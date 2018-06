شما می‌توانید تا فردا چهارم تیر ماه با استفاده از تخفیف‌های ماه ژوئن فروشگاه پلی‌استیشن از هفتاد درصد تخفیف ارزشمند برای تهیه عناوینی نظیر Assassin’s Creed و همینطور Doom استفاده کنید. بسیاری از کاربران کنسول‌های ویدئویی پس از دیدن تخفیف‌های بسیار جذاب فروشگاه استیم دچار نگرانی و تردید شده بودند که چرا نمی‌توانند از چنین تخفیف‌هایی […]

شما می‌توانید تا فردا چهارم تیر ماه با استفاده از تخفیف‌های ماه ژوئن فروشگاه پلی‌استیشن از هفتاد درصد تخفیف ارزشمند برای تهیه عناوینی نظیر Assassin’s Creed و همینطور Doom استفاده کنید.

بسیاری از کاربران کنسول‌های ویدئویی پس از دیدن تخفیف‌های بسیار جذاب فروشگاه استیم دچار نگرانی و تردید شده بودند که چرا نمی‌توانند از چنین تخفیف‌هایی بهره‌مند شوند. برای این این عده از دوستان باید اعلام کنم که جای هیچ ترس و نگرانی نیست چرا که فروشگاه پلی‌استیشن هوای شما را دارد و شما را فراموش نکرده است. در تخفیف‌های جدید این فروشگاه می‌توانید تا ۷۰ درصد از تخفیف‌های آن بهره‌مند شوید.

شما در این حراجی بزرگ می‌توانید از ۷۰ درصدر تخفیف برای بازی‌های پلی‌استیشن ۳ و ۴، پلی‌استیشن ویتا و همینطور PSP بهره‌مند شوید و برخی از ارزشمندترین بازی‌های آن‌ها را با تخفیف‌های بسیار مناسب تهیه کنید. این حراجی دقیقا تا صبح روز دوشنبه به وقت آمریکا ادامه خواهد داشت و شما می‌توانید تا فردا از آن بهره‌مند شوید.

قبل از تجربه عنوان مورد انتظار Assassin Creed Odyssey که در تاریخ ۱۳ مهر ماه سال جاری (۵ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) عرضه می‌شود، شما می‌توانید از برخی از عناوین و بازی‌های این سری در این حراجی بزرگ استفاده کنید و با قیمتی مناسب آن‌ها را تهیه کنید. برخی از عناوین این سری در این حراجی برای پلی‌استیشن ۴ شامل Assassin’s Creed The Ezio Collection با قیمت ۱۹.۹۹ دلار، Assassin’s Creed Triple Pack شامل Black Flag, Syndicate, و همینطور Unity با قیمت ۳۵.۹۹ دلار و همینطور Assassin’s Creed Unity با قیمت ۱۱.۹۹ دلار می‌شوند. همچنین برخی دیگر از بازی‌های بزرگ پلی‌استیشن ۴ در این حراجی شامل Doom با قیمت ۱۴.۹۹ دلار و همینطور Sword Art Online: Fatal Bullet با قیمت ۲۹.۹۹ دلار می‌شود.

با برگزاری رویداد بزرگ E3 2018 و نمایش بازی‌های بزرگی نظیر The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man, و همینطور Ghost of Tsushima برای کاربران پلی‌استیشن ۴، این افراد می‌توانند با استفاده از این حراجی بزرگ تا زمان انتشار بازی‌های نامبرده خود را سرگرم نگه دارند. اما اگر بازی‌هایی که در قسمت بالای معرفی شد زیاد شما را هیجان زده نکرد، از شما دعوت می‌کنم که لیست بلند بالای زیر را مشاهده کنید تا به ارزش این حراجی بزرگ و بازی‌های موجود در آن پی ببرید. آخرین مهلت استفاده از این حراجی بزرگ ساعت ۸ صبح روز دو شنبه به وقت آمریکا است.

