E3 از نگاه ما… | برترین های نمایشگاه E3 2018 از دیدگاه تیم گیمفا

عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی یاران و کاربران و دوستان همیشگی و با معرفت گیمفا که کاربرانی مانند آن ها را در هیچ سایتی نداریم و علاوه بر این که برترین کاربران هستند، بهترین دوستان نیز هستند و سال هاست که همیشه و در هر شرایطی پشت گیمفا را خالی نکرده اند. دوستان عزیزم یک نمایشگاه E3 دیگر هم گذشت و وقتی نمایشگاه بعدی را ببینیم یک سال بزرگتر شده ایم و یک سال بیشتر بازی کرده ایم و یک سال بیشتر بازیباز بوده ایم و کاش که واقعا هم به اندازه یک سال بزرگتر شده باشیم.. در طول این نمایشگاه تعداد بسیار زیادی بازی های مختلف در سبک های گوناگون نمایش داده شده و معرفی شدند که هر کدام به نوبه خود بازخوردهایی مثبت و منفی دریافت کردند و بحث های مختلفی ایجاد کردند و حتی باعث ایجاد جار و جنجال هایی نیز شدند. حالا زمان بررسی کارنامه اعمال و روز جزای نمایشگاه E3 2018 فرا رسیده است و این بازی ها باید در ترازویی به نام گیمفا قرار بگیرند تا بهترین و جذاب ترین آن ها در بخش های مختلف انتخاب شوند. تیم تحریریه و خبری و سایر اعضای کادر گیمفا از دید خود برترین کنفرانس و برترین نمایش بازی ها را انتخاب کرده اند و هر یک در مورد انتخاب هایشان به صحبتی کوتاه پرداخته اند. همچنین از آن جایی که کاربران ما نیز عضو تیم گیمفا هستند و بهتر است بگویم مهم ترین عضو گیمفا هستند نتیجه نظر سنجی آنها در انتخاب برترین کنفرانس نمایشگاه امسال را نیز به صورت رسمی در تین مطلب قرار داده ایم. امید است که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و در این مقاله با من و تیم گیمفا همراه باشید. به شخصه وقتی به اتفاقات و مراسم و کنفرانس هایی که در نمایشگاه امسال برگزار شد و همین طور به نظرات و انتخاب هایی که از اعضای مختلف تیم گیمفا جمع آوری کردم نگاه می کنم، یک موضوع بیشتر از بقیه به چشمم می آید و آن چیزی نیست جز این که “چقدر گستره دامنه سلائق و علائق ما بازیباز ها و به طور کلی انسان ها بالاست.” چقدر دیدگاه های ما با هم فرق می کند و چقدر درست و غلط می تواند نسبی باشد.

به جملات زیر دقت کنید:

“امسال E3 خیلی عالی بود. هر بازی که می خواستم دیدم.” “امسال E3 معمولی بود. خوب بود ولی نه مثل پارسال.” “امسال E3 افتضاح محض بود. یعنی چی که بازی جدید معرفی نشد زیاد.”

اینها مربوط به نمایشگاه ۳ سال مختلف نیستند بلکه همه از همین نمایشگاه سال جاری می گویند. حالا وقتی هر ۳ این حرف ها را با منطق می خوانیم می بینیم هر ۳ هم درست هستند و هم می توانند نادرست باشند. در حقیقت نوع دید ماست که اگر شبیه به یکی از آن ها باشد آن را درست می پنداریم و اگر شبیه یکی نباشد آن را قبول نداریم و از نظرمان غلط است. اینها هر ۳ از زاویه ای که به دقضیه نگاه کرده اند حرفشان درست است زیرا در نهایت این بک بحص نسبی است و سلیقه و احساس به طور صد در صد در آن دخیل هستند و هرگز یک متر و معیار سنجش قطعی برای برتری فلان کنفرانس بر دیگری وجود ندارد و باز هم عشق و علاقه شخصی است که بهتر و بدترها را رقم می زند.

قبلا برای شما مثالی را در این زمینه مطرح کرده بودم و جا دارد تا دوباره مروری کوتاه بر آن داشته باشیم و امیدوارم که حقیقت را بپذیریم زیرا که حقیقت جز این مواردی که در ادامه می گویم نیست و اگر کسی بگوید خبر و اینطور نیست و … قطعا در درون خودش و در تنهایی خودش می داند که چرا می گوید فلان شرکت کنفرانسش بهتر بوده است از دیگری.

“امسال کنفرانس سونی بهترین بود.” “امسال یوبیسافت بهترین بود.” “امسال مایکروسافت بهترین بود.” “امسال بتزدا بهترین بود.” “امسال EA بهترین بود.”

چرا سونی بهترین بود؟ – چون من پلی استیشن دارم و طرفدار سونی هستم. – چون من عاشق بازی های انحصاری سونی هستم.

چرا مایکروسافت بهترین بود؟ – چون من ایکس باکس دارم و طرفدار مایکروسافت هستم. – چون من دوست دارم خلاف جهت بروم و چون سونی خیلی محبوب است از آن بدم می اید پس مایکرو بهترین است – من که ندیدم اصلا ولی فکر میکنم بهتر بوده! – چون من پی سی گیمرم و مایکرو بازی هاش رو برای پی سی هم میده.

چرا یوبیسافت یا بتزدا یا الکترونیک آرتز بهترین بود؟ – چون من کلا طرفدار این شرکتم و هر چی بده بیرون و هر چی نشون بده بهترین های دنیاست.

حالا از دلایل مختلف که بگذریم می رسیم به واقعیت ۹۵ درصد از جواب ها.

چرا سونی بهتر بود؟ چون من طرفدار سونی ام.

چرا مایکرو بهتر بود؟ چون من طرفدار مایکرو هستم و از سونی هم بدم میاد چون خیلی ها دوسش دارن.

چرا یوبیسافت یا بتزدا یا الکترونیک آرتز؟ چون من عاشق این شرکتم.

تقریبا باید گفت شاید در حدود ۵ درصد پاسخ ها، صحبتی منطقی و کاملا به دور از تعصب می بینیم. به هر حال همه ما که گیمر هستیم یک پلتفرمی داریم دیگر و قاعدتا وقتی آن را داریم بیشتر هم دوستش داریم و طرفدار آن هستیم. صحبت من هم همین جاست. شاید تا الان این گونه فکر کرده اید که من می خواهم بگویم چرا همیشه فقط با منطق حرف نمی زنید و چرا از روی علاقه و عشقتان قضاوت می کنید. خیر این طور نیست و کاملا عقیده من برعکس این موضوع است. این اصلا بد نیست و اصلا هم اشکالی ندارد که چون یک نفر طرفدار سونی و پلی استیشن است می گوید کنفرانس آن بهتر بوده یا برعکس. علاقه اش است. سلیقه اش است. چیزی که دارد و دوست دارد برایش بهترین است. نظر رسمی و جهانی که نداده است. نظر خودش را می گوید. چرا باید به هم بپریم که تو بی منطقی و بلد نیستی حرف درست بزنی. دنیای بازی ها و گیمرها دنیای عشق است و عشق چندان با منطق سروکاری ندارد. مگر بنده که طرفدار رئال مادرید هستم وقتی می بازد می گویم خب دیگر رئال مادرید به درد نمی خورد من بروم سراغ یک تیم دیگر؟ خیر این ظور نیست. من عاشق این تیم هستم و ببرد و ببازد برای من برنده است. دنیای بازی هم مثل فوتبال یا هر سرگرمی دیگری است. دنیای عشق است و علاقه. منطق و حرف های تخصصی و مو را از ماست بیرون کشیدن را بگذارید برای متخصصان و کارشناسان و بازیسازان. خب حالا گفتیم که این اصلا بد نیست که از روی علاقه و سلیقه بگوییم چون من فلان پلتفرم را دارم آن به نظرم بهتر است و کنفرانسش را هم بیشتر دوست دارم و بهتر است. اما این موضوع خودش هم حد و مرز دارد. حد و مرزش کجاست؟ تا آنجا که من بگویم “به نظر من کنفرانس سونی بهترین بود.” دیگر وقتی جلوتر بروم و بگویم “کنفرانس مایکروسافت و یوبیسافت آشغال بود و افتضاح بود” حد و مرز و خط قرمز را رد کرده ام و نه تنها برای خودم و پلتفرمی که دوستش دارم توهین خریده ام، بلکه لایق شنیدن این توهین به پلتفرم مورد علاقه ام هم هستم، زیرا به پلتفرم و علاقه برخی دوستانم توهین کرده ام. در حقیقت حکایت فوتبال است که می گویند تماشاگر با فرهنگ تیم خودش را تشویق می کند، به تیم حریف فحش نمی دهد. اگر تفاوت نظرها نبود که اصلا چیزی قشنگ نمی شد. اگر تفاوت نظر نبود که بازی های مختلف ساخته نمی شد و دنیای بازی های اینقدر گسترده نبود. اگر همه دقیقا مثل هم فکر می کردیم که خب نمایشگاهی مثل E3 برگزار می شد و کاملا همه چیز واضح بود و همه هم نظر و موافق بودیم که فلان شرکت برتر بود و حرفی باقی نمی ماند که با هم بزنیم. این دامنه گسترده اختلاف نظرات است که دنیای گیم را زیبا می کند و یک مراسم ثابت مانند ۲۰۱۸ E3 را تبدیل به نمایشگاهی می کند که وقتی صحبت ۱۰ گیمر را در مورد آن می شنویم فکر می کنیم دارند در مورد ۱۰ نمایشگاه مختلف حرف می زنند. ذهن ما جدا و مجزا از دیگران آنالیز می کند و هر کدام ما طوری خلق شده ایم که فقط و فقط خودمان هستیم و دیدگاه خود را داریم و قاعدتا به سبب نوع تحلیل و دیدگاهی که داریم، یک سری موارد را درست و یک سری را غلط می دانیم اما در نهایت باید بدانیم که تمامی اینها نسبی و نسبی و نسبی هستند.

