احتمالاً الی تنها شخصیت قابل بازی عنوان The Last of Us Part 2 نخواهد بود

مدتی پیش استودیوی ناتی داگ رسماً اعلام کرد که الی تنها شخصیت قابل بازی عنوان The Last of Us- Part 2 خواهد بود. اما خانم امیلیا شاتز به تازگی مصاحبه‌ای انجام داده است که خلاف این موضوع را ثابت می کند.

خانم امیلیا شاتز، یکی از طراحان ارشد عنوان The Last of Us Part 2، طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت JeuxAct به این نکته اشاره کرده است که ناتی داگ در حال حاضر تنها آماده این بوده تا گیم‌پلی بازی با حضور شخصیت الی را نمایش دهد که این موضوع ممکن است در آینده تغییر کند.

در حال حاضر ما برای نمایش گیم‌پلی بازی تنها قادر به نمایش آن با شخصیت الی بوده‌ایم. ممکن است این موضوع در آینده تغییر کند اما هنوز آماده صحبت کردن در مورد آن نیستیم. من گمان می‌کنم جزییات بسیاری از این عنوان وجود دارد که هنوز فاش نشده اند.

این موضوع به نظر جالب می‌رسد؛ اگر به خاطر داشته باشید در طول مراحل ساخت نسخه‌ی اول، ناتی داگ مدام این جمله را تکرار می‌کرد ” جوئل تنها شخصیت قابل بازی خواهد بود” اما هنگامی که عنوان The Last of Us عرضه شد، در قسمت‌هایی از گیم‌پلی شخصیت الی نیز قابل بازی بود. شاید این موضوع در ارتباط با The Last of Us- Part 2 نیز تکرار شود. به بیان ساده‌تر احتمالاً الی شخصیت اصلی قابل بازی بوده اما در بخش‌هایی کنترل شخصیت جوئل را به دست خواهیم گرفت؛ شاید هم به جای جوئل شاهد شخصیت قابل بازی جدیدی باشیم. مطمئنا این موضوع بسیار هیجان انگیز است.

خانم شاتز در ادامه تایید کرد که تریلر گیم‌پلی نمایش داده از عنوان The Last of Us Part 2 در کنفرانس E3 2018 بر‌روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو اجرا شده است و نسخه‌ی نهایی بازی نیز همین کیفیت را خواهد داشت. به بیان ساده‌تر The Last of Us Part 2 نسبت به زمان معرفی و تریلر نمایش داده شده، دچار افت کیفیت بصری نخواهد بود.

بازی بر‌روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو اجرا شده است. خیر، هیچ تصمیمی برای دانگرید ( کاهش کیفیت بصری) بازی وجود ندارد. تریلر نمایش داده شده همان چیزی است که امیدواریم کیفیت نهایی بازی نیز به همان صورت باشد.

خانم شاتز در پاسخ به این سوال که چگونه بازی‌های استودیوی ناتی داگ در هر زمان از لحاظ بصری تحسین برانگیز هستند پاسخ داد:

من با افراد مستعد بسیاری کار می‌کنم. آن‌ها همیشه من را شگفت زده کرده و به چالش می‌کشند که طراحی گیم‌پلی بازی نیز به اندازه طرح‌هایی که آن‌ها طراحی می‌کنند کیفیت خوبی داشته باشد.

هنوز تاریخ انتشار دقیق عنوان The Last of Us Part 2 مشخص نیست و احتمال می‌رود که این عنوان اوایل سال ۲۰۱۹ به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

منبع متن: gamefa