الکترونیک آرتس: بازی بعدی سازنده A Way Out بسیار بزرگ خواهد بود

چند ماه پیش، جوزف فارس (A Way Out)، کارگردان سینما و خالق Hazelight، دومین بازی تحسین شده خود تحت عنوان A Way Out را عرضه کرد. نخستین بازی این هنرمند بازی موفق Brothers: A Tale of Two Sons نام دارد که توسط استاربیز (Starbreeze) ساخته شده است.

بازی A Way Out تا به اینجای کار فروش خوبی داشته است (فروش این بازی دو هفته پس از عرضه آن به بازار به یک میلیون نسخه رسید) و بنابر صحبت‌های پاتریک سادرلاند (Patrick Söderlund)، مدیر اجرایی الکترونیک آرتس (Electronic Arts)، با وب‌سایت گیم‌اینداستری در جریان رویداد E3 2018، بازی بعدی جوزف فارس و تیمش احتمالاً بزرگتر از عنوان قبلی آن‌ها خواهد بود و سرمایه‌گذاری بسیاری بر روی آن خواهد شد. وی در این باره گفت:

ما باید صریحاً شفاف‌سازی کنیم که دلیل انتخاب برخی بازی‌هایمان (جهت ساخت و عرضه) تنها بازار بزرگی که دارند نیست. و من فکر می‌کنم اینکار زیبایی این برنامه و هدف است. ما می‌خواهیم این بازی‌ها را به دست بازی‌بازان برسانیم چراکه آن‌ها معنایی عمیق‌تر از مشتری یک بازار انبوه دارند. من فکر می‌کنم که بازی A Way Out، بازار مقصد بزرگی داشت اما این تنها دلیل انتخاب ما [جهت ساخت این بازی] نبوده است. ما ساخت این بازی را انتخاب کردیم چراکه ایده منصحر به فردی از یک بازی تعاملی Co-op داشت، چراکه ما از جوزف فارس خوشمان می‌آید، ما داستانش را دوست داشتیم و از ایده‌هایش نیز راضی بودیم. اجرای او و کاری که تیمش کرد باعث شد تا بازی‌بازان عاشق این (بازی) شوند… این نشان می‌دهد که برنامه‌های ما می‌تواند نتیجه دهد و من فکر می‌کنم که بازی بعدی او بسیار بزرگتر، جاه‌طلبانه‌تر و با بودجه بسیار بیشتری از کارهای قبلی او باشد.

خوشبختانه و با این تفاسیر، برای تجربه بازی بعدی جوز فارس نیاز نیست تا ۵ سال دیگر صبر کنیم (بازی قبلی او یعنی عنوان Brothers: A Tale of Two Sons در سال ۲۰۱۳ میلادی عرضه شده بود). وی اخیراً درباره اهمیت پارامترهایی نظیر مدت زمان بازی و ارزش تکرار آن هم صحبت کرده است که از این نشانی می‌توانید به اطلاعات بیشتری در این باره دست پیدا کنید.

بازی A Way Out برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر از این بازی می‌توانید نقد و بررسی منتشر شده از آن در وب‌سایت گیمفا به قلم حسین غزالی را از اینجا بخوانید.

منبع متن: gamefa