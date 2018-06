جدول فروش هفتگی بریتانیا | تاج پادشاهی بر سر ماریو

با آغاز هفته‌ای جدید باز هم شاهد انتشار نتایج به دست آمده از میزان فروش بازی‌ها در کشور بریتانیا هستیم که طبق آن در هفته منتهی به بیست و سوم ماه ژوئن میلادی، عنوان MARIO TENNIS ACES موفق به کسب رتبه نخست شده است. اما به جز عنوانی که در صدر جدول مشاهده می‌کنیم، نینتندو یک […]

با آغاز هفته‌ای جدید باز هم شاهد انتشار نتایج به دست آمده از میزان فروش بازی‌ها در کشور بریتانیا هستیم که طبق آن در هفته منتهی به بیست و سوم ماه ژوئن میلادی، عنوان MARIO TENNIS ACES موفق به کسب رتبه نخست شده است.

اما به جز عنوانی که در صدر جدول مشاهده می‌کنیم، نینتندو یک نماینده دیگر نیز در این جدول دارد که اولین هفته فروش خود در کشور بریتانیا را تجربه می‌کند؛ این بازی MINECRAFT نام دارد. MINECRAFT توانسته در اولین هفته فروش خود با فروشی متوسط رتبه بیست و یکم جدول فروش هفتگی بریتانیا را به دست بیاورد. اما علاوه بر این نمایندگان تازه وارد نینتندو سوییچ به همینجا ختم نمی‌شوند. بازی‌هایی که نامبرده شد عناوینی بودند که برای نینتندو سوییچ و توسط خود نینتندو به انتشار رسیده بودند و کار نشر آن‌ها بر عهده خود نینتندو بوده است. اما یک بازی دیگر نیز برای نینتندو سوییچ وجود دارد که FLASHBACK: COLLECTORS EDITION نام دارد و کار نشر آن را نیز شرکت Microids/Maximum Games انجام داده است و آن را برای کاربران کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ در دسترس قرار داده است. این بازی در واقع به مناسبت سالگرد بیست و پنچ سالگی‌اش عرضه شده تا بار دیگر خاطرات را برای بازی‌بازان زنده کند.

در رتبه‌های بعدی این جدول هم در جایگاه دوم FIFA 18 را می‌بینیم که بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در رتبه خود باقی مانده است و پس از آن نیز GOD OF WAR قرار دارد که هفته پیش در رتبه اول قرار داشت. MARIO KART 8 DELUXE پرفروش‌ترین بازی انحصاری نینتندو سوییچ است که با قرار گرفتن در رتبه چهارم این جدول سه پله نسبت به هفته گذشته صعود کرده است. FALLOUT 4 نیز با دو پله سقوط نسبت به هفته گذشته در رتبه پنجم قرار گرفته تا بدین ترتیب ۵ بازی پرفروش هفته متهی به بیست و سوم ژوئن در بریتانیا را بهتر شناخته باشیم.

DETROIT: BECOME HUMAN با دو پله سقوط نسبت به هفته گذشته توانسته به رتبه ششم دست پیدا کند GRAND THEFT AUTO V نیز با یک پله سقوط در تعقیبش قرار دارد. جایگاه هشتم این جدول در هفته منتهی به بیست و سوم ژوئن به CALL OF DUTY: WWII رسیده که نسبت به هفته قبل دو پله صعود داشته است. همچنین SUPER MARIO ODYSSEY نیز دومین بازی پرفروش نینتندو سوییچ در جدول فروش کلی بازی‌ها است که با پنج پله صعود نسبت به هفته قبل به رتبه نهم رسیده است. جایگاه دهم نیز این هفته به PLAYSTATION VR WORLDS رسیده که پنج پله سقوط داشته تا بدین ترتیب بررسی ما از ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان برسد.

از نکات جالب این جدول در هفته منتهی به بیست و سوم ژوئن می‌توان به بازگشت دوباره ۱-۲ SWITCH به جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته اشاره کرد تا بدین ترتیب این بازی هشتمین نماینده نینتندو سوییچ در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته در بریتانیا باشد. از نظر رتبه سایر بازی‌های انحصاری نیز کنسول نسل هشتمی سونی یعنی پلی‌استیشن ۴ با داشتن ۴ نماینده توانسته از این نظر جایگاه دوم را به دست بیاورد. همچنین کنسول نسل هشتمی مایکروسافت یعنی ایکس‌باکس وان نیز با دارا بودن ۳ نمایده در بین ۴۰ بازی پرفروش این هفته، توانسته از این نظر رتبه سوم را به خودش اختصاص دهد.

از نظر بازی‌های جدید نیز به جز MINECRAFT، FLASHBACK: COLLECTORS EDITION و همینطور MARIO TENNIS ACES رده اولی که همگی برای نینتندو سوییچ عرضه شدند، بازی جدید دیگری در لیست ۴۰ بازی پرفروش هفته قرار نگرفت.

اما از نظر بیشترین جابجایی‌ها هم شاهد تغییرات زیادی در این جدول بودیم که ابتدا به بررسی بازی‌های صعود کرده خواهیم پرداخت. اول از همه SUPER MARIO ODYSSEY با صعود پنج پله‌ای خود و قرار گرفتن در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته خودنمایی می کند. پس از آن یکی دیگر از نمایندگان کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ را می‌بینیم که از رتبه بیست و یکم در هفته قبل این هفته به رتبه یازدهم رسیده است؛ این بازی THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD نام دارد. پس از آن نیز باز هم نینتندو یک نماینده دیگر به نام SPLATOON 2 دارد که از رتبه بیست و هفتم در هفته گذشته این هفته با جهش دوازده پله‌ای به رتبه پانزدهم رسیده است. ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION، LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 و همینطور MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR نیز هر کدام با نه، پنج و چهارده پله عملکرد بسیار خوب و مثبتی از خودشان نشان دادند. LEGO WORLDS نیز در این زمینه با نه پله صعود نسبت به هفته قبل و رسیدن از رتبه سی و یکم به چهلم یکی دیگر از عملکردهای خوب این هفته را به نام خود ثبت کرد.

اما از نظر بدترین عملکرد‌ها نیز باید به رتبه بازی‌هایی نظیر PLAYSTATION VR WORLDS با پنج پله، VAMPYR با ده پله، STATE OF DECAY 2 با هفت پله، OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION با هشت پله و همینطور SEA OF THIEVES با نه پله سقوط اشاره کرد که یعنی این بازی‌ها در هفته منتهی به بیست و سوم ژوئن بدترین عملکرد را در بین سایر بازی‌ها از خود نشان دادند. اما در بین همه این‌ها نخل طلایی بدترین سقوط هفته هم به ASSASSIN’S CREED ORIGINS می‌رسد که هجده پله نسبت به هفته قبل سقوط داشته و از رتبه نهم به بیست و هفتم رسیده است.

از بحث بهترین‌ها و بدترین‌ها که بگذریم، به بررسی بازی‌های دوباره برگشته به جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته می‌رسیم. از جمله این بازی‌ها می‌توان به عناوینی نظیر JUST DANCE 2018، ۱-۲ SWITCH و همینطور WWE 2K18 اشاره کرد که پشت سر هم و به ترتیب در رتبه‌های سی و چهارم، پنجم و ششم قرار گرفته‌اند. در بین آن ها DARK SOULS REMASTERED بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در رتبه سی و هفتم باقی مانده و در رتبه‌های سی و هشتم، نهم و چهلم نیز شاهد کامبک چند بازی دیگر هستیم که MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE، LEGO JURASSIC WORLD و همینطور WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS نام دارند.

بدین ترتیب بررسی ما از جایگاه ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا و جابجایی‌ آن‌ها به پایان می‌رسد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شاهد لیست ۱۰ بازی‌ پرفروش این هفته در بریتانیا، در کنار لیست پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم باشید. این نکته را فراموش نکنید که نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش نسخه‌های فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است بنابراین نتایج ذکر شده با آمار نهایی متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

هفته قبل این هفته نام بازی ناشر ۱ MARIO TENNIS ACES NINTENDO ۲ ۲ FIFA 18 EA SPORTS ۱ ۳ GOD OF WAR SONY COMPUTER ENT. ۷ ۴ MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO ۳ ۵ FALLOUT 4 BETHESDA SOFTWORKS ۴ ۶ DETROIT: BECOME HUMAN SONY COMPUTER ENT. ۶ ۷ GRAND THEFT AUTO V ROCKSTAR ۱۰ ۸ CALL OF DUTY: WWII ACTIVISION ۱۴ ۹ SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO ۵ ۱۰ PLAYSTATION VR WORLDS SONY COMPUTER ENT.

لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

