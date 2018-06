به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualSHOCKERS، گزارش NPD ماه مِی برای بازار آمریکا به اشتراک گذاشته شد و بنظر می‌آید که PS4 در بخش سخت‌‌افزار و State of Decay 2 در بخش نرم‌افزار پرفروش‌ترین‌های این ماه هستند.

طبق این گزارش، فروش کلی بازی‌های ویدیویی در این ماه 13 درصد بیشتر شده است، بازی State of Decay 2 پرفروش‌ترین بازی این ماه و PS4 نیز در صدر جدول فروش سخت‌افزارها می‌باشد. در حالی که PS4 در صدر حضور داشته، تمامی پلتفرم‌های خانگی (PS4 ،Xbox One و Switch) رکورد بالاترین فروش خود را در ماه مِه نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند.

فروش کلی سخت‌افزارها 18 درصد افزایش داشته در حالی که فروش نرم‌افزار 4 درصد کاهش داشته است.

شایان ذکر است که State of Decay 2 دوبرابر نسخه‌ی اول فروش داشته است و God of War این ماه به رتبه‌ی دوم سقوط کرد و توانست دومین عنوان پرفروش 2018 بعد از Far Cry 5 شود. همینطور باید گفت که 6 عدد از 10 بازی اول انحصاری کنسولی بوده‌‍اند.

Detroit: Become Human در رتبه‌ی سوم توانست بهترین شروع برای یک عنوان از استودیوی Quantic Dream را داشته باشد. همچنین Switch توانست بهترین ماه مِه را برای یک کنسول Nintendo رقم بزند.

پرفروش‌ترین بازی‌های ماه مه در ایالات متحده:

پرفروش‌ترین بازی‌های سال 2018 تاکنون:

منبع متن: pardisgame