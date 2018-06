نینتندو و Super Smash Bros. Ultimate، بیشترین موضوعات توئیت شده در E3

توئیتر به تازگی آمار و اطلاعات رسمی جدیدی را منتشر کرده است که مربوط به هفته گذشته و رویداد E3 می‌شوند. با ما همراه شوید تا این آمار را بررسی کنیم. براساس داده‌‌های توئیتر، گفت و گو‌های مربوط به بازی‌های ویدئویی در طی دوره نمایشگاه E3، نسبت به هفته‌ی قبل از این رویداد، ۹۴ درصد […]

توئیتر به تازگی آمار و اطلاعات رسمی جدیدی را منتشر کرده است که مربوط به هفته گذشته و رویداد E3 می‌شوند. با ما همراه شوید تا این آمار را بررسی کنیم.

براساس داده‌‌های توئیتر، گفت و گو‌های مربوط به بازی‌های ویدئویی در طی دوره نمایشگاه E3، نسبت به هفته‌ی قبل از این رویداد، ۹۴ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در طی این دوره، نزدیک به ۱۵ میلیون توئیت با هشتگ E3 ارسال شده‌اند. به ترتیب کشور‌های ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا، اسپانیا و فرانسه بیشترین تعداد توئیت‌‌های ارسالی را به خود اختصاص داده‌اند.

توئیتر اضافه کرد که بیشترین رشد گفت و گو‌های E3، طی برگذاری دایرکت نینتندو رخ داد؛ در این مدت تعداد ۸۹۰/۰۰۰ پیام ثبت شد.

در لیست زیر می‌توانید بیشترین موضوع‌‌های توئیت شده را مشاهده کنید.

۱٫ Nintendo (@Nintendo)

۲٫ Xbox (@Xbox)

۳٫ Super Smash Bros. (#SuperSmashBros)

۴٫ Fallout (@Fallout)

۵٫ Playstation (@PlayStation)

۶٫ Kingdom Hearts (@KINGDOMHEARTS)

۷٫ Ubisoft (@Ubisoft)

۸٫ Elder Scrolls (@ElderScrolls)

۹٫ Death Stranding (#DEATHSTRANDING)

۱۰٫ Fortnite (@FortniteGame)

همچنین در ادامه، عناوینی که بیشترین تعداد توئیت را به خود اختصاص داده‌، لیست شده‌اند.

۱٫ Super Smash Bros. Ultimate

۲٫ Kingdom Hearts 3

۳٫ Fallout 76

۴٫ The Last of Us 2

۵٫ Death Stranding

در نهایت، شما می‌توانید لحظاتی که منجر به بوجود آمدن بیشترین تعداد گفت و گو‌ها شده‌اند را در پائین مشاهده کنید.

۱- اعلام تاریخ انتشار بازی Super Smash Bros. Ultimate

۲- زمانی که Ridley به عنوان جدیدترین شخصیت عنوان Super Smash Bros. Ultimate معرفی شد

۳- رونمایی از بازی Elder Scrolls VI با انتشار تریلر آن در کنفرانس مطبوعاتی بتسدا

نظرات خود در مورد این آمار را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa