مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم. با این‌که عناوین زیادی در این هفته منتشر شده‌اند اما هیچ‌کدام […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم.

با این‌که عناوین زیادی در این هفته منتشر شده‌اند اما هیچ‌کدام نتوانستند وضعیت فروش را بهبود بخشند. بیائید تا یکی از آرام‌ ترین هفته‌های سال را بررسی کنیم.

در هفته‌ای که گذشت عنوان انحصاری کسنول نینتندو سوییچ یعنی splatoon 2 با فروش تنها ۱۵,۷۱۵ نسخه توانست در جایگاه اول قرار گیرد. این عنوان در لیست قبلی جایگاه سوم را در اختیار داشت و این بدان معناست که محبوبیت این عنوان در ژاپن فراتر از انتظارها رفته است. در جایگاه دوم یکی از بازی‌های کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی Fate/Extella Link را مشاهده می‌کنیم که با فروش ۱۳,۹۹۶ نسخه‌ای توانست جایگاه دوم را به دست آورد.

اما در جایگاه سوم عنوان Record of Grancrest War قرار دارد که در اولین هفته فروش خود در ژاپن و روی کنسول پلی‌استیشن ۴ توانست ۱۱,۸۷۱ نسخه به فروش برساند و این جایگاه را در اختیار بگیرد. در ادامه عناوین Kirby: Star Allies ،Mario Kart 8 Deluxe و Donkey Kong: Tropical Freeze کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ دیده می‌شوند که به ترتیب رتبه‌های چهارم تا ششم لیست را تصاحب کرده‌اند.

در رتبه هفتم عنوان انحصاری پلی‌استیشن ۴ یعنی Detroit: Become Human با فروش ۷,۰۴۳ نسخه‌ی دیگر توانست مجموع فروش خود را ژاپن را به ۷۴,۴۵۸ نسخه برساند. اما در جایگاه هشتم بهترین بازی سال ۲۰۱۷ و یکی از پرافتخارترین بازی‌های این نسل The Legend of Zelda: Breath of the Wild به چشم می‌خورد که فروش خود را تنها در ژاپن به بالای یک میلیون نسخه رسانده است. تازه به بازار عرضه شده‌های دیگری مانند Super Bomberman R و عنوان God Wars: The Complete Legend به ترتیب رتبه‌های دوازدهم و پانزدهم را به دست آورده‌اند. در ادامه می‌توانید لیست پرفروش‌ترین نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

رتبه عنوان پلتفرم فروش این هفته فروش کلی ۱ Splatoon 2 (به علاوه نسخه بندل ادیشن) نینتندو سوییچ ۱۵,۷۱۵ ۲,۳۷۹,۹۷۷ ۲ Fate/Extella Link (به علاوه نسخه لمیتِد ادیشن) پلی‌استیشن ۴ ۱۳,۹۹۶ ۹۲,۶۴۴ ۳ Record of Grancrest War پلی‌استیشن ۴ ۱۱,۸۷۱ جدید ۴ Mario Kart 8 Deluxe نینتندو سوییچ ۱۰,۸۸۵ ۱,۵۸۳,۰۹۶ ۵ Kirby: Star Allies نینتندو سوییچ ۷,۶۹۸ ۵۳۳,۶۷۲ ۶ Donkey Kong: Tropical Freeze نینتندو سوییچ ۷,۴۲۹ ۱۷۱,۵۲۸ ۷ Detroit: Become Human پلی‌استیشن ۴ ۷,۰۴۳ ۷۴,۴۵۸ ۸ The Legend of Zelda: Breath of the Wild (به علاوه نسخه لمیتِد ادیشن) نینتندو سوییچ ۶,۹۳۹ ۱,۰۱۸,۱۴۴ ۹ Fate/Extella Link (به علاوه نسخه لمیتِد ادیشن) پلی‌استیشن ویتا ۶,۵۶۵ ۴۴,۷۲۱ ۱۰ Super Mario Odyssey (به علاوه نسخه باندل ادیشن) نینتندو سوییچ ۵,۴۸۲ ۱,۷۴۵,۸۹۴ ۱۱ Dark Souls Remastered پلی‌استیشن ۴ ۵,۳۷۰ ۱۰۹,۵۸۸ ۱۲ Super Bomberman R پلی‌استیشن ۴ ۴,۹۴۶ جدید ۱۳ Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit نینتندو سوییچ ۴,۲۳۱ ۱۸۹,۷۲۰ ۱۴ Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon نینتندو ۳DS ۳,۹۲۱ ۱,۶۴۹,۲۴۳ ۱۵ God Wars: The Complete Legend نینتندو سوییچ ۲,۹۶۷ جدید ۱۶ Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 پلی‌استیشن ۴ ۲,۶۵۶ ۲۰۸,۳۹۲ ۱۷ God Wars: The Complete Legend نینتندو سوییچ ۲,۶۴۹ جدید ۱۸ Sushi Striker: The Way of Sushido نینتندو سوییچ ۲,۳۲۷ ۷,۵۶۲ ۱۹ Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix پلی‌استیشن ۴ ۲,۳۲۴ ۱۵۳,۸۳۶ ۲۰ Rainbow Six Siege Advanced Edition پلی‌استیشن ۴ ۲,۳۱۰ ۶۳,۴۸۲

از حیث فروش نرم افزاری که بگذریم، می‌رسیم به فروش سخت افزاری. در هفته‌ای که گذشت فروش اکثر کنسول‌ها به غیر از خانواده نینتندو و مایکروسافت با افت مواجه شده‌اند که این باعث شد کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ باری دیگر رتبه اول را کسب کند تا باز هم بدون عرضه عنوان جدیدی پرفروش‌ترین کنسول هفته شود. در ربته دوم کنسول شرکت سونی، پلی‌استیشن ۴ قرار دارد که مجموعه فروش پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو در هفته گذشته روی هم ۲۵٫۱۳۵ دستگاه بوده است. در ادامه می‌توانید لیست پرفروش‌ترین سخت افزارها را مشاهده کنید.

رتبه پلتفرم شرکت فروش این هفته فروش هفته قبل ۱ نینتندو سوییچ نینتندو ۴۸,۰۶۲ ۴۰,۸۳۴ ۲ پلی‌استیشن ۴ سونی ۱۹,۰۹۰ ۲۰,۱۷۴ ۳ پلی‌استیشن ۴ پرو سونی ۶,۰۴۸ ۶,۴۹۷ ۴ نینتندو New 2DS LL نینتندو ۳,۸۶۲ ۳,۶۴۰ ۵ پلی‌استیشن ویتا سونی ۳,۰۹۹ ۳,۹۵۵ ۶ نینتندو New 3DS LL نینتندو ۲,۷۱۵ ۲,۷۳۶ ۷ اکس‌باکس وان ایکس مایکروسافت ۷۳۳ ۵۶ ۸ نینتندو ۲DS نینتندو ۴۷۵ ۴۶۶ ۹ اکس‌باکس وان مایکروسافت ۵۳ ۷۰

امیدواریم که از بررسی این هفته نیز راضی باشید. نظرات خود را در رابطه با این آمار با ما در میان بگذارید.

منبع متن: gamefa