گرافیک The Last of Us Part 2 کاهش نخواهد یافت؛ الی شاید تنها شخصیت قابل بازی نباشد

مدت زیادی نمی گذرد که استدیوی Naughty Dog تائید کرد که "الی" تنها شخصیت قابل بازی The Last of Us Part 2 خواهد بود و علاوه بر آن نیز جوئل در بازی حضور دارد. اما اگر یادتان باشد، پیش از این نیز در Uncharted 4: A Thief’s End استدیوی Naughty Dog ‌تائید کرده بود که "نیتن دریک" تنها شخصیت قابل بازی است اما اینگونه نبود و ما توانستیم در نقش یک شخصیت دیگر نیز بازی کنیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GamingBolt، اخیرا امیلیا شاتز (Emilia Schatz) که طراح گیم پلی The Last of Us Part 2‌ می‌باشد، در جریان مصاحبه‌ای با وب سایت JeuxAct اعلام کرد که Naughty Dog تنها فعلا آمادگی نمایش گیم پلی شخصیت الی را دارد، اما ممکن است بعضی موارد در آینده تغییر کند. او گفت: "در این مقطع، ما تنها آمادگی نشان دادن الی به عنوان شخصیت قابل بازی هستیم. این مورد ممکن است که در آینده تغییر کند، اما ما فعلا آمادگی صحبت در مورد این تغییرات را نداریم. من فکر می‌کنم که هنوز موارد بسیار زیادی در بازی ما وجود دارد که ما هنوز آن‌ها را نمایش نداده‌ایم."

علاوه بر این‌ها، شاتز تائید کرد که تریلر گیم پلی‌ای که ما در E3 2018 دیدیم، بر روی کنسول PS4 Pro اجرا شده بود و روند توسعه‌ی بازی بسیار خوب و بدون مشکل پیش می‌رود و Naughty Dog هیچ برنامه‌ای برای کاهش گرافیک و کیفیت بصری بازی ندارد. او گفت که در حال کار با یک تیم بسیار با استعداد است که توانایی انجام هرکاری را دارند و می‌توان از لحاظ گرافیک و تجربه‌ی تکنیکی و بصری، بازی را تضمین شده دانست. تیم او همیشه در معرض چالش‌های بزرگی قرار داشته و همیشه هم توانسته موفقیت بزرگی را کسب کند.

The Last of Us Part 2‌ فعلا تاریخ انتشار مشخصی ندارد، اما به نظر می‌رسد که در سال 2019 شاهد انتشار بازی باشیم.

به نظر می‌رسد که اینبار هم شاهد یک تجربه‌ی بسیار عالی از لحاظ بصری باشیم. گرافیک همیشه چیزی بوده که استدیوی Naughty Dog همیشه در آن پیشگام بوده و این مورد قطعا در The Last of Us Part 2 نیز صادق است.

منبع متن: pardisgame