گزارش NPD از نتایج پرفروش‌ترین سخت افزارها و نرم افزار‌ها برای ماه مه میلادی منتشر شد. در ادامه پیشنهاد می‌کنم نتایج کلی را مشاهده کنید. امروز نتایج عملکرد فروش سخت افزارها و نرم افزار‌ها برای ماه مه میلادی ایالات متحده توسط آقای مت پیسکاتلا (Mat Piscatella) که یکی از تحلیلگران NPD است منتشر شد که کنسول پلی‌استیشن ۴ […]

گزارش NPD از نتایج پرفروش‌ترین سخت افزارها و نرم افزار‌ها برای ماه مه میلادی منتشر شد. در ادامه پیشنهاد می‌کنم نتایج کلی را مشاهده کنید.

امروز نتایج عملکرد فروش سخت افزارها و نرم افزار‌ها برای ماه مه میلادی ایالات متحده توسط آقای مت پیسکاتلا (Mat Piscatella) که یکی از تحلیلگران NPD است منتشر شد که کنسول پلی‌استیشن ۴ در بخش سخت افزار و بازی State of Decay 2 در بخش نرم افزار پرفروش‌ترین‌های این ماه در آمریکا بوده‌اند.

با توجه به این نتایج، مشخص شده که فروش کلی بازی‌های ویدئویی در ماه مه ۱۳ درصد و نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش را به خود دیده است. بازی State of Decay 2 پرفروش‌ترین عنوان ماه مه و پلتفرم پلی‌استیشن ۴ پرفروش‌ترین کنسول این ماه شده‌اند. در کل فروش ماه مه همه‌ی پلتفرم‌ها یعنی پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ نسبت به بازه مشابه در سال‌های قبل پیشرفت چشمگیری داشته‌ است و همان طور که اعلام کردیم، پلی‌استیشن ۴ باری دیگر تبدیل به پرفروش‌ترین کنسول خانگی در ماهی که گذشت شد.

فروش دلاری سخت افزار نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش، فروش دلاری نرم افزار ۴ درصد کاهش و فروش دلاری لوازم جانبی ۳۰ درصد افزایش داشته است.

بازی State of Decay 2 تا به امروز فروش دو برابری نسبت به نسخه نخست آن داشته و عنوان God of War با یک پله سقوط در رتبه دوم پرفروش‌ترین عناوین ماه مه قرار دارد؛ بازی God of War تا به این لحظه دومین بازی پرفروش سال ۲۰۱۸ میلادی است که رتبه اول را ساخته یوبی‌سافت یعنی Far Cry 5 تصاحب کرده است. رتبه سوم در اختیار یکی از بهترین عناوین سال میلادی جاری یعنی Monster Hunter: World است. نکته جالب در رابطه با پرفروش‌ترین عناوین ماه مه میلادی این است که شش تا از ده عنوان پرفروش را بازی‌های انحصاری تشکیل می‌دهند. در قسمت پایین و در تصویر مربوط به پرفروش‌ترین عناوین سال ۲۰۱۸ تا به امروز (تصویر شماره پنج)، لیست ۲۰ عنوان قابل مشاهده است.

اما در جایگاه سوم پرفروش‌ترین عناوین ماه مه میلادی بازی Detroit: Become Human قرار دارد که تا به امروز بهترین بازی استودیو کوانتیوم دریم (Quantic Dream) است که توانسته در ماه اول عرضه به این تعداد فروش برسد. در ادامه عنوان Far Cry 5، بازی انحصاری نینتندو Donkey Kong Country: Tropical Freeze، پرفروش‌ترین محصول حوزه سرگرمی Grand Theft Auto V، عنوان دیگر نینتندو Hyrule Warriors Definitive Edition، ساخته‌ی دیگر یوبی‌سافت Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، عنوان Mario Kart 8 و عنوان NBA 2K18 به ترتیت رتبه‌های چهارم تا دهم را به دست آورده‌اند. در ادامه پرفروش‌ترین عناوین به تفکیک هر پلتفرم را برای شما لیست کرده‌ایم.

۱۰ بازی پرفروش‌ کنسول پلی‌استیشن ۴ برای ماه مه میلادی

God of War 2018 Detroit: Become Human Far Cry 5 MLB The Show 18 Grand Theft Auto V FIFA 18 NBA 2K18 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Call of Duty: WWII Overwatch

۱۰ بازی پرفروش‌ کنسول اکس‌باکس وان برای ماه مه میلادی

State of Decay 2 Far Cry 5 PlayerUnknown’s Battlegrounds Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Call of Duty: WWII Overwatch Sea of Thieves NBA 2K18 FIFA 18

۱۰ بازی پرفروش‌ کنسول نینتندو سوییچ برای ماه مه میلادی

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Hyrule Warriors Definitive Edition Mario Kart 8 Super Mario Odyssey The Legend of Zelda: Breath of the Wild Splatoon 2 Kirby Star Allies Labo Toy-Con 01 Variety Kit Mario + Rabbids Kingdom Battle The Elder Scrolls V: Skyrim

۱۰ بازی پرفروش‌ کنسول نینتندو ۳DS برای ماه مه میلادی

Pokémon Ultra Sun Pokémon Ultra Moon Shin Megami Tensei: Strange Journey Mario Kart 7 Super Smash Bros Detective Pikachu Super Mario 3D Land Super Mario Maker Minicraft Mario Party: The Top 100

فروش نرم افزاری و عناوین نینتندو سوییچ نسبت به سال قبل افزایش ۹۰ درصدی داشته که آن را تبدیل به بهترین عملکرد ماه مه شرکت نینتندو بعد از گذشت ۶ سال و از زمان عرضه نینتندو Wii می‌کند. در ادامه تصاویر مربوط به عملکرد سخت افزار و نرم افزار ماه مه آمریکا را مشاهده می‌کنید.

منبع متن: gamefa