در طی مراسم E3 2018 شرکت مایکروسافت (Microsoft) از عنوان The Awesome Adventures of Captain Spirit که یک اسپین‌آف و نسخه‌ای فرعی از بازی Life is Strange می‌باشد، رونمایی شد. حال به تازگی با انتشار این بازی، تریلر زمان عرضه آن منتشر شده است. دونت‌ناد اینترتیمنت (Dontnod Entertainment) با انتشار این تریلر جزییات بیشتری از داستان The Awesome […]

منبع متن: gamefa