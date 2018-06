هفته‌ی گذشته رویداد E3 2018 به‌ پایان رسید که طی آن شاهد معرفی‌ها و سورپرایزهای بسیاری بودیم. به‌مانند هر سال، امسال نیز عملکرد دو شرکت رقیب مایکروسافت و سونی در این رویداد مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته و شاهد اظهار نظر از سوی هر شخصی هستیم. همان‌طور که در جریانید کنفرانس صد دقیقه‌ای مایکروسافت […]

هفته‌ی گذشته رویداد E3 2018 به‌ پایان رسید که طی آن شاهد معرفی‌ها و سورپرایزهای بسیاری بودیم. به‌مانند هر سال، امسال نیز عملکرد دو شرکت رقیب مایکروسافت و سونی در این رویداد مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته و شاهد اظهار نظر از سوی هر شخصی هستیم.

همان‌طور که در جریانید کنفرانس صد دقیقه‌ای مایکروسافت به لحاظ تعداد نمایش تریلر عالی عمل کرد و در آن شاهد تریلرها و معرفی‌های چه انحصاری و چه مولتی پلتفرم زیادی بودیم اما در مقابل، سونی در کنفرانس مطبوعاتی خود تعداد نمایش‌های کم‌تر اما با عمق بیشتری داشت و تمرکز را برروی عناوین انحصاری AAA از پیش معرفی شده‌ی خود مانند The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima قرار داد.

با توجه به عدم معرفی انحصاری AAA جدید توسط شرکت سونی بسیاری از افراد نگران شدند که شاید پلی‌استیشن ۴ به پایان خود بسیار نزدیک شده است و بازی‌های به‌نمایش درآمده آخرین بازی‌های انحصاری سونی قبل از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ باشند. به‌دنبال همین قضایا وب‌سایت Gamingbolt مصاحبه‌ای با تحلیلگر گروه آماری NPD ترتیب داده است که طی آن ایشان بیان داشتند:

من مطمئن هستم آن‌ها برنامه‌های جدید بسیاری دارند اما تصمیم گرفته‌اند در مورد چگونگی نگاهشان به E3 و اهدافی که قرار است به آن دست یابند رویکرد متفاوتی درپیش بگیرند. به‌نظر می‌رسد آن‌ها تمرکز خود را برروی پنجره‌ی کوتاه مدت بیشتری نسبت به آن‌چه که در E3 نمایش دادند به کار بسته‌اند؛ که این موضوع باتوجه به چگونگی تغیر بیشتر این نمایش به سمت مشتریان منطقی به‌نظر می‌رسد.

به هر صورت این واقعیت که پلی‌استیشن ۴ به پایان راه خود نزدیک است بر کسی پوشیده نیست و احتمال می‌رود در E3 سال آینده شاهد معرفی پلی‌استیشن ۵ باشیم و در صورتی که این اتفاق بیافتد بدون شک عناوین انحصاری که تاکنون انتظارشان را داشتیم برای کنسول نسل بعد سونی معرفی خواهند شد. البته باز هم این به معنای عدم معرفی عنوان انحصاری جدید برای پلی‌استیشن ۴ نیست چراکه چندی پیش مدیرکل استودیوهای جهانی شرکت سونی آقای شوهی یوشیدا تائید کردند که همچنان بازی‌های انحصاری معرفی نشده‌ی جدیدی برای پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت‌اند. نظر شما دراین‌باره چیست؟ به‌نظر شما سونی چه برنامه‌ای برای عناوین انحصاری و کنسول نسل بعدی خود دارد؟ دیدگاه خود را با ما درمیان بگذارید.

منبع متن: gamefa