برای روزهای خوش گذشته | تحلیل و بررسی نمایش The Division 2 در E3 2018

دو سال پیش یوبی‌سافت یک IP جدید به نام Tom Clancy’s The Division را منتشر کرد. عنوانی که از معرفی‌اش مدت زمان زیادی می‌گذشت و دقیقا در روزهایی منتشر شد که منتقدین کمپانی فرانسوی روز به روز به بهانه‌های مختلف بیشتر می‌شدند. خیلی خوب به خاطر دارم که از The Division به عنوان یکی از بازی‌هایی یاد می‌شد که نمی‌تواند رضایت کاربران را به همراه داشته باشد. خیلی‌ها می‌گفتند این عنوان یک شکست برای یوبی‌سافت خواهد بود اما علی‌رغم تمام این صحبت‌ها، The Division تبدیل به یکی از IP‌های موفق یوبی‌سافت شد. عنوانی که شخصا حتی قبل از انتشار آن، طرفدارش بودم توانست خلاف چیزی که درباره‌اش گفته می‌شد را ثابت کند. اگرچه نمرات این بازی از وبسایت‌های معتبر نمرات نسبتا متوسطی بودند، اما آمار نشان می‌دهد که کاربران از این بازی خیلی بیشتر از منتقدین لذت برده‌اند. این بازی در زمان انتشار توانست رکورد پرفروش‌ترین بازی یوبی‌سافت در روز اول را بزند. رکوردی که پیش از این در دست Watch Dogs بود. از نظر اقتصادی، The Divison یک بازی فوق‌العاده برای یوبی‌سافت بود و کاربرانی که آن‌را تجربه کرده‌اند نیز اغلب نظر مساعدی درباره این شوتر آنلاین دارند. حالا بعد از دو سال، نسخه جدیدی از این آی پی معرفی شده است. بیشتر ما با توجه به عادت یوبی‌سافت می‌دانستیم که بالاخره یک روز از دومین نسخه این بازی نیز رونمایی می‌شود و آن روز در کنفرانس یوبی‌سافت در E3 رقم خورد. Ubisoft که کنفرانس موفقی را پشت سر گذاشت، توانست با به نمایش گذاشتن بازی‌های جذابی مثل Skull & Bones، Assassin’s Creed Odyessey و همچنین The Division 2 نظر مثبت جامعه بازی‌باز را تا حد زیادی به خود جلب کند. The Division 2 در جایگاه خود توانست طرفداران خود را با نمایشی قابل قبول خوشحال کند اگرچه از بهترین نمایش‌های E3 2018 نبود. با این‌که E3 2018 تمام شده اما هنوز هم صحبت‌های زیادی در مورد آن وجود دارد. هنوز بازیکنان راجع به بازی‌های معرفی شده بحث می‌کنند و سعی می‌کنند از بازی مورد علاقه خود دفاع کنند. تیم وبسایت گیمفا نیز سعی کرده مثل همیشه شما را به روز نگه دارد و علاوه بر انتشار اخبار به صورت روزانه و تحلیل کلی کنفرانس‌های E3، برخی از بازی‌های به نمایش درآمده در این نمایشگاه نیز تحلیل شده‌اند، مثل تحلیل عنوان Assassin’s Creed Odyessey که توسط بنده نوشته شده و می‌توانید آن را مطالعه کنید. در ادامه تحلیل نمایش‌های E3، امروز با تحلیل و بررسی عنوان The Division 2 همراه شما هستیم. عنوانی که همان‌طور که ذکر شد در صدر برترین نمایش‌های E3 قرار نمی‌گیرد ولی بازی موفقی به نظر می‌رسد. اگر The Division را تجربه کرده باشید قطعا با فضا و تم داستانی بازی آشنایی کافی دارید. The Division 2 اگرچه تفاوت‌هایی نسبت به قبل دارد اما ظاهرا به اصول خود پایبند بوده و نخواسته تغییرات انقلابی را در خود ایجاد کند. با این وجود از همین الان این بازی در لیست خرید افراد زیادی قرار دارد.

