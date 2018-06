جزئیاتی از اولین بسته الحاقی Kingdom Come Deliverance منتشر شد

استودیو وارهورس (Warhorse) سازنده عنوان Kingdom Come Deliverance اعلام کرد که بسته الحاقی From the Ashes، ماه آینده منتشر خواهد شد. اولین گسترش‌دهنده این بازی صفحه‌ای اختصاصی در استیم دارد که در آن جزئیاتی در مورد این بسته الحاقی ارائه شده است. همچنین در این صفحه عنوان شده که این گسترش‌دهنده ماه جولای منتشر خواهد […]

استودیو وارهورس (Warhorse) سازنده عنوان Kingdom Come Deliverance اعلام کرد که بسته الحاقی From the Ashes، ماه آینده منتشر خواهد شد. اولین گسترش‌دهنده این بازی صفحه‌ای اختصاصی در استیم دارد که در آن جزئیاتی در مورد این بسته الحاقی ارائه شده است. همچنین در این صفحه عنوان شده که این گسترش‌دهنده ماه جولای منتشر خواهد شد.

در ادامه توضیحات ارائه شده در این صفحه را می‌خوانید:

اولین بسته الحاقی Kingdom Come Deliverance، سبکی کاملا جدید از ماجراجویی را ارائه می‌دهد. شما این امکان را دارید که ساخت یک دهکده جدید را از صفر شروع کرده و برای اولین بار ساخت یک پایگاه جدید را تجربه کنید. بر اساس توافقات جدید ایجاد شده، شما باید تصمیم بگیرید که چه ساختمان‌هایی را احداث می‌کنید و چه افرادی را به دهکده راه می‌دهید. شما همچنین باید اختلافات میان افراد دهکده را حل و فصل کنید. هر ساختمان منحصر به فرد بوده و ارتقاها، مواد اولیه و نیروی کاری مخصوص به خود را می‌طلبد؛ بنابراین شما با تصمیماتی سختی روبرو خواهید شد. شما به عنوان یک ناظر مسئولیت‌های دشواری دارید، با این وجود هنوز هم می‌توانید در پایان یک روز سخت کاری، از سرگرمی‌های مختلفی لذت ببرید. می‌توانید یکی از اسب‌های جدید را خریداری کرده و از سواری لذت ببرید؛ در غذاخوری محلی خود با بازیکنان فصلی به بازی بپردازید؛ در میدان مبارزه، مهارت‌های خود را در جنگ با حریفان قدر آزمایش کنید و یا اینکه در خانه راحت و مبله خود به استراحت بپردازید.

طبق اظهارات Jan Smejkal، طراح و نویسنده استودیو وارهورس، ساخت اولین بسته گسترش‌دهنده Kingdom Come Deliverance، جاه‌طلبانه‌تر از چیزی بوده که فکر می‌کردند؛ اما کار در حال حاضر پیچیده شده است. او در این مورد در توییتر خود نوشت:

کار بر روی بسته الحاقی From the Ashes برای عنوان Kingdom Come Deliverance، پیچیده شده است. در طول سه ماه گذشته ما پیشرفت‌های داخلی خوبی داشته‌ایم تا این بسته عظیم را به اهداف نهایی خود برسانیم. اهدافی که جاه‌طلبانه‌تر از چیزی است که فکر می‌کردیم. امیدوارم که از آن لذت ببرید.

همچنین به تازگی وارهورس بهینه‌ساز ۱٫۶ را برای Kingdom Come Deliverance منتشر کرد که حالت Hardcore جدیدی به بازی اضافه می‌کند. این بهینه‌ساز برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها عرضه شد. عنوان Kingdom Come Deliverance در حال حاضر بر روی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان در دسترس قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بازی می‌توانید نقد و بررسی اختصاصی گیمفا از عنوان Kingdom Come Deliverance را به قلم محمد حسین باجلان مطالعه کنید.