پلتفرم نام بازی قیمت حراجی قیمت اصلی PS4 ARK: SCORCHED EARTH $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 ABYSS ODYSSEY: EXTENDED DREAM EDITION $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 ADR1FT $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 ADVENTURES OF PIP $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 ALCHEMIC JOUSTS $۳٫۵۹ $۸٫۹۹ PS4 ALIEN SHOOTER $۳٫۱۹ $۷٫۹۹ PS4 ALIEN: ISOLATION $۸٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 ALIEN: ISOLATION – THE COLLECTION $۱۱٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 ANOTHER WORLD – ۲۰TH ANNIVERSARY EDITION $۲٫۳۹ $۷٫۹۹ PS4 ARCHANGEL (VR) $۱۱٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 ARK: ABERRATION $۱۱٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 ARK: SURVIVAL EVOLVED $۲۳٫۹۹ $۵۹٫۹۹ PS4 ARK: SURVIVAL EVOLVED EXPLORER’S EDITION $۴۴٫۹۹ $۹۹٫۹۹ PS4 ARK: SURVIVAL EVOLVED: SEASON PASS $۲۲٫۴۹ $۴۴٫۹۹ PS4 ASDIVINE HEARTS $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION $۱۹٫۹۹ $۴۹٫۹۹ PS4 ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG, UNITY, SYNDICATE $۳۵٫۹۹ $۸۹٫۹۹ PS4 ASSASSIN’S CREED UNITY $۱۱٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 BARD’S GOLD $۰٫۹۹ $۴٫۹۹ PS4 BASTION $۳٫۷۴ $۱۴٫۹۹ PS4 BLOOD BOWL 2 $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 BLUE RIDER $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS4 BOUND BY FLAME $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION $۱۵٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION DUKE NUKEM BUNDLE $۱۷٫۹۹ $۴۴٫۹۹ PS4 CARMAGEDDON: MAX DAMAGE $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 CARTOON NETWORK: BATTLE CRASHERS $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 CHAOS ON DEPONIA $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 COMET CRASH 2: THE KRONKOID WARS $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 COMPLETE YOUR ARK SEASON PASS $۱۴٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 CUBEWORKS (VR) $۴٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 DARK ARCANA: THE CARNIVAL $۵٫۲۴ $۱۴٫۹۹ PS4 DARKNET (VR) $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 DEAD BY DAYLIGHT: SPECIAL EDITION) $۱۱٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 DEPONIA $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 DESTROY ALL HUMANS! $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 DESTROY ALL HUMANS! 2 $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 DEUS EX: MANKIND DIVIDED $۵٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION $۸٫۹۹ $۴۴٫۹۹ PS4 DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION $۷٫۴۹ $۲۴٫۹۹ PS4 DIVINITY: ORIGINAL SIN – ENHANCED EDITION $۹٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION $۱۳٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 DOGOS $۴٫۷۹ $۱۱٫۹۹ PS4 DOOM $۱۴٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 DOOM VFR $۱۴٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 DUKE NUKEM 3D: 20TH ANNIVERSARY WORLD TOUR $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 DUNGEONS 3 $۲۲٫۴۹ $۴۹٫۹۹ PS4 DYING: REBORN $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 DYING: REBORN PSVR $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 DYING: REBORN ULTIMATE BUNDLE $۹٫۹۹ $۲۴٫۹۹ PS4 EA FAMILY BUNDLE $۹٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 ELIOSI’S HUNT $۱٫۹۹ $۴٫۹۹ PS4 EMBERS OF MIRRIM $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 ENERGY BALANCE $۱٫۱۹ $۲٫۹۹ PS4 EXTINCTION $۳۵٫۹۹ $۵۹٫۹۹ PS4 EXTINCTION: DELUXE EDITION $۴۱٫۹۹ $۶۹٫۹۹ PS4 FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL BUNDLE $۲۷٫۹۹ $۶۹٫۹۹ PS4 FAR CRY PRIMAL $۱۹٫۹۹ $۴۹٫۹۹ PS4 FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION $۲۱٫۹۹ $۵۴٫۹۹ PS4 FLINTHOOK $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 FURI $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 FURI – DEFINITIVE EDITION $۸٫۷۹ $۲۱٫۹۹ PS4 GAME OF THRONES – SEASON PASS $۸٫۷۴ $۲۴٫۹۹ PS4 GET EVEN $۱۱٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 GRIM LEGENDS 2: SONG OF THE DARK SWAN $۵٫۲۴ $۱۴٫۹۹ PS4 GUNJACK (VR) $۱٫۹۹ $۴٫۹۹ PS4 HEROES OF THE MONKEY TAVERN $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 HYPER LIGHT DRIFTER $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 HYPER VOID $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 INDIE BUNDLE: SHINESS AND SEASONS AFTER FALL $۱۱٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 INFINIFACTORY $۹٫۹۹ $۲۴٫۹۹ PS4 INFINITY RUNNER $۲٫۰۹ $۶٫۹۹ PS4 INNERSPACE $۹٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 LIFELESS PLANET: PREMIER EDITION $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 LITTLE NIGHTMARES $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION $۱۱٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 LIVELOCK $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 LOST GRIMOIRES BUNDLE $۹٫۵۹ $۲۳٫۹۹ PS4 MAGICKA 2 $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 MAGICKA 2: SPECIAL EDITION $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY: TELLTALE – SEASON PASS $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 MECHO TALES $۱٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 METAL SLUG 3 $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 METAL SLUG ANTHOLOGY (PS2 CLASSIC) $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 MOON HUNTERS $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED – COMPLETE EDITION $۱۷٫۴۹ $۴۹٫۹۹ PS4 MURDERED: SOUL SUSPECT $۳٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 NANO ASSAULT NEO-X $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 NECROPOLIS $۷٫۴۹ $۲۹٫۹۹ PS4 NEUROVOIDER $۵٫۵۹ $۱۳٫۹۹ PS4 NEX MACHINA $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 NO TIME TO EXPLAIN $۳٫۷۴ $۱۴٫۹۹ PS4 NOM NOM GALAXY $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 OASIS GAMES HORROR VR BUNDLE $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 OASIS GAMES SHOOTER VR BUNDLE $۹٫۹۹ $۲۴٫۹۹ PS4 OXENFREE $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 OXENFREE BUNDLE: GAME + DYNAMIC THEME $۵٫۴۹ $۲۱٫۹۹ PS4 OXENFREE BUNDLE: GAME + DYNAMIC THEME + AVATARS $۵٫۹۹ $۲۳٫۹۹ PS4 PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION $۱۹٫۹۹ $۴۹٫۹۹ PS4 PINBALL FX3 – ALIENS VS. PINBALL $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 PINBALL FX3 – SCI-FI PACK $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 PIXEL GEAR (VR) $۴٫۳۹ $۱۰٫۹۹ PS4 PIXELJUNK SHOOTER ULTIMATE $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 PLANET OF THE EYES $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS4 POI $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 POLARITY: ULTIMATE EDITION $۱٫۲۹ $۱۲٫۹۹ PS4 PSYCHONAUTS (PS2 CLASSIC) $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS4 PSYCHONAUTS IN THE RHOMBUS OF RUIN (VR) $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 PYRE $۹٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 RACE THE SUN (VR) $۱٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 RADIAL-G RACING REVOLVED (VR) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 RAYMAN LEGENDS $۹٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 REALMS OF ARKANIA: BLADE OF DESTINY $۱۱٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 RED FACTION $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 RED