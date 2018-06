تا چند روز دیگر شاهد عرضه عنوان ستایش شده Wolfenstein II: The New Colossus بر روی پلتفرم محبوب Nintendo Switch خواهیم بود. قبل از این استودیو MachineGames بر روی Wolfenstein: The New Order و نسخه The Old Blood برای پلتفرم‌های دیگر کار کرده بود.

بنابراین طبیعی است که طرفداران خواهان بازی‌های قبلی نیز بر روی Switch باشند و به طور حتم از عرضه آن‌ها نیز استقبال خواهند کرد.

همانطور که می‌دانید استودیو Panic Button وظیفه پورت بازی بر روی Nintendo Switch را بر عهده دارد و طبق گفته‌های این سازنده در حال حاضر آن‌ها به دنبال آوردن ماجراجویی‌های قبلی B.J.Blazkowicz بر روی Switch نمی‌باشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، مدیرعامل Panic Button، آقای "آدام کریتون"، در گفت و گویی با Gamespot تایید کرد که هیچ‌کدام از بازی‌های قبلی سری Wolfenstein برای این پلتفرم (Switch) در دست ساخت قرار ندارند. او در این مور گفت که پورت بازی‌های قبل "در حال حاضر" در برنامه‌های ما قرار ندارند و برای این کار باید با Bethesda بحث‌هایی صورت گیرد.

اما این بدان معنا نمی‌باشد که استودیو میلی به پورت بازی‌های قبلی ندارد. کریتون به این نکته اشاره کرد که استودیو آن‌ها برای "هر چالشی" در رابطه با The New Order و حتی The Old Blood آماده است.

با توجه به گفته‌ها به نظر می‌رسد Bethesda در نظر دارد میزان استقبال از The New Colossus را بررسی کند و با توجه به آن تصمیم به ساخت نسخه‌های قبلی بگیرد.

از طرف دیگر Panic Button چندی پیش اعلام کرده بود که بر روی پورت یک بازی بزرگ کار می‌کند که هویت آن مشخص نیست اما یک سورپرایز بزرگ خواهد بود. حدس اکثر طرفداران پورت Fallout بر روی Switch می‌باشد اما به طور دقیق چیزی مشخص نیست و تا زمان رونمایی باید صبر کنیم.

Panic Button بر روی پورت بازی‌های بزرگی کار کرده است که تا قبل از The New Colossus بزرگ‎ترین آن پورت Doom بر روی Switch بود.

Wolfenstein II: The New Colossus در حال حاضر برای PS4،PC و Xbox One در دسترس قرار دارد و نسخه Switch در تاریخ 29 ژوئن(8تیر) منتشر خواهد شد.

نظر شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame