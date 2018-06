E3 2018 چند وقتی است که به اتمام رسیده و حالا وقت آن شده تا بحث در رابطه با برنده این همایش آغاز شود. می‌توان گفت شاید Microsoft تحسین‌ برانگیزترین کنفرانس امسال را اجرا کرد اما از نظر آمار و ارقام، Sony پیروز بود. به گزارش پردیس گیم، تحلیل‌گران ICO Partners تمام مطالب نوشته شده در رابطه با E3 را دنبال نمودند و تعداد مطالب مربوط به PlayStation (به‌طور دقیق 16,226) از Microsoft (به میزان 15,416) و Nintendo (به میزان 10,114) بیشتر بود.

به‌طور کلی امسال E3 از نظر پوشش رسانه‌ای افت کرده بود. فقط 25,900 مقاله در رابطه با E3 2018 نوشته شد و نسبت به 27,398 در سال 2017 و 28,883 در سال 2016 کاهش داشت. شاید عدم معرفی یا انتشار خبری در رابطه با سخت‌افزارهای جدید، دلیل این افت باشد. با نگاه به آمار 5 سال اخیر می‌توان فهمید که Sony و Microsoft هردو سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افت را تجربه کرده‌اند و فقط Nintendo با افزایش 41 رقمی مطالب نسبت به سال گذشته، آمارش افزایش یافته است.





Fortnite در بخش بازی‌ها پیروز بود و حتی بدون E3 هم می‌توان مطالب بسیار زیادی در رابطه با آن نوشت. بعد از این عنوان، Fallout 76 و Cyberpunk 2077 در رتبه‌‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بازی‌های انحصاری Sony هم مثل The Last of Us Part II یا Death Stranding به‌طور تعجب برانگیزی نتوانستند آن‌طور که انتظار می‌رفت عمل کنند.

در نهایت در رابطه با ناشرهای ترد پارتی بزرگ هم ظاهرا EA در رتبه اول قرار گرفت گرچه Bethesda نیز به لطف Fallout 76 عملکرد خوبی داشت. Ubisoft جایگاه سوم را با فاصله کمی نسبت به Bethesda به خود اختصاص داد.

نظر شما در رابطه با E3 2018 چیست؟

منبع متن: pardisgame