در ادامه نیز چشمه ای از این گستردگی نظرات را بین اعضای مختلف گیمفا و آراء مختلفی که در مورد برترین های E3 امسال داشته اند را مشاهده خواهید کرد تا نهایتا گیمفا نیز به سان دیگر سایت ها و منابع معتبر گیمینگ دنیا، برترین های بزرگترین رویداد گیم در سال را از دید خود مشخص کرده باشد.

سعید آقابابایی – سردبیر تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Ghost of Tsushima

Sekiro : Shadows die Twice -2

The Last of Us: Part 2 -3

شاید سونی تعداد تریلرهای کمتری را نست به مایکروسافت در کنفرانسش نمایش داد اما به شخصه اعتقاد دارم که شکوه نمایش ها و کیفیت آنها خیلی مهم تر از تعداد آنهاست. همچنین انحصاری بودن بازی هایی که نمایش های تصلی را در کنفرانس سونی داشتند دلیل دیگری است که سبب می شود کنفرانس سونی برای من از دیگر کنفرانس ها برتر باشد. در واقع معرفی ۱۰ بازی مولتی پلتفرم برای من جذابیت ۴ نمایش از ۴ بازی بلاک باستر انحصاری شگفت انگیز را ندارد و این نیز دلیلی بر برتر بودن کنفرانس سونی از نظز بنده است. نکته آخر هم که شاید از همه مهم تر باشد همان بحثی است که در مقدمه مطرح کردم و آن هم علاقه و گرایش به سمت پلتفرمی است که بازیباز با آن بازی می کند. یعنی در واقع وقتی کسی ایکس باکس دارد قطعا نمایش گیرز و هیلو برایش جذاب تر است چون می تواند آنها را بازی کند ولی لست او آس را که نمی تواند بازی کند قاعدتا برایش دیگر جذاب نخواهد بود و کنفرانسی بیشتر به دلش می نشیند که مربوط به او و پلتفرم او باشد بنابر این بنده نیز به جهت سال ها همراهی با پلی استیشن قاعدتا دیدن کنفرانس سونی برایم از تمام کنفرانس هایس دیگر جذاب تر است و می توانم زمانی که بحث نظر شخصی است و موضوع عمومیت ندارد، آن چه را که علاقه قلبی ام است انتخاب کنم. هر چند که خدمتتان عرض کردم جدا از علاقه قلبی، شکوه نمایش های کنفرانس سونی نیز دلیل مهم انتخاب سونی توسط بنده است و بسیاری از کسانی که کنفرانس مایکروسافت را انتخاب کرده اند هم در انتخاب هایشان یکی دو نمایش از انحصاری های سونی به چشم می خورد و نشان می دهد که همین نمایش ها مثل ویدئوی Death Stranding و Ghost of tsushima و Spiderman و البته شاهکار The Last of Us 2 بهترین نمایش های نمایشگاه امسال بودند و از نظر کیفیت نمایش ها، همان چند انحصاری سونی بهترین عملکرد را داشته اند. سونی می خواست که در کنفرانسش طرفداران را با بازی های انحصاری جدیدش سیراب کند و برای اولین بار به آنها گیم پلی برخی از مورد انتظارترین بازی های تاریخ پلی استیشن را نشان دهد و تمرکزش را گذاشت روی نمایش های طولانی از ۴ انحصاری اصلی و مورد انتظارش که در واقع مهم ترین بازی ها نیز هستند. برای اولین بار گیم پلی Death Stranding را دیدیم. برای اولین بار گیم پلی Ghost of Tsushima را شاهد بودیم. برای اولین بار گیم پلی The Last of Us 2 را مشاهده کردیم و چه چیزی از این ها جذاب تر ممکن است که ۳ تا از مورد انتظارترین بازی های نسل هشتم را که همگی هم “تماما انحصاری” هستند را برای اولین بار شاهد گیم پلیشان باشیم. همچنین سونی به خوبی تعادل را نیز حفظ کرد و در زمینه بازی مولتی پلتفرم و سورپرایز و موسیقی و… نیز فوق العاده عمل کرد. شاید بهترین لحظه کنفرانس سونی وقتی بود که چهره لیان اس کندی محبوب را مشاهده کردیم و فهمیدیم که شاهکار رزیدنت اویل ۲ دارد به طور کامل در قالب یک بازی نسل هشتمی با تغییرات دوربین و تبدیل شدن به یک بازی کاملا نسل هشتمی، بازسازی می شود. سونی همان کنفرانسی را برگزار کرد که باید برگذار می کرد و همان بازی هایی را نمایش داد که تشنه دیدن گیم پلی آن ها برای اولین بار بودیم و به زیبایی هر چه تمام تر هم در بین آنها یک سری سورپرایز های فوق العاده و جذاب مثل رزیدنت اویل ۲ و نی اوه ۲ و کنترل و.. را قرار داده بود تا باز هم مثل تمام چند سال اخیر کنفرانسی فوق العاده و جذاب را برگذار نماید.

نمایشی که از Ghost of Tsushima در کنفرانس سونی مشاهده کردیم به معنای واقعی کلمه “فراتر از شگفت انگیز” بود و دنیای بازی و هر چه که در آن دیدیم مانند یک تابلوی نقاشی بی نهایت زیبا به همراه یک موسیقی متن فوق العاده بود که هر بیننده ای را به تحسین وا می داشت. راستش من و شاید خیلی از بازیبازهای دیگر اصلا انتظار چنین نمایش شگفت انگیزی را از بازی Ghost of Tsushima نداشتیم و با این که حدس می زدیم که شاهد یک نمایش زیبا از این عنوان باشیم ولی واقعا نه تا این حد که ویدئوی گیم پلی بازی و هر چیزی که در آن مشاهده کردیم یکی از چند نمایش برتر کل نمایشگاه ای ۳ باشد، ولی این اتفاق افتاد و بازی جدید استودیو ساکرپانچ که خالقین سری اینفیموس هستند با نمایشی خیره کننده و سرشار از زیبایی از هر نظر، چشم های ناظرین و حاضرین کنفرانس سونی را به خود خیره کرد و نوید عنوانی را داد که این پتانسیل را دارد که در سطح یک شاهکار انحصاری برای سونی بدرخشد. در واقع دلیل این که نام این بازی را مدام می شنویم و در خیلی از انتخاب های همین مطلب هم نامش را می بینیم و رتبه دوم برترین نمایش را از نظر گیمفایی ها به خود اختصاص داده است، همین سورپرایز شدن مخاطبین با کیفیت شگفت انگیز نمایش این عنوان است و سبب شده است تا خیلی ها آن را به عنوان یکی از ۳ نمایش برترشان انتخاب نمایند.

نمی شود که یک عنوان جدید از یکی از اسطوره های بازیسازی که بیشترین زمان را پای عناوینش گذاشته ام و یکی از ۲ بازیساز محبوب تمام تاریخ برای من است، معرفی شود و برای من یکی از بهترین ها نباشد. می دانید که از آقای میازاکی و فرام سافتور و عنوان جدیدشان یعنی Sekiro : Shadows die Twice صحبت می کنم که در E3 امسال با نمایش فوق العاده اش “ترکاند”!! نمایش این بازی از همه نظر همان چیزی بود که یک طرفدار آقای میازاکی و عاشق سری سولز و بلادبورن انتظارش را دارد و لحظه لحظه نمایشش فقط هیجان بود و عشق و عشقو عشق برای کسانی که با بازی های این سازنده زندگی کرده اند. البته با وجود شباهت های زیاد بین Sekiro : Shadows die Twice و سری سولز که در نمایش آن مشاهده کردیم، اعلام شده که حتی سبک این بازی هم اکشن نقش افرینی نیست و شاهد یک عنوان اکشن ماجرایی خواهیم بود که از همه نظر و به طور کامل از سری تحسین شده سولز متفاوت خواهد بود اما کاملا مشخص است که بازی همان حال و هوای خاص بازی های میازاکی را داراست و بازیبازان هاردکور عاشق سولز حتی اگز نام بازی را هم نمی دانستند تنهابا دیدن چند ثانیه از مبارزات Sekiro : Shadows die Twice سریعا متوجه می شوند که این یک عنوان متعلق به اقای میازاکی است. هر چیزی که در این نمایش دیدیم زیبا بود و مسحور کننده. در تریلر بازی شاهد یک دنیای زیبا و مخوف با انواع باس های جذاب و مبارزات نفس گیر و حتی هیولاهای عظیم الجثه بودیم که باز هم قرار است ما را جان به لب کنند و حرص دهند تا کیف کنیم!!

یکی از تصمیماتی که باعث شد نمایش شاهکار The Last of Us: Part 2 چند برابر بیشتر به چشم بیاید اجرای زنده موسیقی این بازی توسط گوستاوو سانتائولالا بود که انگار در ابتدا ما را گرم و کاملا روح و قلبمان را برد در فضای این سری و خاطرات خوبمان و وقتی که حسابی غرق در حال و هوای The Last of Us شده بودیم، رفتیم به داخل نمایش زیبای بازی The Last of Us 2 و چهره “بزرگتر شده” و “از حالت بچگی خارج شده” الی محبوبمان. نمایش The Last of Us: Part 2 به حدی عالی کارگردانی شده بود که هر بیننده ای را محو خود می کرد. نمایشی که مخلوطی بود از عشق و Romance و جنجال و هیجان محض و مخفی کاری و خشم و بی رحمی و مبارزات نفس گیر. این نمایش همه چیز داشت و بدون شک علاوه بر این که بهترین نمایش امسال بود و در انتخاب های گیمفا نیز با فاصله خیلی زیادی از عناوین بعدی به صورت قاطعانه رتبه نخست را به خود اختصاص داد، در تاریخ بازی های رایانه ای و نمایشگاه های E3 نیز تا همیشه یکی از بهترین نمایش های تاریخ به شمار خواهد آمد. نمایش The Last of Us: Part 2 به معنای واقعی کلمه بی نظیر بود و به زیباترین و عمیق ترین شکل ممکن ما را با گیم پلی و بخش هایی از داستان این بازی آشنا کرد. در این نمایش برای اولین بار شاهد گیم پلی بازی بودیم که به مانند سایر بخش های بازی بسیار واقعی، باکیفیت و البته خشن به نظر می رسید و در بازی کنترل الی را که انگار تبدیل به یک ماشین کشتار شده است به دست می گیریم. همچنین بخش هایی از داستان بازی و شخصیت الی و گرایش های او نیز برای ما مشخص شد که البته بسیار هم جنجالی بود ولی همین جنجالی بودن هم به جذابیت موضوع چندین برابر اضافه کرده است. در واقع این نمایش همه چیز داشت و مثل یک فیلم سینمایی کامل به نظر می رسید که همان گونه که قبل تر اشاره کردم، معجونی از عشق و جنون و خشم و کشتار و جنجال بود.

مهرداد میرشاهی – سردبیر بخش خبری گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Cyberpunk 2077

Death Stranding -2

Gears of war 5 -3

مایکروسافت پس از مدت‌ها به وعده‌های خود عمل کرد و یکی از بهترین کنفرانس‌های خبری چند سال اخیر نمایشگاه E3 را ارائه داد. کنفرانس مایکروسافت با معرفی جدیدترین نسخه سری بازی‌های محبوب Halo تحت عنوان Halo Infinite آغاز شد و پس از آن، پشت سر هم شاهد معرفی بازی‌های جدید اعم از بازی‌های فرست‌پارتی و بازی‌های ترد پارتی متعددی بودیم. ردموندی‌ها بخش سخت‌افزار خود را هم فراموش نکردند و به صورت کوتاه از ایکس‌باکس بعدی که با نام اسکارلت یاد می‌شود نیز صحبت کردند تا آینده‌ای هیجان‌انگیزی را برای علاقه‌مندان ایکس‌باکس ترسیم کنند.

کنفرانس مایکروسافت به نمایش Gears و Forza و بازی‌های دیگر محدود نبود، شاید یکی از مهم‌ترین خبرهای مایکروسافت برای طرفدارانش، خرید استودیوهای بازیسازی مطرحی از جمله نینجا تئوری باشد که عنوان محبوب و موفق Hellblade: Senua’s Sacrifice را در کارنامه کاری خود دارد. خرید استودیوهای جدید و تاسیس استودیوی The Initiative نوید از آینده‌ای هیجان‌انگیز برای طرفداران برند ایکس‌باکس دارد. اما کنفرانس مایکروسافت، نمایش یکی از موردانتظارترین بازی‌های این چند سال اخیر را به عنوان اختتامیه‌ش داشت؛ Cyberpunk 2077، بازی جدید سازندگان The Witcher III: Wild Hunt که بیش از ۵ سال از معرفی آن می‌گذشت، سرانجام با انتشار تریلری بسیار زیبا و هیجان‌انگیز، دوباره به صدر اخبار بازگشت.

مایکروسافت بالاخره به وعده‌های خود مبنی بر نمایشی هیجان‌انگیز در E3 عمل کرد؛ معرفی بازی‌های انحصاری و چند پلتفرمه جدید، استودیوهای فرست پارتی جدید و کنسول بعدی ایکس‌باکس با اسم رمز اسکارلت، بدون شک عامل رقم زدن بهترین کنفرانس E3 امسال محسوب می‌شوند. پس از مدت‌ها طرفداران ایکس‌باکس می‌توانند به خود ببالند و از آینده شگفت‌انگیزی که در انتظارشان هست، صحبت کنند.

درست در لحظه‌ای که حسابی از کنفرانس مایکروسافت هیجان‌زده شده بودیم و فیل اسپنسر در حال خداحافظی با حضار و بینندگان بود، اشکالات فنی ظاهری در سن کنفرانس، نوید از یک نمایش دیگر داد. Cyberpunk 2077، بازی جدید سی‌دی پراجکت رد، پس از گذشت ۵ سال بار دیگر معرفی شد. تریلر هیجان‌انگیز و زیبای این بازی، هوش از سر خیلی‌ها پراند. محیط و فضای سایبری پرجزئیات و دیوانه‌وار این بازی نوید از یک انقلاب در بازی‌های ویدئویی می‌دهد. نمایش این بازی پشت درب‌های بسته نیز باعث شگفت‌زده شدن حضار شده و تقریباً همه حاضران این نمایش مخفی یک ساعته، بر همین باورند. بالاخره Cyberpunk 2077 توسط استودیوی کاربلدی توسعه می‌یابد که بازی موفق The Witcher 3 را در کارنامه‌ش دارد و باید هم نسبت به آن هیجان‌زده باشیم. یک نقش‌آفرینی بزرگ و جهان باز به صورت اول شخص در محیطی زیبا و پرجزئیات که نمونه‌اش را به این شکل تاکنون ندیده‌ایم، خیلی‌ها را به خود امیدوار می‌کند.

حتماً موافقید که داستان بیشتر بازی‌ها پس از آغاز تجربه‌شان شروع شود، اما این قضیه برای بازی‌های ساخته شده توسط هیدئو کوجیما فرق می‌کند. داستان بازی‌های کوجیما از زمان انتشار نخستین تریلرشان آغاز می‌گردد، نمایش‌های مرموز با کارگردانی حرفه‌ای کوجیما، از همان نخستین لحظه شما را به خود درگیر می‌کند. Death Stranding، جدیدترین بازی در دست ساخت این هنرمند ژاپنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا که با مرموزترین بازی او و حتی تاریخ روبرو هستیم. نمایش‌های Death Stranding بیش از آنچه که درباره این بازی اطلاعات دهند، بیشتر ذهن بیننده را درگیر خود می‌سازند و سوالات زیادی را در ذهنش پدید می‌آورند. سومین نمایش این بازی که در جریان کنفرانس سونی پخش شد، هرچند که برای نخستین بار برخی صحنه‌های گیم‌پلی آن را به تصویر کشید و حضور بازیگران جدیدی را تائید کرد، اما بیش از پیش علاقه‌مندان Death Stranding را مات و مبهوت خود کرد. هیجان زیاد، تنش، ترس، مرموز بودن، موسیقی زیبا و از همه مهم‌تر، حک شدن نام کوجیما باعث شده تا سومین تریلر Death Stranding یکی از بهترین‌ نمایش‌های E3 2018 لقب بگیرد. بازی موردانتظاری که هر چه می‌گذرد، ما را بیش از قبل گیج می‌کند.

در جریان کنفرانس شگفت‌انگیز مایکروسافت، شاهد معرفی نسخه جدید یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های اکشن سوم شخص، یعنی سری Gears of War بودیم. این نسخه که به صورت کوتاه با نام Gears 5 شناخته می‌شود، این بار به وجه دیگری از شخصیت کیت دیاز می‌پردازد که به عنوان شخصیت اصلی هم قابل‌بازی خواهد بود. در تریلر زیبا و احساسی Gears 5، علاوه بر کیت دیاز، مارکوس فینیکس مسن را هم دیدیم که با کیت در خصوص نجات شخصی صحبت می‌کرد. در این بازی قرار است به ریشه‌های پیدایش لوکاست‌ها پرداخته شود و با داستانی تاریخی و احساسی روبرو خواهیم بود. محیط‌های بیابانی، مناطق برفی و یخبندان و ساختمان‌ها ویران شده گوشه‌ای از وسعت این بازی را تشکیل می‌دهند که قطعاً یکی از مهم‌ترین انحصاری‌های مایکروسافت در این نسل محسوب می‌شود. مجموعه Gears of War از نظر گیم‌پلی ثابت شده‌ است و عدم نمایش صحنه‌هایی از آن هم نمی‌تواند از هیجان شما نسبت به نسخه جدیدش بکاهد.

حسین غزالی – سرپرست تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Death Stranding -2

Ghost of Tsushima -3

کنفرانس سونی را قطعاً می‌توان از بقیه به طور کامل جدا کرد. سیل عظیم انحصاری های کمپانی و البته بازی‌هایی که کلی تشنه دارند، کنفرانس را مانند آبی گوارا بر گلوی تشنگان بازی در سالن کرده بود. کلی تریلر خوب و انحصاری بی نظیر. از جمله تریلرهای Tlou و البته Death Stranding، همه و همه لحظات بی نظیری را برای عاضقان خلق کرده بودند. اینگونه بود که به جای آوردن یک مجری اعصاب‌ خردکن، بی وقفه شاهد اتفاقات خفن بودیم و اینگونه بود که کنفرانس سونی، بدون شک برای بنده، (حداقل) بهترین کنفرانس E3 امسال بود و برای باقی، مطمئناً یکی از بهترین‌ها.

تریلر The Last OF US: Part 2 در E3 امسال، یک نمایش بی نقص از درام، خشونت و عشق بود. آنقدر خوب که حتی می‌توانستیم، مرگ را در چشمان دشمنان الی ببینیم. گیم‌پلی بی‌نظیری که از بازی به نمایش درآمد، و تمام پیشرفت‌هایی که دیدیم، به علاوه آن قدرت داستان گویی و شیوه حرکت دوربین، همه و همه مساوی یک نمایش کامل و بی ‌نظیر هستند. آنقدر که پس از نمایش هم کلی بحث و سر و صدا ایجاد شد.

سعید حلاجیان – سرپرست بخش خبری گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Cyberpunk 2077 -2

Ghost of Tsushima -3

حداقل مزیت کنفرانس مایکروسافت این بود که این شرکت به خودش آمد. این که رزلوشن ۴K( چیزی که دائما مایکروسافت با گفتن آن کیف می کرد) بدون وجود بازی های جدید برای کنسول اکس باکس وان اکس کاملا بی فایده است. خرید استودیوهای جدید توسط این شرکت و معرفی بازی های انحصاری جدید طی کنفرانی این شرکت کمی بازی بازان را نسبت به اواخر این نسل و به خصوص شروع نسل آینده امیدوار تر کرد.

سونی کنفرانس خود را با The Last of Us Part 2 شروع کرد که فوق العاده به نظر می رسید. گیم پلی بازی تقریبا مشابه نسخه اول بود و شاهد تغییر چشم گیری نبودیم و به نظر می رسد ناتی داگ این ریسک را نپذیرفته تا فرمول موفق نسخه اول را تغییر دهد؛ فرمولی که از The Last of Us یک شاهکار ساخت.

Ghost of Tsushima : تا قبل از E3 تریلرهای مختلفی از این عنوان منتشر شد و کنجکاو بودیم که آیا گیم پلی این عنوان به اندازه تریلرهای آن خوب خواهد بود یا خیر. آن چیزی که در کنفرانس سونی مشاهده کردیم ما را شگفت زده کرده؛ جلوه های بصری فوق العاده، مبارزات سریع و روان همه و همه نوید یک عنوان انحصاری خوب دیگر برای کنسول پلی استیشن ۴ را می دهند.

Cyberpunk 2077: از زمانی که این عنوان برای نسختین بار معرفی شد حدود پنج سال می گذرد. در این پنج سال فقط می دانستیم که این عنوان در دست ساخت قرار داشته و هیچ تاریخ انتشار مشخص و معینی برای آن وجود نداشت. اما E3 2018 برای ما به عنوان یکی از طرفداران این عنوان نقش آفرینی یک رویا بود. در کنفرانس مایکروسافت تریلر سینمایی این عنوان به نمایش در آمد و با توجه به دموی بازی که در پشت درهای بسته قابل بازی بود به نظر می رسد گیم پلی این عنوان بسیار سریع و روان تر از هر بازی است که تا به حال استودیوی سی دی پراجکت ساخته و از نظر گرافیکی( بصری ) نیز بسیار شگفت انگیز است.

عرفان رحیمی صادق – سرپرست بخش خبری گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Ghost of Tsushima -2

Dying Light 2 -3

کنفرانس برتر رو من کنفرانس مایکروسافت می‌دونم چون بازی‌های زیادی در اون به نمایش در امد که خب متاسفانه بخش زیادی از اون‌ها مولتی پلتفرم بودن. در کل E3 برای من به معنی دیدن و آشنا شدن با بازی‌ها و آی‌پی‌های جدید هست که به طور عمده توی کنفرانس مایکروسافت این موضوع رو شاهد بودیم. کنفرانس سونی آی‌پی بزرگ و جدیدی برای پلی‌استیشن ۴ نداشت و نسبت به سال گذشته به نظرم ضعیف‌تر بود (البته به جز گیم‌پلی TLOU Part II و Ghost of Tsushima که نقطع عطف کنفرانس سونی بودن) به همین دلیل هم من کنفرانس برتر رو کنفرانس مایکروسافت می‌دونم اون هم به دلیل هیجان و سورپرایزهای بیشترش.

فرهاد بزدان دوست – مدیر فعالیت ها و شبکه های مجازی گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Death Stranding -2

Ghost of Tsushima -3

بهترین کنفرانس از نظر بنده کنفرانس مایکروسافت بود که با بازی های مختلف قصد دارد این نسل را به خوبی به پایان برساند با توجه به کمبود انحصاری برای کنسول xbox one این شرکت نمیخواهد طرفدارانش را دست خالی بگذارد. بهترین نمایش را اما شرکت سونی و بازی های انحصاری ان به خود اختصاص دادند که مدت زمان زیادی است که شرکت های مختلف بر روی انها کار میکنن مانند the last of us2 -death stranding-ghost of tsushima انها بایک نمایش خیره کننده دل تمام بازی بازان را اب کردند تا ما بتوانیم این نسل را بخوبی به پایان برسانیم.

فرزین سلیمی – طراح گرافیک گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Ghost of Tsushima

The Last of Us: Part 2 -2

Resident Evil 2 -3

باز هم سونی و باز هم نمایش‌های باشکوه و انحصاری‌های قدرتمند، با اینکه به شخصه طرفدار برخی از بازی‌های کنفرانس مایکروسافت بودم ولی این سونی بود که با نمایش‌های زیبایش نگاه‌ها را به سوی خود برگرداند.

نمایش گیم‌پلی زیبا و بی‌نظیر The Last of Us: Part 2 یکی از بهترین اتفاقات در E3 امسال بود همچنین نمایش بازی Resident Evil 2 و برگشت به ریشه‌های این سری ولی این دفعه با یک گیم‌پلی جدید و زاویه دوربین سوم شخص طرفداران خود را بیش از حدی که انتظار داشتند راضی کرد.

اما در آخر این نمایش دنیای Ghost of Tsushima و گرافیک بی‌نظیر و هنریش در کنفرانس سونی بود که نفس همه رو در سینه حبس کرد و تبدیل به یکی از مورد انتظارترین بازی‌های نمایش داده شده در E3 امسال شد.

امیرمهدی نامجو – تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Sekiro Shadows Die Twice

Ghost of Tsushima -2

Spider-Man -3

مایکروسافت در این یک سال اخیر، عملکرد ضعیف‌تری را نسبت به سونی از خود نشان داده بود و بدون داشتن انحصاری‌های جدید و تنها با ارائه بازی‌های همیشگی هرساله‌اش نظیر Forza، باعث شده بود که عملاً به جز گرافیک بالاتر در بعضی عناوین، دلیل محکم‌تری برای خرید Xbox One وجود نداشته باشد ولی امسال با معرفی چند عنوان مختلف از سری Gears و همچنین Halo جدید و پخش تریلر از چند عنوان Multi-Platform فوق‌العاده مورد انتظار عملکرد بسیار بهتری را نسبت به سال‌های پیش از خود نشان داد. هر چند کنفرانس سونی هم خوب بود ولی مایکروسافت پیشرفت بسیار بیشتری را نسبت به کنفرانس سال‌های قبل خود داشت.

طبیعتاً بازی‌های هیدتاکا میازاکی به دلیل کیفیت بسیار بالای خود همواره از بازی‌های مورد انتظار بوده‌اند و تریلر این بازی نیز نوید عنوانی جالب و با المان‌هایی متفاوت نسبت به سری سولز/بورن اما با حال و هوای یکسان را می‌دهند که تنها عامل نگران کننده، حضور Activision به عنوان ناشر بازی است که امیدوارم در نهایت باعث تغییر ماهیت نشود.

Ghost of Tsushima عنوانی بسیار گسترده و جاه‌طلبانه به نظر می‌رسد که با گرافیک عالی و گیم پلی عمیق خود در نمایش E3 امسال، بدون شک سطح انتظارات را از بازی بسیار بالا برد و امیدوارم کیفیت بازی نهایی نیز در حد همین تریلر، فوق‌العاده باشد.

Spider Man: من معمولاً خیلی به این که بازی‌های Spider Man کیفیت بالایی داشته باشند امیدوار نبودم و دلیل این امر نیز این است که عموماً بازی‌های Spider Man نهایتاً عناوینی خوب هستند و نه بیش‌تر ولی تریلر Spider Man در این کنفرانس نوید این را می‌دهد که بالاخره قرار است شاهد استفاده درست از پتانسیل‌های این عنوان باشیم.

محمدحسین باجلان – تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Cyberpunk 2077

Gears of war 5 -2

Forza Horizon 4 -3

نمایش پی در پی بازی ها بدون حتی ذره ای تلف کردن وقت برای توضیحات یا حتی معرفی بازی ها چیزی بود که هم برای ما مغتنم بود و هم مانع از تبدیل شدن کنفرانس به شکل سال های پیش می شد و خوشبختانه مایکروسافت هم این نکته را فهمیده است و از سوی دیگر هم خبر های خوب و خوشی که چپ و راست ارائه می‌شد دلیلی دیگر است که باید لقب بهترین نمایش امسال را به مایکروسافت داد.

سایبر پانک که با توجه به تمام هایپ لازمه که لیاقتش را هم دارد باید بدون شک بهترین بازی ای ۳ باشد و در این هم نه شکی وجود دارد و نه مانعی قرار دارد. از سوی دیگر گیرز ۴ با پایانی که داشت ما را تشنه برای ادامه داستان جی دی و کیت نگاه داشت و حالا باید دید که آیا کوالیژن آیا اشتباه ۳۴۳ را با شخصیت بندی و تقسیم مراحل انجام می دهد یا نه که آن هم بعید به نظر می‌رسد. با توجه به لذت و زیبایی که نسخه های قبلی فورزا هورایزن داشته و به تکامل رسیدن نسبی بازی در این ترتیب از جهت شماره جدید هم نگرانی نداریم و فقط حتی تغییر لوکیشن بازی کفایت می کند ولی باز هم باید انتظار ویژگی های جدید را داشته باشیم که البته باز هم دلیل کامل بودن بیش از حد بازی قبلی٬باز هم باید حسابی به فکرمان فشار بیاوریم تا اندکی به برنامه های آتی پلی گراند پی بریم.

هامون معتقدی – تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Ghost of Tsushima -2

Sekiro : Shadows die Twice -3

برترین کنفرانس E3 برای من جدا از کیفیت برگزاری، کنفرانس سونی بود و اون هم به خاطر نمایش های درخشان Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima. به نظرم این دو عنوان از لحاظ گرافیکی و انیمیشن ها یک کلاس از کل عناوین معرفی شده بالاتر بودن و حداقل من رو امیدوار کردن که یکی‌دو سال رویایی دیگه رو با پلی استیشن تجربه کنم. نمایش این عناوین به همراه Sekiro : Shadows die Twice اونقدر خوب بود که مجبورم تو این انتخاب ها از نمایش عالی Cyberpunk 2077 چشم پوشی کنم.

عنوان Last of Us Part 2 به خاطر مطرح کردن شجاعانه مسئله ای جنجالی (و پرریسک از لحاظ فروش) و همچنین مبارزاتش که نفس آدم رو بند میاره.

بازی Ghost of Tsushima که پره از هنر و فرهنگ ناب سرزمین آفتاب تابان و مناظر رویایی با گرافیک هیولا و گیم پلی جذابش (این طور که به نظر میاد)

و در پایان Sekiro : Shadows die Twice با اتمسفر مریض و گیرا و مبارزاتی که جذاب تر از همیشه به نظر می رسن.

رضا توکلی – تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Cyberpunk 2077 -2

Ghost of Tsushima -3

کنفرانس امسال مایکروسافت در E3 برای خودشان حکم مرگ‌و‌زندگی را داشت و باید حتما از آن موفق بیرون می‌آمدند. بالاخره به پایان نسل هشتم نزدیک می‌شویم و سال‌های مهمی برای کمپانی‌هایی است که کنسول در اختیار دارند. از طرفی می‌خواهند در پایان نسل سربلند بوده و هم می‌خواهند با برنامه‌ریزی هدفمند برای نسل بعد آماده شوند. مایکروسافت از پس این اجرا به خوبی برآمد و من به عنوان یک بیننده بیشتر از هر کنفرانسی از آن لذت بردم. این کنفرانس خیلی زنده بود. کاملا زنده بودن و هیجان‌انگیز بودن آن را حس می‌کردم. با اینکه نمایش بازی‌ها به اندازه نمایش کنفرانس سونی قوی نبود اما در بین سایر شرکت‌ها، موفق‌تر ظاهر شده بود. بازی‌های جدید، اختصاصی و همچنین عناوینی که برای اولین بار معرفی شده بودند (+ اعلام تاریخ عرضه برخی بازی‌ها)، باعث شده بود کنفرانس زمان اضافی نداشته باشد و پر از نمایش باشد، به همین دلیل به‌خاطر نوع برگزاری و نمایش‌های پی‌در‌پی این کنفرانس را بهترین کنفرانس امسال در E3 می‌دانم.

زمان نوشتن این متن هنوز نظر سایر افراد تحریریه را نمی‌دانم اما احتمالا تعداد آرا بازی The Last of Us 2 از بقیه بیشتر است. این نمایش که از سالن ابتدای کنفرانس (که همان سالن درون تریلر بازی بود) با موسیقی زنده آغاز شد و سپس بایک نمایش عاشقانه، خشن، دلهره‌آور و صد البته هیجان‌انگیز به پایان رسید، قطعا بهترین نمایش E3 بود.Cyberpunk 2077 هم که در کنفرانس مایکروسافت تریلرش پخش شد، هیجانی در خود داشت که مشابه تریلر‌های سینمایی بسیار خوب یوبی‌سافت بود و در اصل از آن دسته تریلرهایی بود که همگان انتظار دارند در نمایشگاه‌ها ببینند. سینمایی، سریع و هیجان‌انگیز. Ghost of Tsushima هم به دلیل طراحی هنری و موسیقی بسیار دلنشین و همچنین یک نمایش گیم‌پلی سامورایی غیرفانتزی‌اش، باعث شد یک نمایش جذاب به‌حساب بیاید.

محمد آریامقدم – تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Ghost of Tsushima

Forza Horizon 4 -2

Assassin’s Creed Odyssey -3

توجه به نمایش هایی که در E3 دیدیم، فکر می‌کنم سونی توانست عملکرد بهتری نسبت به بقیه رقبا داشته باشد. اگرچه کنفرانس های دیگری چون مایکروسافت و یوبی‌سافت نیز نمایش‌های قابل قبولی داشتند اما بازی‌های به نمایش درآمده در کنفرانس سونی به نظر بازی‌های موفق‌تری می‌رسند.

عنوان Ghost of Tsushima اگر بهترین نمایش E3 نبود، اما قطعا یکی از بهترین ها به شمار می‌رود. محصول Sucker Punch Production از همین حالا تبدیل به یکی از مورد انتظارترین بازی‌های در صف انتشار شده است. به لحاظ داستانی، Ghost of Tsushima داستانی دارد که شخصا عاشق آن هستم، داستانی راجع به آخرین سامورایی بازمانده در جزیره Tsushima. در تریلری که از بازی دیدیم، جذابیت اتمسفر و طراحی محیط یکی از چیزهایی بود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. علاوه بر این، بخش مبارزات بازی نیز معتادکننده به نظر می‌رسند .E3 2018 پر از عناوین جذاب و بزرگ بود اما اگر نظر مرا بخواهید، Ghost of Tsushima بهترین نمایش این رویداد بزرگ بود.

غیرممکن است که طرفدار سبک Racing باشید و فرنچایز Forza را دوست نداشته باشید! تماشای تریلر Forza Horizon 4 در نمایشگاه E3 برای من لذتی وصف نشدنی داشت. Forza Horizon 4 قطعا یکی از بهترین انحصاری‌های مایکروسافت خواهد بود. جلوه‌های بصری این عنوان با توجه به تریلری که از بازی دیدیم، خیره کننده هستند. طراحی و تنوع محیط سبب می‌شوند که شما روز به روز بیشتر عاشق مسابقه دادن در دنیای Forza Horizon 4 شوید. عنوانی که به نظر من، بهترین نمایش کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 بود.

طبیعتا برای طرفداران Assassin’s Creed معرفی یک نسخه جدید از این فرنچایز همیشه خوشایند است. Assassin’s Creed Odyssey قرار است یک بازی حماسی‌تر نسبت به نسخه قبل از خود باشد. نسخه بعدی Assassin’s Creed یک بازی کاملا RPG خواهد بود و شما می‌توانید نحوه پیش‌روی داستان خود را تعیین کنید. Assassin’s Creed Odyssey شاید مخالفان زیادی داشته باشد اما شخصا از نمایش این عنوان به شدت لذت بردم.

مهدی رحیمی – تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Cyberpunk 2077

Sekiro : Shadows die Twice -2

Death Stranding -3

کنفرانس سونی به مانند هر ساله، با معرفی بازی های جذاب و نمایش تریلرها و گیم‌پلی های مختلف از بازی‌هایی که مدت‌هاست انتظارش را میکشیم، موفق شد یک کنفرانس موفق برگزار کند. از تریلرهای جذاب بازی‌هایی مانند گوست اف تسوشیما و مرد عنکبوتی گرفته تا دث استرندینگ و لست اف اس دو، از اجرای موزیک زنده بر روی سن و موارد بسیار جذاب دیگر، همه ی جوانب این کنفرانس، عالی بود.

