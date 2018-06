عنوان The Awesome Adventures of Captain Spirit یک بازی رایگان ماجراجویی می‌باشد که توسط استدیوی Dontnod Entertainment ساخته شده و توسط شرکت Square Enix انتشار یافته است. این بازی در حقیقت یک عنوان فرعی در جهان سری Life Is Starnge می‌باشد و طبق گفته‌ی سازندگان شما قبل از تجربه‌ی عنوان Life Is Strange 2، حتما باید این بازی را تجربه کنید. حال بیایید تعدادی از نقد و بررسی‌ها و نمرات این بازی را مطالعه کنیم.

GamesRadar+: 90

"یک داستان بسیار زیبا و دردناک کوتاه که قرار است بخشی از یک داستان جذابتر باشد و شامل یکسری شخصیت‌های شایسته می‌باشد و با قلب‌ها نیز بسیار بازی می‌کند."

Digitally Downloaded: 90

"بار دیگر استدیوی Dontnod توانسته تا یک جهان بسیار زیبا برای کشف کردن بسازد. بازی 3 سال بعد از وقایع Life Is Strange رخ می‌دهد و در هر لحظه شما می‌توانید اشاره‌هایی به آن را مشاهده کنید. بازی در حقیقت یک تیزر برای بازی اصلی یعنی Life Is Strange می‌باشد. طرفداران این مجموعه، حتما باید این بازی را تجربه کنند تا بفهمند که اگر شخصیت‌های اصلی این سری یعنی مکس و کلوئی از این مجموعه جدا شوند، نباید ناراحت بود زیرا که استدیوی سازنده بازهم می‌تواند شخصیت‌ها و ماجراجویی‌های جالبی خلق کند. Dontnod هم اکنون بسیار تجربه کسب کرده و توانسته در بخش داستان سرایی تسلط کامل پیدا کند. The Awesome Adventures of Captain Spirit از هر لحاظ به جز شخصیت اصلی سری Life Is Strange،‌از بازی اصلی بسیار بهتر و بزرگتر است."

Attack of the Fanboy: 80

"یک ماجراجویی جالب به همراه روایت عاطفی و شخصیت‌ها و روابط جالب و هیجان انگیز"

SpazioGames: 80

" The Awesome Adventures of Captain Spirit بازگشت بسیار بزرگ و پرشکوه استدیوی Dontnod به سری Life Is Strange می‌باشد. این عنوان هم بسیار دوست داشتنی می‌باشد و به خوبی بازی‌های اصلی است و داستانی بسیار قابل لمس را ارائه می‌دهد. علاوه بر این‌ها گرافیک بازی بسیار نو شده است.

Everyeye.it: 75

"این مقدمه وظیفه و ماموریت خود را که ارائه‌ی یک داستان جالب برای غرق کردن ما در Life Is Strange 2 می‌باشد را به خوبی هرچه تمام انجام می‌دهد.

IGN Spain: 70

" The Awesome Adventures of Captain Spiritیک مقدمه‌ی بسیار عالی برای Life Is Strange 2 می‌باشد و شخصیت کریس بسیار جالب کار شده است. ما در طول بازی می‌خواهیم از این شخصیت بیشتر بدانیم و طبیعی بودن و زیبایی گفتگوها و روایت‌ بازی به راحتی قابل احساس است."

Gameblog.fr: 70

"در نگاه اول شاید بازی بسیار ساده و بی‌اهمیت جلوه کند، اما بعدها به طرز عجیبی با بازی ارتباط برقرار می‌کنید و بسیار شگفت زده می‌شوید. این بازی به خوبی مقدمات را برای Life Is Strange 2 آماده می‌کند و به لطف قدرت تخیل بسیار قوی یک پسر کوچک، شما از یک ماجرای خسته کننده و به سمت اوج هیجان می‌روید. با اینحال بازی فقط از لحاظ داستانی حرف برای گفتن دارد و از هر لحاظ دیگری که حساب کنید، بازی بسیار نا امید کننده است."

Push Square: 60

" The Awesome Adventures of Captain Spirit از نگاه یک کودک 10 ساله روایت می‌شود و تنها از طریق ربط دادن یکسری موارد نامربوط به Life Is Strane، سعی می‌کند تا از اسم بازی سوء استفاده کند."

Metacritic: 77





منبع متن: pardisgame