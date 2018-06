سازندگان Sekiro: Shadows Die Twice: این عنوان از سری Souls و Bloodborne چالش برانگیزتر است

طی روز‌های اخیر اطلاعاتی در رابطه با جدیدترین ساخته‌ی استودیو فرام سافت‌ور (From Software) یعنی Sekiro: Shadows Die Twice منتشر شده که در جدیدترین آن‌ها، امروز مشخص شد که این عنوان از مجموعه Dark Souls و عنوان Bloodborne چالش برانگیزتر و سخت‌تر خواهد بود. پس از این‌که در مراسم The Game Awards 2017 یک تیزر از بازی Sekiro: Shadows […]

طی روز‌های اخیر اطلاعاتی در رابطه با جدیدترین ساخته‌ی استودیو فرام سافت‌ور (From Software) یعنی Sekiro: Shadows Die Twice منتشر شده که در جدیدترین آن‌ها، امروز مشخص شد که این عنوان از مجموعه Dark Souls و عنوان Bloodborne چالش برانگیزتر و سخت‌تر خواهد بود.

پس از این‌که در مراسم The Game Awards 2017 یک تیزر از بازی Sekiro: Shadows Die Twice منتشر شد، این عنوان در طی رویداد E3 امسال و در کنفرانس مطبوعاتی مایکروسافت به صورت رسمی معرفی شد. بعضی از طرفداران عناوین این استودیو نگران بودند که جدیدترین ساخته‌ی آن‌ها از مجموعه Dark Souls و عنوان Bloodborne آسان‌تر خواهد بود و این چیزی بود که طرفداران از آن می‌ترسیدند اما در طی مصاحبه وب‌سایت GameSpot با سازندگان این عنوان، آن‌ها به طرفداران اطمینان خاطر دادند که نگرانی طرفداران بی مورد است. صحبت‌های سازندگان در این رابطه:

این عنوان به احتمال بالا از دیگر عناوین ما سخت‌تر و چالش برانگیزتر خواهد بود. ما بر این عقیده هستیم که سطح لذت بردن بسیار متفاوت و از بازی‌باز به بازی‌باز بسیار گسترده‌تر است.

در ادامه رئیس استودیوی فرام سافت‌ور آقای هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki) اظهار کرد:

اگر از آن دسته بازی‌بازهایی هستید که با دقت و آرامی تمام، همه‌ی نقطه ضعف‌ها و موقعیت‌های دشمنان خود را می‌سنجید و نظاره گر همه چیز هستید، پس با این عنوان اوقات عالی را سپری خواهید کرد. احساسی که هنگام کشف و کاوش نقشه‌های سه بُعدی و پیدا کردن یک ابزار جدید پروتز به شما می‌دهد، باعث می‌شود که به خودتان بگویید: صبر کن ببینم، چرا این ابزار را مقابل دشمنان استفاده نکنم؟ ایم همان احساس رضایت برای یک بازی‌باز است. حتی از از آن دسته بازی‌بازهایی باشید که سریع و با عجله بازی رو شروع می‌کنند و با دشمان شاخ به شاخ و شمشیر به شمشیر می‌شوند، باز هم سختی و شدت گیم‌پلی آن را احساس می‌کنید. سختی و شدت این بازی به قدری بالا است که به احتمال بالا از دیگر عناوین ما چالش برانگیزتر خواهد بود بنابراین ما فکر می‌کنیم که این عنوان ار لحاظ کلی برای همه مناسب خواهد بود.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice توسط شرکت اکتیویژن و در اوایل ۲۰۱۹ میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و کاربران رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر می‌شود.

منبع متن: gamefa