سیستم موردنیاز برای اجرای The Awesome Adventures of Captain Spirit اعلام شد

استودیو دونت‌ناد (Dontnod) سازنده عنوان Life is Strange در مراسم E3 امسال حضوری عجیب و غریب داشت. تنها چند هفته از انتشار عنوان Vampyr می‌گذرد اما آن‌ها همین الان هم از نسخه بعدی Life is Strange رونمایی کرده‌اند. اما عنوان The Awesome Adventures of Captain Spirit قرار نیست که نماینده نسخه جدید Life is Strange […]

استودیو دونت‌ناد (Dontnod) سازنده عنوان Life is Strange در مراسم E3 امسال حضوری عجیب و غریب داشت. تنها چند هفته از انتشار عنوان Vampyr می‌گذرد اما آن‌ها همین الان هم از نسخه بعدی Life is Strange رونمایی کرده‌اند. اما عنوان The Awesome Adventures of Captain Spirit قرار نیست که نماینده نسخه جدید Life is Strange باشد. تا جایی که می‌دانیم این بازی ارتباطاتی با عنوان Life is Strange دارد و بعضی از شخصیت‌های آن در Life is Strange 2 حضور خواهند داشت.

اما خبر خوب این است که این بازی هفته آینده منتشر خواهد شد و قرار است به صورت کاملا رایگان نیز عرضه شود. در ادامه مشخصات سیستم موردنیاز برای اجرای بازی در رایانه‌های شخصی را مرور می‌کنیم.

مشخصات حداقل سیستم موردنیاز برای اجرای The Awesome Adventures of Captain Spirit:

سیستم عامل: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit پردازنده: Intel Core i3-2100 3.1 GHz or AMD Phenom II X4 965 3.0 GHz

Intel Core i3-2100 3.1 GHz or AMD Phenom II X4 965 3.0 GHz حافظه رم: ۴GB System Memory

۴GB System Memory حافظه رم کارت گرافیک: ۲GB Video Memory

۲GB Video Memory کارت گرافیک: GeForce GTX 650 2GB or Radeon HD 7770 2GB

GeForce GTX 650 2GB or Radeon HD 7770 2GB دایرکت ایکس: DirectX 11

DirectX 11 فضای ذخیره‌سازی مورد نیاز: ۵GB Available Hard Drive Space

مشخصات سیستم پیشنهادی برای اجرای The Awesome Adventures of Captain Spirit:

سیستم عامل: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit پردازنده: Intel Core i5-3470 3.2GHz or AMD FX-8350 4.0GHz

Intel Core i5-3470 3.2GHz or AMD FX-8350 4.0GHz حافظه رم: ۶GB System Memory

۶GB System Memory حافظه رم کارت گرافیک: ۴GB Video Memory

۴GB Video Memory کارت گرافیک: Nvidia GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 280X

Nvidia GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 280X دایرکت ایکس: DirectX 11

DirectX 11 فضای ذخیره‌سازی مورد نیاز: ۵GB Available Hard Drive Space

سه سال از انتشار موفقیت‌آمیز عنوان Life is Strange می‌گذرد؛ اما در طول این سه سال تغییرات زیادی ایجاد شده است. سیستم موردنیاز برای اجرای The Awesome Adventures of Captain Spirit وقتی در برابر مشخصات سیستم مورد نیاز برای Life is Strange قرار می‌گیرد، تقریبا غیرقابل شناسایی می‌شود. برای اجرای Life is Strange به سیستم انعطاف‌پذیری با کارت گرافیک GTX 260 یا Radeon HD 4890 نیاز بود. در عوض سیستم مورد نیاز برای اجرای The Awesome Adventures of Captain Spirit در رایانه‌های شخصی تقریبا با سیستم موردنیاز برای اجرای Vampyr یکسان است. تفاوت‌هایی وجود دارد ولی در اکثر موارد شاهد شباهت‌های این دو سیستم هستیم.

در سیستم حداقل، دونت‌ناد به شما پیشنهاد یک کارت گرافیک با حافظه ۲ گیگابایت به همراه یک پردازنده ۲ هسته‌ای با دور ۳ گیگاهرتز یا بیشتر را می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که این سیستم برای یک عنوان در سال ۲۰۱۸، تقریبا مناسب به نظر می‌رسد؛ به خصوص وقتی با حافظه رم ۴ گیگ و فضای ذخیره‌سازی اندک ۵ گیگابایتی ترکیب می‌شود.

اما اگر تمایل دارید که Adventures of Captain Spirit را با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه تجربه کنید، نیاز به کارت گرافیک GeForce GTX 970 یا معادل آن را دارید و البته نیاز به یک پردازنده چهار هسته‌ای نیز خواهید داشت. این مشخصات زیاد حیاتی و واجب نیست اما اگر می‌خواهید که این بازی را با تنظیمات بالا و وضوح ۱۰۸۰p تجربه کنید، این حداقل سیستمی است که به آن نیاز خواهید داشت.

منبع متن: gamefa