FACTION II $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 REVENANT SAGA $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 RIPTIDE GP BUNDLE $۳٫۲۴ $۱۲٫۹۹ PS4 RIPTIDE GP: RENEGADE $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS4 RIPTIDE GP2 $۱٫۷۴ $۶٫۹۹ PS4 RISK OF RAIN $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS4 RIVE $۵٫۰۹ $۱۴٫۹۹ PS4 ROGUE TROOPER REDUX $۹٫۹۹ $۲۴٫۹۹ PS4 SABAN’S MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS: MEGA BATTLE $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 SEUM: SPEEDRUNNERS FROM HELL $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 SHINY – DELUXE EDITION $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 SIRALIM $۱٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 SIRALIM 2 $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 SKYFORGE: REVENANT COLLECTOR’S EDITION SEASON PASS $۱۰٫۴۹ $۳۴٫۹۹ PS4 SLEEPING DOGS: DEFINITIVE EDITION $۵٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 SOUL AXIOM $۳٫۵۹ $۱۱٫۹۹ PS4 SPACE RIFT – EPISODE 1 (VR) $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 STAR WARS BATTLEFRONT ULTIMATE EDITION $۷٫۴۹ $۲۹٫۹۹ PS4 STARDUST GALAXY WARRIORS: STELLAR CLIMAX $۳٫۴۹ $۹٫۹۹ PS4 STEAMWORLD DIG $۴٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 STEAMWORLD HEIST $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 STRIDER $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 STYX: MASTER OF SHADOWS $۷٫۴۹ $۲۹٫۹۹ PS4 STYX: MASTER OF SHADOWS + STYX: SHARDS OF DARKNESS $۱۴٫۹۹ $۵۹٫۹۹ PS4 SUPER CLOUDBUILT $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 SWAPQUEST $۱٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET $۲۹٫۹۹ $۵۹٫۹۹ PS4 SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET – DELUXE EDITION $۴۲٫۴۹ $۸۴٫۹۹ PS4 THE SOLUS PROJECT $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 THE SURGE $۱۲٫۴۹ $۴۹٫۹۹ PS4 THE SURGE: COMPLETE EDITION $۲۰٫۹۹ $۵۹٫۹۹ PS4 THE TECHNOMANCER $۹٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 THE TOWN OF LIGHT $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 THESEUS (VR) $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 THIEF $۳٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 THUMPER (VR) $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 TIME MACHINE VR $۱۱٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION $۵٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS4 TRANSISTOR $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 TRINE 2: COMPLETE STORY $۲٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 TRINE 3: THE ARTIFACTS OF POWER $۵٫۴۹ $۲۱٫۹۹ PS4 TRINE BUNDLE $۷٫۴۹ $۲۹٫۹۹ PS4 TRINE ENCHANTED EDITION $۲٫۲۴ $۱۴٫۹۹ PS4 TRINE TRILOGY $۷٫۴۹ $۲۹٫۹۹ PS4 TYPOMAN $۳٫۸۹ $۱۲٫۹۹ PS4 TYPOMAN DELUXE EDITION $۴٫۷۹ $۱۵٫۹۹ PS4 UNEARTHING MARS (VR) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 VALLEY $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 WARHAMMER BUNDLE: MORDHEIM AND BLOOD BOWL 2 $۱۹٫۹۹ $۴۹٫۹۹ PS4 WARHAMMER QUEST $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 WATCH DOGS 1 + WATCH DOGS 2 STANDARD EDITIONS BUNDLE $۲۷٫۹۹ $۶۹٫۹۹ PS4 WEEPING DOLL (VR) $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 WORLDS OF MAGIC: PLANAR CONQUEST $۱۱٫۵۹ $۲۸٫۹۹ PS4 ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES $۱۹٫۹۹ $۴۹٫۹۹ PS4 ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA $۱۵٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS4 ZOMBIE VIKINGS $۴٫۷۹ $۱۱٫۹۹ PS3 ABYSS ODYSSEY $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 ALICE: MADNESS RETURNS $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 ALIEN: ISOLATION $۸٫۹۹ $۲۹٫۹۹ PS3 ANOTHER WORLD – ۲۰TH