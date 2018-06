تاریخ انتشار The Awesome Adventures of Captain Spirit مشخص شد

هفته گذشته و در جریان کنفرانس خبری مایکروسافت در رویداد E3 2018، دونت‌ناد اینترتینمنت (Dontnod Entertainment) و اسکوئر انیکس (Square Enix) از بازی تک نفره جدید خود یعنی عنوان The Awesome Adventures of Captain Spirit رونمایی کردند که قرار است تا پایان ماه جاری میلادی وارد بازار شود. در حال حاضر، با توجه به اینکه […]

هفته گذشته و در جریان کنفرانس خبری مایکروسافت در رویداد E3 2018، دونت‌ناد اینترتینمنت (Dontnod Entertainment) و اسکوئر انیکس (Square Enix) از بازی تک نفره جدید خود یعنی عنوان The Awesome Adventures of Captain Spirit رونمایی کردند که قرار است تا پایان ماه جاری میلادی وارد بازار شود. در حال حاضر، با توجه به اینکه تنها چند روز تا پایان این ماه زمان باقی مانده، توسعه‌دهنده آن تاریخ دقیق عرضه این نسخه فرعی سری بازی‌های Life is Strange را مشخص و اعلام کرده است.

دونت‌ناد اینترتینمنت با انتشار تصویری تاریخ و ساعت دقیق زمان در دسترس قرار گرفتن The Awesome Adventures of Captain Spirit را مشخص کرده‌اند که از زیر همین پاراگراف می‌توانید آن را مشاهده و بررسی کنید. این بازی در روز دوشنبه ۴ تیر ماه (۲۵ ژوئن) در آمریکای شمالی، انگلستان، روسیه و استرالیا در دسترس قرار خواهد گرفت.

برای آن دسته از افرادی که با این بازی آشنائی ندارند باید بگوئیم که The Awesome Adventures of Captain Spirit در همان جهانی روی می‌دهد که بازی قبلی استودیوی دونت‌ناد یعنی Life is Strange در آن جریان دارد و داستان پسر بچه‌ای ۱۰ ساله و پدرش را دنبال می‌کند.

بازی The Awesome Adventures of Captain Spirit برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa