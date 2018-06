تاریخ انتشار قسمت اول Life is Strange 2 مشخص شد

در نسخه‌ی اول Life is Strange، استودیو Dontnod و اسکوئرانیکس (Square Enix) داستانی جذاب از زندگی یک نوجوان که در شرایطی عجیب و غریب قرار گرفته بود را روایت کردند. حال اسکوئرانیکس با انتشار تیزری کوتاه از تاریخ انتشار قسمت اول Life is Strange 2 رونمایی کرد. استودیو Dontnod اعلام کرده که قسمت نخست Life is Strange […]

در نسخه‌ی اول Life is Strange، استودیو Dontnod و اسکوئرانیکس (Square Enix) داستانی جذاب از زندگی یک نوجوان که در شرایطی عجیب و غریب قرار گرفته بود را روایت کردند. حال اسکوئرانیکس با انتشار تیزری کوتاه از تاریخ انتشار قسمت اول Life is Strange 2 رونمایی کرد.

استودیو Dontnod اعلام کرده که قسمت نخست Life is Strange 2 ادامه‌ی نسخه اول این عنوان خواهد بود و در تاریخ پنج‌شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

این تاریخ انتشار به وسیله‌ی تیزر کوتاه از سوی اسکوئرانیکس تایید شده ، همچنین با توجه به اطلاعات موجود در این تیزر، Life is Strange 2 شامل پنج قسمت خواهد بود. اطلاعات بیشتر در ماه آگوست در دسترس قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر اطلاعاتی از داستان بازی منتشر نشده اما انتظار می‌رود با توجه به انتشار The Awesome Adventures of Captain Spirit پیش از Life is Strange 2، شاهد انتشار جزییاتی از داستان بازی در این عنوان باشیم.

منبع متن: gamefa