به نظر می‌رسد که سازندگان این بازی محبوب داستان محور به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که انتخاب‌های شما در Arcadia Bay در نسخه دوم این بازی یعنی Life is Strange 2 هم همچنان گریبان‌گیر شما باشند و راه نجاتی از آن‌ها برایتان نخواهد بود.

تا اکنون از Life is Strange 2 متوجه شده‌ایم که این بازی، داستانی کاملا تازه و جدید روایت خواهد کرد که روی شخصیت‌های جدیدی تمرکز دارد. اما با این حال به نظر می‌رسد که نسخه دوم این بازی همچنان تصمیماتی که در نسخه اول گرفته بودید را لحاظ خواهد کرد و بازی بر اساس انتخاب‌های شما در نسخه اول پیش خواهد رفت. این موضوع را یکی از کاربران سایت Reddit با نام کاربری o0Baconer0o در زمان واکاوی فایل‌های The Awesome Adventures of Captain Spirit متوجه شده است.

همانطور که احتمالا در جریان هستید، The Awesome Adventures of Captain Spirit پیش‌درآمدی یک ساعته بر Life is Strange 2 است که به صورت رایگان در طول برگزاری رویداد E3 2018 معرفی و عرضه شد. در حالی که هنوز مشخص نیست چطور تصمیمات شما در نسخه اول به نسخه دوم این بازی راه پیدا خواهند کرد، اگر این نسخه جدید کاملا هم یک داستان جدید ارائه کند، به طور دقیق فقط یک انتخاب وجود داشت که می‌تواند در بازی جدید هم اعمال شود و تاثیر گذار باشد و از آنجایی که عده زیادی از مردم یکی از آن‌ها را انتخاب کردند، پس اینجا با طیف عظیمی از مسیرهای مختلف رو به رو نیستیم. اگر شما نسخه اول را بازی کرده باشید، می‌دانید که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنم اما اگر هنوز موفق به تجربه آن نشدید، چیزی را برایتان اسپویل نمی‌کنم تا خودتان بازی را انجام دهید و با این انتخاب‌ها و محل قرار گیری آن‌ها در روند داستانی بازی آشنا شوید.

Life is Strange 2 سپتامبر امسال برای ۳ پلتفرم اصلی یعنی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و همچنین رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد (البته قسمت اول آن). همانطور که احتمالا می‌دانید نسخه دوم این بازی نیز مانند نسخه اول به صورت قسمت به قسمت عرضه خواهد شد و شما کل مجموعه را با هم در اختیار نخواهید داشت. همچنین اخیرا خبر دیگری از این بازی منتشر شده بود که اعلام می‌داشت Life is Strange 2 هم‌اکنون برای پیش‌خرید در دسترس قرار گرفته است. از این آدرس می‌توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاورید.

