اصابت می‌کند، در سمت راست پایین یک آیکون به شکل کمان ظاهر می‌شود که نشانگر این است که شما آسیب دیده‌اید. این گونه شرایط حالت یادگیری [listen mode] شما را توصیف می‌کند و تا زمانی که به جای امنی نروید و تیر را از بدن خود در نیاورید، نشانه گیری شما دچار اختلال می‌شود. همیشه سعی می‌کنیم در مورد میزان اطلاعاتی که ما در یک سناریوی به بازی‌باز ارائه می‌دهیم تعادل داشته باشیم. ما ایده‌های جالبی برای منطقی‌تر و واقع بینانه‌تر این عنوان در نظر داریم.

همه این کارها در راستای تنوع بخشیدن و افزایش سیستم مبارزات اِلی نسبت به نسخه‌ی اول است؛ اِلی در The Last of Us جوانی ساده لوح و در حال یادگیری نحوی زنده ماندن است. اِلی در The Last Of Us Part 2 یک قاتل حرفه‌ای است که با هر ضربه خشم عذاب آور او نمایان می‌شود. به احتمال بالا فهمیدن این‌که او در این نسخه به چه شخصیتی تبدیل شده و چه مهارت‌هایی در مبارزه به دست آورده است، بخش بسیاری از داستان بازی را تشکیل می‌دهد.

عنوان The Last of Us Part 2 در تاریخ نامشخصی به صورت انحصاری برای پلتفرم پلی‌استیشن ۴ عرضه و منتشر می‌شود.