بعد از مدت ها، انتظار به سر رسید و تریلری به شدت جذاب، پر از نکته‌های ریز و معرفی دنیای نایت سیتی، بالاخره سایبرپانک بازی جدید کمپانی سی دی پروجکت رد، منتشر شد. تریلر با وجود موزیک عالی، نکته‌های مختلف و چند اشاره‌ی پنهانی به داستان بازی، این تریلر به نظر من بهترین تریلر ای تری امسال بود.

سکیرو، بازی معرفی شده‌ی بعدی از استودیو خوشنام فرام سافتور است که شاهکارهایی مانند مجموعه‌ی دارک سولز و بلادبورن را در کارنامه‌ی خود دارد، و معلوم است این بازی نیز به مانند بازی‌های قبلی این استودیو، به شدت قرار است نفس گیر و جذاب باشد و ساعت‌های زیادی ما را مشغول دنیای خود با جزییات زیاد آن شود.

دث استرندینگ، عنوانی که با انتشار هر تریلر، به جای اینکه بیشتر از دنیای آن بفهمیم، گیج تر و گیج تر می‌شویم، اما یک نکته واضح است. این بازی قرار است بسیار بسیار زیبا و جذاب باشد. اینکه شخصیت اصلی و شخصیت‌های دیگر چرا باید بسته‌هایی را تحویل دهند، چرا در خطر هستند و آن موجودات سایه مانند و آن بچه چه کسانی هستند، همه و نکات بسیاری بیشتر، موارد رمزآلود و جذابی بودند که در تریلر قرار داشتند و این تریلر را به یکی از جذابترین تریلرهای این همایش تبدیل کرد.

مهدی رضایی – تحریریه گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Forza Horizon 4 -2

Devil May Cry 5 -3

نمایش انحصاری های جدید و تریلر های جذاب از گیم پلی عناوین انحصاریه آیندش مخصوصا The last of us Part 2 که فوق العاده ساختار شکنانه بود. در مورد برترین نمایش ها هم این ۳ عنوان به علت تغییرات زیاد و در عین حال وفادار موندن به ریشه هاشون از نطر من انتخاب شدن.

مهیار امیدی – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Ubisoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Division 2

Assassin’s Creed Odyssey -2

Trials Fusion -3

با اینکه خودم رو جزو کاربرای سونی میدونم و از این پلتفرم طرفداری میکنم، ولی کنفرانس یوبی سایت رو بیشتر پسندیدم، تونست عنوان های جدیدی رو معرفی کنه و نمایش های خوبی رو از بازی هاش داشته باشه به شخصه با عناوین جدید یوبی سایت موافق هستم و گذاشتمشون تو لیست خرید. و در نهایت به امید موفقیت مورد انتظارترین بازی من بین عناوین یوبی یافت یعنی The Division 2

اولین نمایش و هیجان انگیز ترین نمایش برای من the division 2 بود، شاید نسخه اولش نتونست به یه بازی فوق العاده تبدیل بشه اما تونست خیلی از کاربرا رو مثل من راضی کنه و مدت ها به همراه دوستان سرگرم کنه و پشتیبانی خوبی از این بازی داشته باشن.

شباهت های زیادی نسبت به نسخه قبلی داره و المان های نقس آفرینی درش هست و به نظر میرسه پیشرفت هایی تو این قسمت و بخش های مبارزاتی داشته، محیط بازی و یونان باستان به خوبی طراحی شده و نوید یه بازی خوب رو میده ولی از آون جایی ک با سازندش آشنا هستیم باید تا زمان انتشار منتظر بمونیم.

نسخه جدید بازی trials fusion ک قراره یه نسخه دارای پیشرفت نسبت به نسخه قبلی رو ما ارائه بده و یه تجربه چالش بر انگیز دیگه داشته باشیم، مخصوصا اینکه روش های مرگ در نسخه جدید خلاقانه تر طراحی شده است.

رسول امینی – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima -2

The Last of Us: Part 2 -3

دلیل من از انتخاب کنفرانس مطبوعاتی مایکروسافت این است که در E3 امسال برخلاف سال‌های پیشین آن‌ها توجه ویژه‌ای بر سرمایه گذاری و توسعه استودیو‌های فرست پارتی اکس‌باکس وان داشته‌اند. همین که Playground Games و Ninja Theory جزء استویو‌های فرست پارتی مایکروسافت شده‌اند، فیل اسپنسر قدم بزرگی را در راستای توسعه عناوین بزرگ AAA برداشته است. امیدوارم که در کنار رقابتی سالم شاهد پیشرفت روز افزون شرکت‌های حوزه سرگرمی باشیم.

دومین تریلر Cyberpunk 2077: در سال ۲۰۱۴ هنگامی که برای اولین تریلر این عنوان را مشاهده کردم علاقه خاصی به آن پیدا کردم. چند سال گذشت و سرانجام در کنفرانس مایکروسافت هنگامی که فیل قصد خداحافظی داشت، چراغ‌ها و صفحه نمایش کنفرانس طوری شدند که انگار سیستم کنفرانس را هک کرده‌اند و بعد که تریلر بازی به نمایش درآمد علاقه‌ام به این عنوان بیشتر و صبرم برای تجربه آن کمتر شد.

بعد از موسیقی که به صورت زنده به اجرا درآمد و نمایش گیم‌پلی و جزئیات فوق العاده چشم نواز محیط بازی، این عنوان من را به انتظار تجربه آن بسیار سخت‌تر کرد. باید بگم که گرافیک و محیط آن یکی از زیباترین‌هایی است که تا به امروز در یک عنوان دیده‌ام.

کنفرانس سونی به بهترین روش ممکن و در یک فضایی شروع شد که گیم‌پلی یکی از موردانتظارترین بازی‌های من به نمایش درآمد. در مورد بازی هم باید بگویم که علی رغم غایب بود جول اما بازم یکی از بهترین نمایش‌های E3 امسال را تقدیم طرفدارانش از جمله من کرد.

حسن شکیبائی – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Forza Horizon 4 -2

Cyberpunk 2077 -3

به جرات میتوان گفت که بهترین کنفرانس E3 2018 متعلق به شرکت مایکروسافت است. مایکروسافت با برنامه‌های منظم و سنجیده در نمایش عناوین مختلف، توانست نظر عده‌ی زیادی از بازیبازان و اهالی صنعت بازیسازی را به خود جلب کند. این شرکت در نمایشی خوب به معرفی چند عنوان انحصاری مهم نظیر Forza Horizon 4 ، Gears 5 و Halo Infinite پرداخت. همچنین یکی از بزرگترین سوپرایزهای این مراسم مربوط به پیوستن نینجا تئوری به جمع استودیوهای فرست‌پارتی مایکروسافت بود. این به معنی معرفی و عرضه‌ی عناوین انحصاری جدید از سوی این استودیو بینظیر برای کنسول شرکت مایکروسافت است. به نظر می‌رسد پس از شروع نه چندان خوب مایکروسافت در ابتدای نسل هشتم، این شرکت با تغییر سیاستهای خود در صدد بازگشت به بازار رقابت با سونی است. رقابت بین مایکروسافت و سونی میتواند به عرضه‌ی عناوینی با کیفیت‌تر منجر شود. رقابتی که در هر صورت به نفع جامعه بازیبازان خواهد بود.

بدون شک برترین نمایش E3 2018 مربوط به گیمپلی عنوان The Last of Us Part II بود. این عنوان در تریلر منتشر شده با گرافیک زیبای خود، فوق‌العاده به نظر می‌رسید. ناتی داگ توانسته آن حس منحصر به فرد نسخه اول را به خوبی در نسخه دوم با بهبودهای بینظیری پیاده‌سازی کند. البته به نظر می‌رسد این تریلر با سکانس‌های سینماتیکی ترکیب شده و در نسخه نهایی شاهد آنها نخواهیم بود. در این تریلر ما شاهد دشمنانی با هوش مصنوعی بالایی بودیم که لحظهای برای پیدا کردن الی درنگ نمی‌کردند و به خوبی برای پیدا کردن او با هم در تعامل بودند.

مگر می‌شود با معرفی نسخه‌ی جدیدی از Forza Horizon ، هیجان زده نشد. سری Forza به نوعی پرچمدار سبک شبیه‌ساز اتومبیلرانی شناخته می‌شود که با معرفی هر نسخه جدید از آن، استانداردهای جدیدی برای این سبک تعریف می‌کند.Forza Horizon 4 هم از نظر بصری و هم از نظر گیمپلی فوق‌العاده به نظر می‌رسد. عنوانی که با داشتن آب وهوای پویا، قول تجربه‌های متفاوت در هر فصل را داده است.

بالاخره با شکست سکوت سی دی پراجکت رد با انتشار تریلری از Cyberpunk 2077 به طور رسمی رونمایی شد. تریلر منتشر شده فوق‌العاده به نظر می‌رسید. موضوع وقتی جالبتر می‌شود که می‌فهمیم این تریلر خروجی موتور بازیسازی این بازی اس. پس به نظر میرسد با عنوانی با کیفیت و متفاوت رو به رو هستیم.

مرصاد قدیری – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Sekiro Shadows Die Twice

Ghost of Tsushima -2

Super Smash Bros. Ultimate -3

E3 بزرگترین رویداد در صنعت گیم محسوب می‌شود. اما متاسفانه با روی کار آمدن رویداد‌های دیگر، تاثیر آن نسبت به قبل کاهش یافته است؛ البته بعید می‌دانم نیاز باشد تا به رازداری مثال زدنی والمارت اشاره کنم! برای همین بود که انتظار غافلگیری بزرگی را نداشتم اما کنفرانس مایکروسافت ثابت کرد که هنوز هم می‌توان بازی‌ها را مخفی نگه داشت؛ چه کسی فکرش را می‌کرد که Dying Light 2 رونمایی شود؟ البته باید بگویم بزرگترین غافلگیری امسال، خریداری شدن نینجا تئوری توسط مایکروسافت بود. حال که مایکروسافت سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه استودیو‌‌های خود را انجام داده است، تنها باید منتظرنتیجه کار آن‌ها باشیم.

اولین چیزی که در تریلر نظرم را جلب کرد، گیم‌پلی روان بازی و آزادی عمل بازی‌باز بود. در این عنوان شاهد مکانیک‌ بسیار جذاب دست مصنوعی پروتاگونیست هسیتم که به نظر می‌رسد قابل شخصی سازی بوده و می‌توان از آن در مبارزات و حتی جابه جایی در محیط استفاده کرد. بی صبرانه منتظر تجربه جدید‌ترین مخلوق ذهن دیوانه میازاکی هستم.

طبیعت ژاپن فوق‌العاده زیباست؛ از گل‌‌های رنگارنگ گرفته تا شکوفه‌های معروف گیلاس. به نظر من زمانی که یک توسعه دهنده بتواند با کارگردانی هنری چشم‌ نواز و ترکیبی بی نظیر از رنگ‌ها، چنین دنیای زیبایی را شبیه سازی کند، باید کار آن‌‌ها تحسین کرد. بدون هیچ شکی Ghost of Tsushima زیباترین بازی نمایش داده شده در E3 2018 است.

زمانی که ماساهیرو ساکورای ایده جمع آوری تمام شخصیت‌های مجموعه Super Smash Bros. را با تیم خود در میان گذاشت، تنها با سکوت و چهره‌های بهت زده آن‌ها روبه‌رو شد. اما ساکورای نهایتاً توانست تا غیرممکن را ممکن کرده و بزرگترین کراس‌اور تاریخ بازی‌های ویدئویی را به طرفداران تقدیم کند. اگرصاحب نینتندو سوییچ هستید، نباید این بازی را از دست بدهید.

هادی اسماعیل زاده – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Ghost of Tsushima -2

Cyberpunk 2077 -3

به عقیده من امسال یکی از بهترین مراسم‌های E3 را تجربه کردیم. اگرچه بعضی از کنفرانس‌ها عملکرد ضعیف‌تری در مقایسه با کنفرانس‌های دیگر داشتند؛ با این وجود می‌توان گفت که تقریبا در تمامی کنفرانس‌ها حداقل یک عنوان بزرگ و درخور توجه حضور داشت و همین موضوع جذابیت مراسم را دو چندان کرده کرده بود. اما نکته دیگری که E3 امسال را متمایز می‌کرد، انتظارات فراوان از کنفرانس مایکروسافت بود و همه منتظر بودند که ببینند مایکروسافت چگونه به گردونه رقابت با سونی بازخواهد گشت. خوشبختانه مایکروسافت توانست نمایش خوبی از خود به جای بگذارد و مخصوصا با رونمایی از عناوین Halo Infinite و Gears 5، طرفداران خود را امیدوار کرد که شاید زمان بازگشت اکس باکس به دوران طلایی خود فرا رسیده باشد.

در مجموع عناوینی بزرگ و ارزشمندی در E3 امسال حضور یافتند اما از دیدگاه من سه بازی لایق بیشترین تحسین‌ها بودند که اولین آن‌ها قطعا و بدون هیچ‌شکی نسخه دوم از عنوان Last of Us بود که سرانجام شاهد گیم‌پلی آن در کنفرانس سونی بودیم. بعد از اینکه برای اولین بار این دمو را مشاهده کردم، من هم مانند خیلی‌های دیگر به واقعی بودن گیم‌پلی شک کردم؛ اما اگر طبق گفته سازندگان و کسانی که از نزدیک شاهد اجرای دموی بازی بودند، دمویی که دیدیم کاملا واقعی باشد، در این صورت باید گفت که انقلابی در صنعت گیمینگ در حال رخ دادن است و چه کسی بهتر از ناتی‌داگ برای رهبری این انقلاب! اما دومین بازی که به شدت من را شوکه کرد Ghost of Tsushima بود که به هیچ‌وجه انتظار چنین کیفیتی را از آن نداشتم. جهان بازی به قدری زیبا و طبیعی طراحی شده است که به راستی باید به هنر طراحان بازی آفرین گفت و برایشان دست زد. در مورد مبارزات بازی هنوز برای قضاوت زود است ولی تا جایی که در تریلر شاهد بودیم، مبارزات بازی نیز به اندازه جهان آن هنرمندانه است و به خوبی توانسته مهارت یک سامورایی در کار با شمشیر را نشان دهد. سومین بازی هم از نظر من عنوان cyberpunk 2077 بود که با اینکه گیم‌پلی بازی به نمایش درنیامد ولی بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار اطلاعات بسیاری از جهان بازی و المان‌های گیم‌پلی منتشر شد. می‌توان گفت حال که یوبی‌سافت با odyssey جا پای ویچر گذاشته است (!) سی دی پراجکت رد به نوعی مجبور است که عنوانی حتی بهتر از Witcher 3 عرضه کند و آنطور که به نظر می‌رسد همینطور هم است. نمایشی یک ساعته از گیم‌پلی بازی پشت درهای بسته و برای رسانه‌های گیمینگ به اجرا درآمد و اکثریت آن‌ها از واژه‌هایی همچون فوق‌العاده و خیره‌کننده برای توصیف آن استفاده کرده‌اند. حال باید امیدوار بود که در گیمزکام امسال سرانجام شاهد گیم‌پلی بازی باشیم. در آخر باید گفت که به قدری بازی‌های بزرگ و جذاب در E3 امسال به نمایش درآمدند که به راستی انتخاب بهترین‌های آن کاری سخت و دشوار است، با این وجود هر کس بنا به سلیقه خود ممکن است بعضی از این عناوین را به بقیه ترجیح بدهد؛ اما نکته مهم این است که E3 امسال شروعی برای داغ شدن رقابت دوباره مایکروسافت و سونی بود که صرف‌نظر از این که طرفدار کدام کمپانی هستیم قطعا در نهایت این موضوع به نفع همه گیمر‌ها تمام خواهد شد.

صادق رجایی – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Microsoft

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- Death Stranding

Cyberpunk 2077 -2

The Last of Us: Part 2 -3

وقتی اولین بار نخستین تریلر بازی جدید کوجیما پروداکشنز (Kojima Productions) که در E3 2016 پخش شد و پس از آن نیز نام ناهمتای استاد در پس آن ظاهر شد، با اینکه می‌توان گفت هیچ‌کس از آن به درستی چیزی نفهمید اما چشمان زیادی را به خود خیره کرد. شاید در نگاه اول تریلر بسیار جاه‌طلبانه به نظر می‌رسید اما نام هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) به عنوان خالق آن کافی بود تا بدانیم که از خالق مجموعه‌ی متال گیر (Metal Gear) هرچیزی برمی‌آید. پس از ۲۰۱۶ و انتشار چند تریلر پیچیده‌ی دیگر که نه‌تنها اطلاعاتی به ما ندادند، بلکه بیش از پیش به سردرگمی فرورفتیم، در نهایت کوجیما امسال طلسم را شکست و بخشی از گیم‌پلی بازی را نمایش داد و به درستی که لایق تمام شور و هیجانی که همراه طرفداران بود را داشت. از گرافیک خیره‌کننده‌ی بازی و خودنمایی آن هنگام بالا رفتن نورمن ریداس (Norman Reedus) از کوه و رمز و راز بازی در انتقال او به بعدی دیگر از زمان پس از مرگ! هرچند هنوز هم غیر از نظریات و تئوری‌هایی تایید نشده از این عنوان چیزی نمی‌دانیم اما این مرموز بودن نیز به هیجان و شور طرفداران می‌افزاید. این بازی هرچند برای شخص بنده در جایگاه سوم نبود اما بنا به انتخاب منطقی و عامه پسند و به علت نمایش ناکافی از گیم‌پلی اجبارا به عنوان رتبه‌ی سوم در ابن لیست قرار گرفت.

