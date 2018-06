ممکن است دنباله‌ Detroit Become Human ساخته شود

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، رییس استودیوی Quantim Dream یعنی آقای "دیوید کیج" طی یک AMA (مصاحبه‌ی Ask me anything) در رابطه با دنباله‌ی بازی صحبت کرد:

"اگر ما ایده‌ها، احساسات و هیجان لازم را داشته باشیم برروی دنباله کار خواهیم کرد. همچنین باید این حس وجود داشته باشد که در رابطه با این جهان چیزهای بیشتری برای گفتن وجود دارد. ما بیشتر از هرچیزی توسط احساسات انگیزه می‌‍گیریم، با اینکه گاها ممکن است غیرمنطقی باشد... اما ما از کار برروی Detroit بسیار لذت بریم و داستان‌های هیجان‌انگیز زیادی در این جهان وجود دارد."

ایشان در ادامه اشاره کرد که قصد ندارد دنباله‌‎ی بازی را برای بدست آوردن پول آسان بسازد. آقای کیج همچنین اظهار کرد که استودیوی آن‌‎ها باید سریعا یک تصمیمی در رابطه با Detroit بگیرد چون درخواست‌ها هم برای یک دنباله و هم برای بسته‌های الحاقی وجود دارد.

