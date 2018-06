Telltale Games موتور بازی‌سازی Telltale Tool را بعد از پایان ساخت فصل نهایی The Walking Dead تغییر خواهد داد و Unity را جایگزین آن می‌کند.

Telltale Games در سال 2004 موتوری خانگی به نام Telltale Tool ساخت که از زبان برنامه‌نویسی Lua استفاده می‌کرد. این موتور بیش از یک دهه در ساخت بازی‌های این شرکت به کار گرفته می‌شد؛ از Sam & Max تا The Walking Dead.

Telltale در سال‌های اخیر تغییرات جالبی را برای بهبود Telltale Tool اعمال کرد اما در هر صورت این یک موتور 10 ساله است که کم کم سن و سال خود را به رخ می‌کشد. آن‌ها به همین دلیل برای عناوین آینده خود از موتور Unity استفاده خواهند کرد.

به گزارش پردیس گیم، این خبر از سوی Variety منتشر شده که گزارشی از تغییرات داخلی Telltale Games از زمان تغییر مدیر عامل این شرکت تهیه کرده است. آن‌ها در کنار تغییر برنامه محصولات خود، Unity را جایگزین موتور فعلی خود برای بازی‌های آینده خواهند نمود.

The Walking Dead: The Final Season آخرین عنوانی خواهد بود که از Telltale Tool استفاده می‌کند. Stranger Things و Th Wolf Among Us: Season 2 اولین بازی‌هایی هستند که با موتور Unity ساخته می‌شوند.

The Walking Dead: The Final Season در 14 اوت 2018 (23 مرداد) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame