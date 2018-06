The Last of Us با وجود پایان مبهم و دو پهلوی خود، تجربه کاملی بود و اگر هیچ‌وقت ادامه‌اش ساخته نمی‌شد هم تعجب نمی‌کردیم. با این حال، Part II در دست توسعه است و فقط به این دلیل ساخته می‌شود که تیم سازنده پیام مهمی برای گفتن دارد.

به گزارش پردیس گیم، نیل دراکمن به عنوان کارگردان ارشد The Last of Us Part II، در مصاحبه‌ای با Game Informer گفت این بازی در صورت نداشتن حرفی مهم از سوی تیم سازنده، ساخته نمی‌شد. حتی در زمان توسعه محتوای دانلودی Left Behind برای The Last of Us، تیم سازنده احساس می‌کرد که در حال خراب نمودن بازی اصلی است. در مقابل، این به آن‌ها فرصت گسترده‌تر ساختن شخصیت الی را داد؛ چیزی که در نسخه دوم هم ادامه می‌یابد:

"ما دنباله‌ای نمی‌ساختیم مگر اینکه احساس می‌کردیم چیزی به اندازه پیام نسخه اول برای گفتن مهم باشد. حتی در زمان ساخت Left Behind هم با خود می‌گفتیم آیا به بازی اصلی آسیب می‌زنیم؟ Left Behind موفقیت بزرگی بود و شخصیت الی را گسترده‌تر نمود. با The Last of Us Part II نه تنها فرصت ارائه پیامی که فکر می‌کردیم بسیار مهم است و به آن باور داریم فراهم است، بلکه حالا قادر به گسترده‌تر سازی شخصیتی پیچیده به روش‌هایی جالب‌تر و منحصر به‌فردتر هستیم و اگر قرار باشد این کار را انجام دهیم، نمی‌توانیم تا پایان از آن دست بکشیم."

هالی گراس به عنوان دستیار نویسنده The Last of Us Part II، در رابطه با داستان این نسخه از سری هم چنین گفت:

"من فکر نمی‌کنم که ما لزوما بخواهیم به روایت عظیم‌تری برسیم اما بسیار هیجان‌زده هستیم تا تمام جنبه‌های شخصیت الی را نشان دهیم. بخشی از آن، این است که او جذب چه کسی شده، رابطه‌ آن‌ها چیست و برای چه کسی حاضر است وارد بازی شود بنابراین قسمتی از آن مطمئنا به تمایلات جنسی الی هم ربط دارد."

The Last of Us Part II در تاریخ نامشخصی برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