افرادی که عنوان The Division را تجربه کرده باشند قطعا با داستان آن آشنا هستند. اتفاقات بازی The Divison 2 نیز هفت ماه پس از اتفاقات نسخه قبل رخ می‌دهند جایی که ویروس تقریبا از بین رفته اما ایالات متحده در حال نابود شدن است. در نسخه قبل شاهد هرج و مرج و رنج و سختی مردم بودیم. از نکات مثبت The Division فضاسازی و طراحی فوق العاده محیط بود که جدا از بحث فنی، به لحاظ هنری آنقدر خوب طراحی شده بود که حتی بدون دانستن داستان بازی هم می‌توانستیم حدس‌هایی بزنیم. به هنگام نمایش The Division 2، کارگردان بازی آقای Julian Gerighty روی صحنه آمد و توضیحاتی راجع به داستان بازی به حضار و بینندگان ارائه داد. طبق توضیحات ایشان، همان‌طور که گفته شد اتفاقات بازی ۷ ماه پس از نسخه قبلی اما این بار در واشنگتن رخ می‌دهند. اگر خاطرتان باشد جریانات نسخه قبل مربوط به نیویورک می‌شد. همچنین با توجه به اینکه ۷ ماه از اتفاقات نسخه قبل گذشته، در نسخه بعدی The Division در فصل تابستان به سر می‌بریم. در The Division 2 ویروس تقریبا از کار افتاده است اما ایالات متحده در حال نابود شدن است. واشنگتن دی سی مرکز درگیری‌ها بین گروه‌ها و فرقه‌های مختلفی است که می‌خواهند دوباره قدرت بگیرند و خود را بازسازی کنند و در نهایت جامعه را کنترل کنند. توضیحات آقای Gerighty به همین جا ختم نمی‌شوند و پس از انتشار یک تریلر سینماتیک اطلاعات بیشتری در مورد داستان بازی در اختیار طرفداران قرار می‌دهند. در نهایت تقریبا همه مهاجرت کرده‌اند و تنها چند تن از بازماندگان گروه The Division هستند که در میدان مبارزه هنوز حضور دارند و آخرین خط دفاعی ایالات متحده به شمار می‌روند. بعد از صحبت‌های آقای Gerighty تریلر سینماتیک زیبایی به اجرا در می‌آید که نمایانگر رنج و بدبختی مردم است. واشنگتن دیگر شکوه سابق را ندارد و با وجود زیبایی‌هایش، اکنون به شهری متروکه تبدیل شده که به جز اجساد زن و مرد در کوچه پس کوچه‌هایش و ماشین‌های قراضه و جای گلوله روی دیوارها چیزی در آن دیده نمی‌شود. مردم می‌ترسند که توسط تجزیه‌کنندگان دیده شوند و مجبورند در خرابه‌ها قایم شوند. مادرها باید به دروغ عبارت “It’s okay” را برای کودکانشان تکرار کنند. همه جا بوی مرگ می‌دهد و مردم یا باید زندانی شوند، یا قایم شوند، یا زیر بار حرف زور بروند و یا بمیرند. در چنین شرایطی بار دیگر این ماموران آموزش دیده گروه The Division هستند که کورسوی امید واشنگتن و آمریکا به شمار می‌روند. گروهی که با توانایی‌هایی که دارند باید آمریکا را نجات دهند و در این راه تنها هستند. بازیکنانی که نسخه قبلی را هم بازی کرده‌اند به خوبی متوجه هستند که The Divison چگونه رنج و بدبختی مردم را به نمایش می‌کشد. پس از این‌که یک تریلر تاثیر گذار سینماتیک به نمایش درمی‌آید باز هم آقای Gerighty سر صحنه آمده و بیشتر در مورد داستان بازی صحبت می‌کند. البته چیزهایی که ایشان می‌گویند دقیقا همان مواردی هستند که ما بالاتر به آن‌ها اشاره کردیم. طبق صحبت‌های آقای Gerighty اگر شما در میدان نبرد پیروز شوید، تاریخ قهرمانانی را تا ابد به خاطر خواهد داشت که یک ملت در حال مرگ را نجات دادند. گروه The Division آخرین امید بازماندگان واشنگتن هستند و شما نباید آن‌ها را ناامید کنید.

