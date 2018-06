اگر بخواهیم نگاهی مفصل به سال گذشته و اتفاقات آن بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که پلتفرم‌های شرکت‌های حوزه سرگرمی به نوبه‌ی خود میزبان بازی‌های بسیار عالی شده‌اند، هرچند اگر از جنبه‌ی مثبت آن بگذریم، خواهیم دید که اختلاف نظرها و بحث‌هایی در رابطه با پرداخت‌های درون برنامه‌ای و لوت باکس‌ها پیش آمد که سرانجام خوشی […]

اگر بخواهیم نگاهی مفصل به سال گذشته و اتفاقات آن بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که پلتفرم‌های شرکت‌های حوزه سرگرمی به نوبه‌ی خود میزبان بازی‌های بسیار عالی شده‌اند، هرچند اگر از جنبه‌ی مثبت آن بگذریم، خواهیم دید که اختلاف نظرها و بحث‌هایی در رابطه با پرداخت‌های درون برنامه‌ای و لوت باکس‌ها پیش آمد که سرانجام خوشی برای بعضی از شرکت‌ها نداشته‌ است. حال، سال ۲۰۱۸ میلادی شروع قدرتمندی را با عرضه عناوینی بزرگ شروع کرده و انتظار می‌رود که آن را با عرضه بازی‌های محبوب و پرطرفدار ادامه و به پایان رساند.

برای اینکه در رابطه با آینده‌ی کنسول‌ها، پرداخت‌های درون برنامه‌ای، لوت باکس‌ها، سرویس‌ Xbox Games Pass و چندین مورد دیگر اطلاعات بیشتری کسب کنید، در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که مصاحبه‌ی خواندی و جذاب وب‌سایت گیمینگ‌بولت با تحلیلگر آماری NPD آقای مت پیسکاتلا (Mat Piscatella) را مطالعه کنید.

برای شروع، لطف کنید خودتان را کامل معرفی کنید؟

من مت هستم، من تحلیلگر صنعت بازی‌های ویدئویی در NPD هستم و بازار ایالات متحده را پوشش می‌دهم. قبلا در رابطه با بازی‌های ویدئویی شرکت‌های برادران وارنر (Warner Bros) و اکتیویژن (Activision) نقش تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی داشتم. در حال حاضر به مناطق مختلف سفر کرده و در رابطه با بازی‌ها با ناشران، خرده فروشان و طرفداران گفت و گو می‌کنم. با افتخار، خوشحالم که ۱۲ سال سابقه کاری دارم.

می‌خواهم اولین سوال من در رابطه با لوت باکس‌ها و پرداخت‌های درون برنامه‌ای باشد. داستان کلی هنگامی که عنوان Star Wars Battlefront 2 عرضه شد، شروع و تمام صنعت بازی‌های ویدیویی را دربر گرفت. آیا فکر می‌کنید که این روند در سال‌های آینده ادامه یابد و چیز است که بتواند روی فروش بلند مدت عناوین تاثیر بگذارد؟

مکانیزم هزینه‌های مکرر در بازی‌های ویدئویی ثابت کرده که در بسیاری از بازی‌ها یک جنبه‌ی مثبت است اما دیگران با دیدگاه متفاوتی به این قضیه نگاه می‌کنند. این همه، بخشی از فرآیند کشف خواسته اصلی بازی‌بازان و آنچه که باعث بهبود تجربه بازی می‌شود، است. روند توسعه هر محصول و درس‌هایی که طی آن روند آموخته‌اند، در پیشرفت محصولات آینده به سازندگان کمک خواهد کرد. هنگامی که یک عنوان پخته روی آن کار شده باشد، این مکانیزم‌ها باعث گسترش تجربه بازی به مدت صدها ساعت می‌شوند، بنابراین اگر این مکانیزم‌ها به درستی جواب دهند، عمر یک بازی را افزایش داده در غیر این صورت به تجربه یا حتی ادامه‌ی بازی لطمه‌ی سهمگینی وارد می‌کنند.

سال ۲۰۱۸ نوید یک سال عالی را برای بازی‌بازان می‌دهد. اگر بخواهیم موردانتظارترین عنوانی که امسال عرضه می‌شود را از دید طرفداران نام ببریم، مطمئنا بازی مورد نظر، Red Dead Redemption 2 خواهد بود. قطعا این عنوان فروش بسیار خوبی خواهد داشت اما آیا می‌تواند عملکردی نزدیک به بازی Grand Theft Auto V داشته باشد؟

این عنوان قطعا پتانسیل آن را دارد اما چون اطلاعات کافی از این عنوان ندارم، پیش بینی کردن در این رابطه بسیار سخت است. فقط می‌توانم بگویم که انتظار دارم در صدر جدول پرفروش‌ترین‌ها تا پایان سال جاری قرار گیرد اما خارج از آن، فقط صبر می‌کنیم و نظاره گر خواهیم بود.

کنسول پلی‌استیشن ۴ همچنان به فروش بسیار خوب خود در سراسر جهان ادامه می‌دهد، آیا از دیدگاه شما این کنسول تا پایان سال ۲۰۱۹ به فروش ۱۰۰ میلیون دستگاه می‌رسد؟

بخش‌های سخت‌افزاری عمدتا توسط استراتژی‌های محتوا و قیمت گذاری هدایت می‌شوند. من دوست دارم ببینم که چطور قیمت پایه و قیمت‌های تبلیغاتی پلی‌استیشن ۴ در عملکرد فروش آن تاثیر خواهد گذاشت. من انتظار سال ۲۰۱۸ خوبی از لحاظ فروش برای پلی‌استیشن ۴ دارم اما همچنین انتظار دارم که نسبت به ۲۰۱۷ با افت فروش مواجه شود.

حال که بحث کنسول‌های سونی شد، به نظر شما بهترین زمان برای عرضه کنسول پلی‌استیشن ۵ چه موقع خواهد بود؟

پیش بینی من سال ۲۰۲۰ است. محتویات و بازی‌هایی که قرار است در سال‌های آینده عرضه شوند، نشانگر این است که فعلا دلیلی برای عرضه پلی‌استیشن ۵ وجود ندارد اما به این دلیل که در سال‌های اخیر بسیار غافلگیر شده‌ام، من نیز همانند همه در این رابطه کنجکاو هستم.

عرضه نینتندو سوییچ دوباره طرفداران نینتندو را به خرید کنسول‌های این شرکت ترغیب کرد. این کنسول هیبریدی با حمایت قوی عناوین فرست پارتی و سِکند پارتی که در آینده عرضه می‌شوند، همراه است. از دیدگاه شما آیا این امکان وجود دارد که در طول عمر خود از لحاظ فروش بتواند کنسول پلی‌استیشن ۴ را پشت سر بگذارد؟

نمی‌دانم… من در کل این گونه مقایسه‌ها را انجام نمی‌دهم زیراکه به نظر نمیاد که درست باشند. نینتندو سوییچ رکورد سریع‌ترین فروش در ایالات متحده را شکست؛ فروش ده ماهه‌ی نخست این کنسول از همه‌ی کنسول‌های دیگر بیشتر بوده است. آیا این میزان فروش ادامه‌دار خواهد بود؟ جواب دادن به این سوال بسیار سخت است اما قطعا می‌توان گفت که شروع عالی را تجربه کرده است.

۲۰۱۷ سال بازی‌های The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey بود. به نظر شما بازی Metroid Prime 4 و دیگر عناوین فرست پارتی نینتندو بتوانند موفقیت این دو بازی را در سال ۲۰۱۸ تکرار کنند؟

ما هنوز از عناوین فرست پارتی نینتندو اطلاعاتی نداریم اما انتظار دارم که فروش هر دو سخت‌افزار و نرم افزاری نینتندو سوییچ به طور قابل توجهی افزایش یابد، طوری که فروش کلی آن‌ها تا آخر سال جاری در جمع پرفروش‌ترین‌های سال قرار گیرد.

از بحث کنسول‌های شرکت سونی و نینتندو بگذریم، می‌رسیم به کنسول ایکس‌باکس وان شرکت مایکروسافت. آن‌ها اخیرا اعلام کرده‌اند که عناوین فرست پارتی این کنسول از همان روز اول عرضه در سرویس Xbox Games Pass در دسترس خواهد بود. با توجه به این، به نظر شما چگونه این تاثیرات روی نرم‌افزار، فروش سخت‌افزاری و ارتباط آن با خرده‌فروشان، تاثیر می‌گذارد؟

من فکر می‌کنم که این به خرده فروشان بستگی دارد. این کنسول همچنان به فروش خوب خود در ایالات متحده ادامه می‌دهد و مایکروسافت در استراتژی و برنامه‌های قیمت گذاری و تبلیغاتی خود، هوشمندانه و تهاجمی بوده است. آن‎‌ها با عرضه نسخه کنسولی PlayerUnknown’s Battlegrounds کاری کردند که نه تنها خرده فروشان از عناوین مایکروسافت استفاده کنند بلکه با موفقیت این بازی، خرده فروشان به آینده سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای این شرکت امیدوار شده‌اند، در نتیجه، این امر باعث سوددهی هر دو طرف می‌شود.

در ماه دسامبر ۲۰۱۷، فروش کنسول ایکس‌باکس وان از پلی‌استیشن ۴ بیشتر بوده، آیا به نظر شما ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس وان ایکس این روند را در سال ۲۰۱۸ ادامه خواهند داد؟

من فکر می‌کنم کسایی که پشت کنسول‌های ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ هستند، عملکرد بسیار خوبی در رابطه با به اوج قدرت رساندن سیستم‌ها و خدمات به مخاطبان خود دارند. هر دو به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کرده‌اند اما تعداد متغیری از محتویات، ارتفاء‌ها و قیمت گذاری‌ها وجود دارد که عمکرد این کنسول‌های را از لحاظ فروش در بازه‌های بلند مدت یا ماه به ماه مشخص می‌کند. در حال حاضر، فضا برای رشد فروش هر دو کنسول مهیا است بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم که عملکرد آن‌ها به کجا خواهد رسید.

آخرین سوال من از شما این است که از دیدگاه شما کدام کنسول از لحاظ فروش در سال ۲۰۱۸ موفق‌تر خواهد بود؟

پیش بینی من نینتندو سوییچ است زیراکه کنسول تازه نفسی است و نینتندو را پشت سر خود دارد اما خواهیم دید که تغییر قیمت گذاری و ارتقاء چگونه در عملکرد فروش آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت. شاید یکی از این کنسول‌های باعث شگفتی همه شود.

