نیل دراکمن: The Last of Us Part II چیز مهمی برای گفتن خواهد داشت

بازی The Last of Us Part II به عنوان دنباله‌ای بر یکی از پرافتخارترین عناوین تاریخ صنعت گیم، یکی از مورد انتظارترین بازی‌های پیش رو است. داستان‌سرایی نسخه‌ی اول بازی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت آن بود اما بسیاری از افراد با شنیدن خبر ساخت قسمت دوم بازی، سوالی در ذهنشان شکل گرفت و آن […]

بازی The Last of Us Part II به عنوان دنباله‌ای بر یکی از پرافتخارترین عناوین تاریخ صنعت گیم، یکی از مورد انتظارترین بازی‌های پیش رو است. داستان‌سرایی نسخه‌ی اول بازی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت آن بود اما بسیاری از افراد با شنیدن خبر ساخت قسمت دوم بازی، سوالی در ذهنشان شکل گرفت و آن این بود که آیا قرار است این نسخه نیز به‌طور مستقیم به روایت داستان جوئل و الی بپرداز، آن هم زمانی که داستان این دو در نسخه‌ی اول تقریباً به پایان رسیده بود؟

به‌تازگی آقای نیل دراکمن (Neil Druckmann) نویسنده‌ی عنوان The Last of Us Part II در مصاحبه با Game Informer به نگرانی‌های هواداران این مجموعه پاسخ داد و عنوان کرد که اگر استودیو ناتی داگ (Naughty Dog) احساس نمی‌کرد که داستان و حرف مهمی برای ارائه دارد، هرگز دست به ساخت دنباله‌ی The Last of Us نمی‌زد:

اگر احساس نمی‌کردیم که چیزی به خوبی [داستان نسخه‌ی اول] ّبرای گفتن داریم، هرگز نسخه‌ی دوم را نمی‌ساختیم. حتی زمانی که درحال ساخت Left Behind بودیم از این می‌ترسیدیم که ” آیا داریم به بازی آسیب می‌زنیم؟” Left Behind موفقیت بزرگی بود و شخصیت‌های داستان را بیش‌تر تشریح کرد. در این‌جا این فرصت وجود داشت که ما نه‌تنها چیزی را که فکر می‌کردیم یک پیامی بسیار مهم است که به آن اعتقاد داریم را ارائه دهیم بلکه می‌خواستیم شخصیت‌های پیچیده‌ی داستان را به روش‌های جالب‌تر و منحصر به فردتری تشریح کنیم. و اگر ما به‌دنبال چنین چیزی باشیم، شما نمی‌توانید از آن پایان چشم پوشی کنید و از آن بگذرید.

درست است که سخنان دراکمن باز هم نکته‌ی خاصی را مشخص نمی‌کند اما این موضوع روشن است که او و تیم او دارای سابقه‌ای درخشان در داستان‌سرایی و شخصیت پردازی هستند بنابراین می‌توانیم با خیال آسوده و مطمئن منتظر انتشار این بازی و تجربه‌ی آن باشیم. عنوان The Last of Us Part II در تاریخ نامشخصی به‌صورت انحصاری برای پلتفرم پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa