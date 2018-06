مایکروسافت در E3 امسال اعلام کرد که ۵ استودیو جدید را برای ساخت عناوین فرست پارتی، خریداری کرده است که یکی از این استودیوها، ‌آندد لبز (Undead Labs) سازنده عناوین State of Decay بود. ریچارد فوگ (Richard Foge) کارگردان طراح این استودیو، اخیرا در پادکستی با حضور The Inner Circle شرکت کرده و نظرات خود در […]

منبع متن: gamefa