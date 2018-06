یکی از بزرگترین عناوین معرفی شده در مراسم E3 2018 شرکت مایکروسافت (Microsoft)، بازی Gears 5 بود. احتمالا اولین چیزی که توجه عده‌ی زیادی از طرفداران را به خود جلب کرد، نبود عبارت Of War در عنوان این نسخه بود، حال راد فرگوسن (Rod Fergusson) رئیس استودیو کوالیشن (Coalition)، از دلیل حذف این عبارت می‌گوید. اخیرا […]

یکی از بزرگترین عناوین معرفی شده در مراسم E3 2018 شرکت مایکروسافت (Microsoft)، بازی Gears 5 بود. احتمالا اولین چیزی که توجه عده‌ی زیادی از طرفداران را به خود جلب کرد، نبود عبارت Of War در عنوان این نسخه بود، حال راد فرگوسن (Rod Fergusson) رئیس استودیو کوالیشن (Coalition)، از دلیل حذف این عبارت می‌گوید.

اخیرا راد فرگوسن در توییتی، توضیحات بیشتری درباره‌ی تصمیم استودیو کوالیشن مبنی بر حذف عبارت Of War از عنوان Gears 5، منتشر کرده است. بنابر گفته‌ی فرگوسن با توجه به ساخت عناوین متعدد از سری بازی‌های Gears Of War، این استودیو تصمیم به حذف عبارت Of War گرفته است.

هنوز نام این سری بازی‌ها Gears Of War می‌باشد، اما با توجه به اینکه ما در حال ساخت عناوین متعددی نظیر Gears 5 ،Gears Pop و Gears Tactics هستیم، کوتاه کردن عنوان بازی منطقی به نظر می‌رسید. به علاوه، ما همیشه برای راحتی کار آن را Gears می‌نامیم.

Gears 5 در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۱۹ به صورت انحصاری برای ایکس‌باکس وان و ویندوز ۱۰ منتشر خواهد شد.

