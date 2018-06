کارگردان و موسس Hazelight، "جوزف فارس" توانست تا دومین بازی تحسین برانگیز خود، A Way Out را چند ماه پیش عرضه کند. بازی اول او Brothers: A Tale of Two Sons، تهیه شده توسط Starbreeze بود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از سایت wccftech، بازی A Way Out فروش خیلی خوبی داشته است (بیش از یک میلیون نسخه در دو هفته عرضه خود) و مطابق با گفته‌های طراح ارشد EA، "پاتریک سودرلوند" در E3 2018، بازی بعدی "فارس" و تیم او احتمالا خیلی بزرگ‌تر و با سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود:

"ما باید درباره این واقعیت صحبت کنیم که برخی از بازی‌هایی که انتخاب می‌کنیم، به این دلیل که محصولات بزرگ تجاری هستند انتخاب نمی‌شوند. و من فکر می‌کنم که این زیبایی کار است. ما می‌خواهیم این بازی‌ها را به دست گیمرها برسانیم، چرا که آنها معنای عمیق‌تری از صرفا یک بازی بزرگ تجاری بودن دارند. فکر می‌کنم A Way Out یک بازی بزرگ تجاری است، ولی این دلیل انتخاب ما نبود. ما آن را به دلیل ایده خاص بازی فقط به صورت دو نفره انتخاب کردیم، ما "جوزف فارس" را دوست داشتیم، داستان را دوست داشتیم، و ایده‌های او را دوست داشتیم. اجرای او و کاری که تیم او انجام دادند باعث شد آنها بازی را دوست داشته باشند... این نشان داد که برنامه ما می‌تواند ثمر بدهد و نتیجه داشته باشد، و من فکر می‌کنم بازی بعدی که آنها قرار است بسازند، یک بازی خیلی خیلی بزرگ‌تر، بلندپروازانه‌تر و با سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود."

ما در صفحه نقد بازی A Way Out نوشتیم "همانند یک استخر از کم‌عمق به پرعمق، تجربه بازی پر از پستی و بلندی است. بازی هیچگاه روندش را حفظ نمی‌کند؛ کم و بیش دچار سکته می‌شود و حتی نمی‌تواند موفقیت‌های خودش را تکرار کند. بالعکس، تلاش می‌کند دست به خلاقیت بزند و شاید این همان مشکل سازندگان باشد. کمبود خلاقیت سازندگان موجب شده تا A Way Out صرفا یک تجربه عمیق و هیجان انگیز 1 ساعته باشد. 30 دقیقه ابتدایی و پایانی، همان هدف ناتمام سازندگان است."

خوشبختانه قرار نیست که 5 سال دیگر برای بازی بعدی "جوزف فارس" صبر کنیم (Brothers: A Tale of Two Sons در سال 2013 عرضه شد).