اگر بخواهیم چند شرکت بازی‌سازی را نام ببریم که چیزی کم‌تر از شاهکار تحویل نمی‌دهند، بدون شک سی دی پراجکت رد (CD Project Red) جزو آن‌هاست. آخرین پروژه‌ی این استودیو‌ی لهستانی Witcher 3 بود که توانست بازخوردهای بی‌نهایت مثبتی هم از منتقدان و هم از یازی‌بازان دریافت کند و به عنوان بازی سال ۲۰۱۵ نیز انتخاب شد. پروژه‌ی جدید این استودیو یعنی Cyberpunk 2077 ابتدا در سال ۲۰۱۲ و پیش از انتشار Witcher 3 معرفی شد اما نخستین تریلر رسمی از آن در E3 امسال و طی کنفرانس مایکروسافت (Microsoft) به نمایش درآمد و به معنای واقعی عالی بود. پس از آن نیز بخشی از گیم‌پلی آن در پشت درهای بسته برای برخی بازی‌سازان به نمایش درآمد که طبق اطلاعات به دست آمده، آن‌ها را نیز شگفت زده کرده است. بدون شک تنها نام این استودیو پشت این بازی کافی است تا تمام چشم‌ها را به خود خیره کند. این عنوان در لیست ما رتبه‌ی دوم را به خود اختصاص می‌دهد.

امیرحسین نصرتی – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Ghost of Tsushima -2

Spider-Man -3

درست است که سونی بعد از E3 2016 دیگر نتوانست آن‌طور که باید و شاید مرا سورپرایز کند، اما امسال برخلاف رقیب دیرینه‌ی خود از نمایش‌های پی در پی اجتناب کرده و با رفتن سر اصل مطلب یعنی نمایش “گیم‌پلی” های تقریبا طولانی، کیفیت بازی‌های فرست پارتی خود را به نمایش گذاشت. با این‌که اکثراً منتظر نمایش خیره کننده‌ی این شرکت در PSX بعدی هستند، شخصاً چشم به راه Paris Games Week هستم چراکه پارسال نیز پس از E3 امیدها به سمت PSX بود که خب چیزی نگویم بهتر است!

نمایشی “عجیب” و به شدت “غریب” از آخرین ساخته‌ی ناتی داگ بدون شک برترین نمایش کل E3 امسال بود. به‌شخصه از تغیر چهره‌ی الی لذت نبردم اما به غیر از این مورد کوچک . . . اوه خدای من دیگر نمی‌توانم به تایپ کردن ادامه دهم . . . دستانم می‌لرزد!

برای من که شیفته‌ی ژاپن و طبیعت بی‌نظیرش هستم، نمایش این بازی جایگاه دیگری دارد. محیطی با شکوه، موسیقی باشکوه، گرافیکی باشکوه، گیم‌پلی باشکوه و اصلا هرچی با شکوه بود همه را یکجا چپانده بودند در این تریلر!

خب راستش بین این بازی و Resident Evil 2 دو به شک بودم ولی نهایتا احساس می‌کنم اسپایدی و بچه‌ها نمایش پر زرق و برق‌تر و هیجان‌انگیز تری داشتند و از آن‌جا که مشکل ویژه‌ای با ابرقهرمان جماعت دارم، جا باز کردن عنکبوت قرمز و آبی در دلم نشان دهنده‌ی کیفیت کم نظیر این بازی است.

محمدمبین امیری – خبرنگار گیمفا

برترین کنفرانس E3 2018:

کنفرانس Sony

۳ نمایش برتر نمایشگاه E3 2018 به ترتیب:

۱- The Last of Us: Part 2

Ghost of Tsushima -2

Spider-man -3

سونی توانست در E3 با نمایش گیمپلی از بازی‌های انحصاری‌اش که خیلی وقت بود معرفی شده بودند هواداران را خوشحال کند و انتظارات آن‌‌ها را برطرف کند. با بااینکه سونی سورپرایز بخصوصی در گنفرانس نداشت، با معرفی بازی‌های جدید کنفرانس خود را خالی از سورپرایز نگذاشت.

پس از گذشت دو سال از معرفی بازی The Last of Us PART 2 سونی بالاخره از گیمپلی این بازی رونمایی کرد. گیمپلی و گرافیک این بازی بقدری واقع گرایانه و عالی بود که بیشتر مانند یک فیلم سینمایی بود تا یک بازی ویدئویی.

استودیوی ساکرپانچ با انتشار گیمپلی بازی ژاپنی جدیدش نشان داد که بازی جدیدش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. گیمپلی این بازی دقیقا چیزی بود که می‌توانستیم از یک عنوان که در عصر سامورایی‌ها می‌گذرد داشته باشیم.

استودیو اینسومنیاک گیمز با رونمایی از گروه شش خبیث هواداران مارول را متحیر کرد. برای اولین بار است که هواداران مردعنکبوتی می‌توانند گروه شش خبیث را در بازی‌های مردعنکبوتی شاهد باشند. و در آخر یک سوال متحیر کننده برای هواداران باقی گذاشت.

مطلب مربوط به برترین های نمایشگاه E3 2018 از دیدگاه تیم گیمفا نیز بعد از پوشش همه جانبه آن و تحلیل کنفرانس ها و نمایش های آن به پایان رسید و باور کنید که چشم بر هم نزده ایم، در حال خواندن مقاله مربوط یه E3 2019 خواهیم بود به سرعت به سال ۲۰۱۹ خواهیم رسید. امیدوارم که همگی شما از اتفاقات . نمایش هایی که در E3 2018 رخ داده است راضی و خشنود بوده باشید و در آینده نیز همین طور باشد. کاش به جای ناراحت کردن و آزردن دیگران و خودمان به خاطر بازی، بدانیم که بازی برای دوستی ماست و لذت بردنمان نه کینه و ناراحتی. کاش روزی باشد که دوباره فقط از بازی ها لذت ببریم و به خاطر کیفیت پایین فلان تکسچر در فلان گوشه بازی، عنوانی که که ساخته شده تا از آن لذت ببریم را بیهوده نکوبیم و بر سر یکدیگر نزنیم. به هر حال بد یا خوب برترین های نمایشگاه E3 2018 از دیدگاه تیم گیمفا نیز مشخص گردید. در انتها عناوین برنده شده و کنفرانس برتر و تعداد آراء و امتیاز آن ها را برای شما عزیزان قرار می دهیم. دقت داشته باشید که برترین کنفرانس نمایشگاه بر اساس تعداد بیشتر آرای کسب شده برای یک کنفرانس انتخاب شده است و در این زمینه شمارش رای اعضای گیمفا انجام گرفته است ولی در زمینه برترین نمایش ها که هر نفر ۳ انتخاب کرده است، گزینه های نخست ۵ امتیاز، گزینه های دوم ۳ امتیاز و گزینه های سوم ۱ امتیاز را به خود اختصاص داده اند که نهایتا مجموع امتیازات هر کدام از نمایش ها و بازی ها حساب شده و با هم جمع شده تا بهترین ها مشخص گردد. مثلا اگر یک بازی را یک نفر در جایگاه اول نوشته باشد و یکی نفر دیگر در جایگاه سومش نام آن بازی را نوشته باشد یعنی این بازی ۶ امتیاز کسب می کند (۵ و ۱).

کنفرانس زیبای شرکت مایکروسافت موفق شد تا با کسب ۱۱ رای از ۲۲ رای (۵۰ درصد آرا) به عنوان برترین کنفرانس این مراسم از دیدگاه تیم گیمفا انتخاب شود (کنفرانس سونی با ۱۰ رای دوم و یوبیسافت با ۱ رای سوم)

کنفرانس جذاب شرکت سونی موفق شد تا توسط کاربران گیمفا با کسب ۵۲ درصد آرا به عنوان برترین کنفرانس این مراسم از دیدگاه کاربران انتخاب شود. (کنفرانس مایکروسافت با ۳۲ درصد دوم و بتزدا با ۶ درصد سوم)

نمایش شگفت انگیز بازی The Last of Us: Part 2 موفق شد تا توسط تیم گیمفا با کسب ۶۱ امتیاز به طور قاطعانه به عنوان برترین نمایش این مراسم از دیدگاه تیم گیمفا انتخاب شود.

نمایش خیره کننده بازی Ghost of Tsushima موفق شد تا توسط تیم گیمفا با کسب امتیاز ۴۳ به عنوان دومین نمایش این مراسم از دیدگاه تیم گیمفا انتخاب شود.

نمایش فوق العاده بازی Cyberpunk 2077 موفق شد تا توسط تیم گیمفا با کسب ۳۱ امتیاز به عنوان سومین نمایش این مراسم از دیدگاه تیم گیمفا انتخاب شود.





نکات:

رتبه چهارم لیست متعلق به عنوان Sekiro Shadows Die Twice با ۱۷ امتیاز و در رتبه پنجم Death Stranding با ۱۵ امتیاز قرار دارد.

از ۳ بازی نخست دو رتبه اول متعلق به نمایش های عناوین انحصاری سونی و از ۵ رتبه اول ۳ تای آنها نربوط به نمایش عناوین انحصاری شرکت سونی می باشد.

هر ۳ انتخاب آقای هادی اسماعیل زاده دقیقا با همان ترتیب رتبه های اول تا سوم برترین نمایش های امسال را از دید اعضای گیمفا به خود اختصاص دادند که در نوع خود بسیار جالب است. همچنین جدا از ایشان ۳ نفر دیگر هم هستند که ۳ بازی لیستشان همان ۳ بازی انتخاب شده هستند ولی با ترتیب های مختلف که اقای سعید حلاجیان، رضا توکی و رسول امینی هستند.