ANNIVERSARY EDITION $۲٫۳۹ $۷٫۹۹ PS3 ASDIVINE HEARTS $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 DARKSTALKERS RESURRECTION $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 DEAD SPACE 2 ULTIMATE EDITION $۷٫۴۹ $۲۹٫۹۹ PS3 DEAD SPACE 3 ULTIMATE EDITION $۷٫۴۹ $۲۹٫۹۹ PS3 DEAD SPACE ULTIMATE EDITION $۶٫۲۴ $۲۴٫۹۹ PS3 DEMON’S SOULS $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 DRAGON AGE II $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 DRAGON AGE: ORIGINS $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 DUNGEONS & DRAGONS: CHRONICLES OF MYSTARA $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS3 GAME OF THRONES – SEASON PASS $۶٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 HYPER VOID $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS3 LOST PLANET 3 $۴٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 MARS: WAR LOGS $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS3 MASTER REBOOT $۲٫۰۹ $۶٫۹۹ PS3 MEGA MAN 10 $۲٫۹۹ $۹٫۹۹ PS3 MEGA MAN 9 $۲٫۹۹ $۹٫۹۹ PS3 MEGA MAN 9 & 10 COMBO PACK $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS3 MIRROR’S EDGE $۳٫۷۴ $۱۴٫۹۹ PS3 MURDERED: SOUL SUSPECT $۲٫۲۴ $۱۴٫۹۹ PS3 OKAMI HD $۶٫۹۹ $۱۳٫۹۹ PS3 POWER BUNDLE (2017) $۱۳٫۹۹ $۳۴٫۹۹ PS3 R-TYPE DIMENSIONS $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS3 RACE THE SUN $۱٫۹۹ $۹٫۹۹ PS3 REMEMBER ME $۵٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 RESIDENT EVIL THE UMBRELLA CHRONICLES $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 RESIDENT EVIL: CHRONICLES HD COLLECTION $۸٫۰۹ $۲۶٫۹۹ PS3 RESIDENT EVIL: THE DARKSIDE CHRONICLES $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 REVENANT SAGA $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 SLEEPING DOGS DIGITAL EDITION $۲٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 STARTER PACK BY LEXCORP $۳٫۱۹ $۷٫۹۹ PS3 THIEF $۲٫۲۴ $۱۴٫۹۹ PS3 TOMB RAIDER DIGITAL EDITION $۱٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS3 TOMB RAIDER: UNDERWORLD $۱٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS3 ZEN PINBALL 2: ALIENS VS. PINBALL $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS VITA ANOTHER WORLD – ۲۰TH ANNIVERSARY EDITION $۲٫۳۹ $۷٫۹۹ PS VITA ASDIVINE HEARTS $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA BARD’S GOLD $۰٫۹۹ $۴٫۹۹ PS VITA BREATH OF FIRE III $۴٫۹۹ $۹٫۹۹ PS VITA DYING: REBORN $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA ENERGY BALANCE $۱٫۱۹ $۲٫۹۹ PS VITA GET OFF MY LAWN! ORB DOUBLER $۰٫۷۹ $۱٫۹۹ PS VITA GRAVITY BADGERS $۰٫۵۹ $۱٫۹۹ PS VITA MECHO TALES $۱٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS VITA MURAMASA REBIRTH COMPLETE COLLECTION $۱۳٫۹۹ $۳۴٫۹۹ PS VITA PIXELJUNK SHOOTER ULTIMATE $۲٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA RACE THE SUN $۱٫۹۹ $۹٫۹۹ PS VITA REVENANT SAGA $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA RISK OF RAIN $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS VITA SIRALIM $۱٫۹۹ $۹٫۹۹ PS VITA SIRALIM 2 $۴٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA STEAMWORLD DIG $۴٫۹۹ $۹٫۹۹ PS VITA STEAMWORLD HEIST $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA ZEN PINBALL 2: ALIENS VS. PINBALL $۳٫۹۹ $۹٫۹۹ PS VITA ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES $۱۵٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PS VITA ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA $۱۵٫۹۹ $۳۹٫۹۹ PSP DARKSTALKERS CHRONICLE: THE CHAOS TOWER $۲٫۹۹ $۹٫۹۹ PSP MEGA MAN MAVERICK HUNTER X $۲٫۹۹ $۹٫۹۹ PSP MONSTER HUNTER FREEDOM UNITE $۳٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PSP POWER STONE COLLECTION $۲٫۹۹ $۹٫۹۹ PSP ULTIMATE GHOSTS ‘N GOBLINS $۲٫۹۹ $۹٫۹۹

منبع متن: gamefa