برخلاف بقیه بازی‌های کنفرانس یوبی‌سافت، تریلر The Division 2 تریلری نبود که بتوان در مورد آن صحبت کرد بنابراین بهتر است بیشتر در مورد حرف‌های کارگردان بازی آقای Julian Gerighty حرف بزنیم. قبل از اینکه حرف‌های ایشان را مرور کنیم باید به شما اطمینان دهیم که The Division 2 نسبت به نسخه قبل تغییرات بنیادینی نداشته و اساس بازی همان است. ویژگی‌هایی به بازی اضافه شده و برخی پیشرفت‌ها را در بازی شاهد هستیم. برای نجات واشنگتن دی سی در The Division 2 شما و دوستانتان باید تمام تجهیزات لازم را به کار بگیرید و در بازی پیشرفت کنید. زمانی که به پایان بخش داستانی بازی می‌رسید باید مسیر جدیدی را برای خود انتخاب کنید و آن مسیر برگزیدن یک تخصص است. سه تخصص Sharpshooter، Demolitionist و Survivalist در بازی حاضر هستند. بنابراین پایان بخش داستانی برای شما پایان بازی نخواهد بود بلکه آغاز مسیر جدیدی در بازی است. بازیکنی که با آن به بازی کردن ادامه می‌دهید همان است و شما مثل قبل کار خود را ادامه می‌دهید، کاراکتر خود را تقویت می‌کنید، سلاح‌های خود را ارتقا می‌دهید و آیتم‌های مخصوص خود را خواهید داشت. در واقع هر تخصص یا Specialize برای خود امتیازاتی دارد که برخوردار بودن از برخی تجهیزات خاص نیز شامل این امتیازات می‌شود. اتفاقا اولین انتخاب شما هم همین خواهد بود! یک سلاح مخصوص و قدرتمند که نشانگر تخصص شما در بازی است. سلاحی که نه تنها منحصر به تخصص مورد نظرتان است، بلکه متمم تجهیزات بعدی شما نیز خواهد بود. سلاح‌هایی چون تیر و کمان انفجاری، نارنجک پرتاب‌کن مدل M32A1 و یک تک‌تیرانداز با کالیبر ۵۰ از سلاح‌های ویژه هر تخصص به شمار می‌روند. با پیشروی در بازی نه تنها سلاح‌های خود را ارتقا می‌دهید و شخصیتی قوی‌تر برای خود می‌سازید، بلکه توانایی‌های خاصی را نیز آنلاک خواهید کرد. در The Division 2 شما می‌توانید سبک و شیوه خاص خود را در بازی به کار بگیرید اما چگونه؟ با انتخاب تخصص درست و unlock کردن توانایی‌های مختلف. بدین ترتیب بازی گروهی لذت بیشتری خواهد داشت و عملا از حالت یکنواختی خارج می‌شود. The Division 2 عنوانی است که می‌خواسته پیشرفت‌های زیادی نسبت به نسخه قبل داشته باشد و به نظر می‌رسد در این زمینه می‌تواند موفق باشد. برای اولین بار، در The Division 2 هشت بازیکن به صورت همزمان می‌توانند در چالش‌ها حاضر باشند. اگر خاطرتان باشد در The Division فعالیت‌های جانبی وجود داشتند که به Incursuons شهرت داشتند. این فعالیت‌های جانبی مشابه نبردهای معمول بازی‌های MMO بوده و در آن‌ها می‌توانستید حمله خود را با یک تیم چهار نفری انجام دهید. احتمالا با این توضیحات متوجه اهمیت این نوآوری در The Division 2 شده باشید. این مورد در رویداد E3 عنوان نشد اما این تیم هشت نفره می‌توانند به دو تیم چهار نفره هم تقسیم شوند. البته در این مورد هنوز اطلاعات چندان دقیقی در دست نیست و نمی‌توانیم بیش از این برایتان توضیح دهیم.

مورد بعدی که می‌خواهیم در موردش صحبت کنیم شاید برای بازیکنان معمولی که تنها می‌خواهند بازی را یک بار به پایان برسانند و سپس با آن خداحافظی کنند موضوع چندان مهمی نباشد اما برای طرفداران The Division که حالا برای The Division 2 هم برنامه‌های زیادی دارند یک خبر خوشحال‌کننده خواهد بود. اولا The Division 2 بسته‌های الحاقی زیادی خواهد داشت. اما نکته این‌جاست که در اولین سال انتشار، این بازی سه DLC به صورت اپیزودی خواهد داشت و هر یک از این DLC‌ها داستانی جدید، محیط‌های جدید برای کاوش و فعالیت‌های جانبی و اکتیویتی‌های جدید خواهند داشت. تا همینجا هم دانستن این موضوع برای طرفداران خوشایند است اما اگر طرفدار پر و پا قرص The Division باشید زمانی بال در خواهید آورد که متوجه شوید هر سه DLC‌ای که در موردشان توضیح دادیم برای عموم رایگان هستند. اگرچه عنوان The Division 2 در کنفرانس یوبی‌سافت چیز خاصی به ما جز یک تریلر سینماتیک تاثیر گذار با موزیکی گوش‌نواز نشان نداد، اما تریلری از گیم پلی این عنوان در کنفرانس مایکروسافت به نمایش درآمد که در ادامه به صحبت راجع به این تریلر می‌پردازیم. کار از یک گلخانه آغاز می‌شود، جایی که بازیکن به همراه دیگر ماموران باید ماموریتی را انجام دهند. مامورهای گروه The Division از لحاظ ظاهری تغییری نسبت به نسخه قبل نداشته‌اند و به همان شکل گذشته لباس می‌پوشند. طبیعتا در طول بازی می‌توانید چیزهایی که روی زمین هستند را بردارید و عمل Loot کردن را انجام دهید. همچنین می‌توانید برخی آیتم‌های محیط را خاموش و روشن کنید که همیشه کاربردی نیست اما بازیکنان عادت دارند چنین کارهایی را انجام دهند. با صحبت با مردم و بازماندگان، می‌توانید ماموریت‌های فرعی را کشف کنید. در ادامه بازیکن از نقشه‌اش استفاده می‌کند تا محل ماموریت فرعی را پیدا کند. نقشه بازی نیز تقریبا تغییر خاصی نسبت به نسخه قبل نداشته است و منطق آن همان است. The Division 2 در پایتخت ایالات متحده آمریکا جریان دارد و نابودی این کشور را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده است. البته در ادامه راجع به طراحی محیط به اندازه کافی صحبت خواهیم کرد. نکته جالب در مورد بازی The Division 2 این است که شما می‌توانید احساساتتان نسبت به دیگر کاراکترهای بازی را نشان دهید. مثلا می‌توانید برای آن‌ها دست تکان دهید، دست بزنید، اطاعت کنید و تسلیم شوید. این دقیقا چیزی است که در نمایش The Division 2 در کنفرانس مایکروسافت دیدیم. در مبارزات می‌توانید تاکتیک خود را با هم‌تیمی‌هایتان هماهنگ کنید تا دچار مشکل نشوید. The Division 2 همانند نسخه قبلی خود یک بازی آنلاین است، بدین معنا که هماهنگی بین بازیکنان اهمیت زیادی هم در پیشرفت، هم در موفقیت و هم در لذت بردن از آن دارد. در واقع اگر شما می‌خواهید به صورت مخفیانه عملیاتی را انجام دهید بهتر است به دیگر اعضای تیمتان نیز این موضوع را اطلاع دهید. سیستم شوتینگ در بازی تفاوتی نسبت به قبل نداشته اما تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند بیشتر، گسترده‌تر و پیشرفته‌تر شده‌اند. نسخه قبلی The Division 2 از تنوع سلاح در سطح راضی‌کننده‌ای قرار داشت و حالا The Division 2 در این زمینه از نسخه قبلی نیز پیشی گرفته است. البته تنها در مورد تفنگ حرف نمی‌زنیم، منظور به طور کلی تجهیزات بازیکن در بازی بوده که بازی را برای شما جذاب‌تر می‌کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که دشمنان نیز پیشرفته‌تر از قبل شده‌اند. هوش مصنوعی آن‌ها در نسخه قبل نیز قابل قبول بوده و به نظر نمی‌رسد که در The Division 2 تفاوتی کرده باشد. آن‌ها به خوبی سنگر می‌گیرند، فرار می‌کنند و به شما شلیک می‌کنند. البته این‌ها کارهایی هستند که شما نیز باید بلد باشید. استفاده از سنگر مناسب از واجبات در The Division بود و از واجبات در The Division 2 خواهد بود. سعی کنید در محیط ول نباشید و پشت یک سنگر خوب، خود را از آتش دشمن ایمن کنید در غیر این صورت، شانس چندانی برای موفقیت نخواهید داشت.

همچنین باید بتوانید هم‌تیمی‌های خود را پوشش دهید. این کار نیز در یک بازی تیمی ضروری خواهد بود چرا که اگر یک مامور سلامتی‌اش را از دست دهد، وظیفه ماموران دیگر است که او را درمان کرده و به حالت عادی بازگردانند و طبیعتا پیشگیری بهتر از درمان است! مثل نسخه قبلی، در این نسخه نیز شاهد دشمنانی خواهیم بود که لباس‌های قدرتمندی به تن دارند و به سختی کشته می‌شوند. برای کشتن این تیپ از دشمنان کار دشواری خواهید داشت و معمولا به تنهایی یا شکست می‌خورید و یا به سختی پیروز می‌شوید. این دشمنان نیز نقطه ضعف‌های خاص خود را دارند اما استفاده از این نقطه ضعف‌ها نیز کار مشکلی است و همیشه فرصت استفاده از آن‌ها را پیدا نخواهید کرد. از نکات مثبت نسخه قبلی که هرگز آن را فراموش نمی‌کنم طراحی فوق‌العاده محیط به لحاظ هنری بود. The Division خیلی خوب توانست یک نیویورک یخ زده و ناامید را به تصویر بکشد. انتخاب فصل زمستان برای نسخه قبل نیز تصمیم درستی بود و اگر به صورت عمقی به این قضیه نگاه کنید خودتان به نتایجی می‌رسید. اما The Division 2 در فصل تابستان جریان دارد، بدین معنا که خبری از برف و زمین‌ها و ساختمان‌های یخ زده نخواهد بود. محیط بازی نیز نیویورک نخواهد بود و The Division 2 به پایتخت ایالات متحده یعنی واشنگتن سفر کرده است. طبیعتا نشان دادن حس ناامیدی در فصل زمستان کار ساده‌تری نسبت به فصل تابستان می‌تواند باشد. متاسفانه چیز زیادی از محیط The Division 2 ندیدیم. تریلر منتشر شده از بازی کلا ۷ دقیقه بود پس با قاطعیت نمی‌توان در مورد کل محیط بازی نظر داد. همان‌طور که بالاتر نیز اشاره کردیم تریلر بازی از یک محیط گلخانه‌ای آغاز می‌شود. کیفیت تکسچرها مشخصا جای کار دارد و به لحاظ فنی The Division 2 برای رسیدن به سطح بازی‌های سال ۲۰۱۹ مسیر زیادی را باید طی کند. البته از لحاظ هنری یوبی‌سافت کار خود را به خوبی انجام داده است. وقتی وارد خیابان‌های واشنگتن می‌شویم یاس و ناامیدی در این شهر موج می‌زند. ماشین‌های درب و داغان و اتوبوس‌های از کار افتاده، خیابانی که مدت‌هاست تمیز نشده و تابلوهایی که دیگر حالت عمود ندارند تنها چند مورد از ویژگی‌های واشنگتن در The Division 2 به شمار می‌آیند. The Divison 2 از لحاظ هنری در شرایط مطلوبی قرار دارد ولی گرافیک فنی آن محکوم به بهتر شدن است. از طراحی چهره شخصیت‌ها گرفته تا بافت لباس‌ها و همچنین دقت طراحی تکسچرها، دیگر بازی‌های کمپانی فرانسوی خصوصا Assassin’s Creed Odyssey به مراتب در وضعیت بهتری به سر می‌برند. البته روی افکت‌های انفجار و آتش به خوبی کار شده است و نباید از این موضوع غافل شد. هنگامی که یکی از دشمنان نارنجکی به سمت شخصیت اصلی پرتاب می‌کند انفجار نارنجک و به دنبال آن واکنش آب به انفجار و پرتاب آن به اطراف از زیبایی‌های تریلر گیم پلی The Division 2 بود. موضوع دیگری که طرفداران The Division 2 را خوشحال می‌کند عملکرد موفق بخش صداگذاری است. درباره موسیقی‌های The Division 2 چیز زیادی نمی‌دانیم اما در بخش صداگذاری این عنوان دورنمای امیدوارکننده‌ای دارد. صدای شلیک تفنگ‌ها و انفجارها به جذاب‌تر شدن مبارزات در The Division 2 کمک کرده است، دقیقا مشابه چیزی که در The Division نیز دیدیم. هنوز نمی‌توان نظری قطعی راجع به The Division 2 داد اما این بازی به نظر می‌رسد که بتواند در حد و اندازه‌های نسخه قبلی ظاهر شود.

سلیقه‌ها متفاوت هستند و شخصا از گفتن این حقیقت که The Division یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۶ برای من بود هیچ ابایی ندارم. مطمئنا افراد زیادی هستند که از این بازی لذت برده و دوست داشتند که این IP دنباله داشته باشد و تایید The Division 2 برای این افراد خبر خوبی بود. اگرچه همه قبول داریم که نسخه اول این عنوان یک بازی بی‌نقص نبود اما نمی‌توان سرگرم‌کننده بودنش را نیز انکار کرد. The Division خصوصا برای افرادی که با دوستانشان این بازی را پیش می‌بردند یک تجربه لذت بخش بود. دسته دیگر افرادی که می‌توانند عاشق The Division شوند طرفداران سبک شوتر سوم شخص هستند که برای این افراد نیز The Division و به دنبال آن The Division 2 می‌توانند بازی‌های مناسبی باشند. تا زمان انتشار The Division 2 زمان کمی باقی نمانده و اگر شاهد تاخیر در انتشار آن نباشیم، مارس سال ۲۰۱۹ این بازی به بازار عرضه خواهد شد پس امسال را باید با بازی‌های دیگر سر کنید. با دیدن تنها یک تریلر نسبتا کوتاه از این بازی نمی‌توان نظر محکمی در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن داد اما با توجه به پیشینه این نسخه، می‌توان گفت که The Division 2 پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد. عنوانی که شاید همه‌پسند نباشد اما مطمئنا، تاکید می‌کنم مطمئنا طرفداران خاص خودش را خواهد داشت.

