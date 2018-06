در طول رویداد E3 2018، یکی از بهترین گیم‌پلی‌های به نمایش درآمده مربوط به The Last of Us 2 بود، این گیم‌پلی به قدری فو‌ق‌العاده بود که برخی به این باور که این نمایش غیر واقعی بوده، رسیدند. این نگرانی‌ها به سرعت پس از نمایش گیم‌پلی در بین جامعه بازی‌بازان پخش شد و خبر‌های مبنی بر […]

در طول رویداد E3 2018، یکی از بهترین گیم‌پلی‌های به نمایش درآمده مربوط به The Last of Us 2 بود، این گیم‌پلی به قدری فو‌ق‌العاده بود که برخی به این باور که این نمایش غیر واقعی بوده، رسیدند. این نگرانی‌ها به سرعت پس از نمایش گیم‌پلی در بین جامعه بازی‌بازان پخش شد و خبر‌های مبنی بر کاهش کیفیت بازی در زمان عرضه به گوش می‌رسید. اما خوشبختانه ناتی‌ داگ (Naughty Dog) به طرفدران قول داده که در زمان عرضه The Last of Us 2، شاهد هیچ گونه کاهشی در کیفیت بازی نخواهیم بود.

بنابر گفته‌ی امیلیا شاتز (Emilia Schatz) یکی از طراحان ارشد The Last of Us 2، ناتی‌ داگ در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که گیم‌پلی نمایش داده شده در E3 2018، کیفیت نهایی بازی در زمان عرضه باشد. امیلیا شاتز در مصاحبه‌‌ی اخیر خود به شایعات منتشر شده مبنی بر واقعی نبودن گیم‌پلی The Last of Us 2 واکنش نشان داد و اعلام کرد که بازی بر روی یک پلی‌استیشن ۴ پرو به اجرا درآمده است، اگرچه ممکن است که در بازی نهایی شاهد تغییراتی در آن باشیم.

شایعه‌ی واقعی نبودن گیم‌پلی زمانی منتشر شد که یکی از سازندگان Shadow of the Tomb Raider خبری مبنی بر واقعی نبودن این دمو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او در میان اولین کسانی بود که ناتی داگ را به نمایش دموی غیر واقعی متهم کرد و اعلام کرد که در بازی نهایی شاهد تغییراتی خواهیم بود.

ناتی داگ اعلام کرده که این تغییرات به معنی کاهش کیفیت بازی نیست، بلکه به معنای ایجاد تغییراتی در گیم‌پلی، انیمیشن‌ها و دیگر جنبه‌های بازی برای بهبود محصول نهایی است.

مکانیک‌‌های گیم‌پلی و انیمیشن‌های بازی به قدری زیبا بود که امیدواریم به بازی نهایی راه پیدا کنند. همچنین به تازگی خبری مبنی بر اینکه احتمالا الی تنها شخصیت بازی نخواهد بود، منتشر شده که می‌توانید از این قسمت به مطالعه‌ی آن بپردازید.

هنوز تاریخ انتشار دقیق عنوان The Last of Us Part 2 مشخص نیست و انتظار می‌رود که این عنوان اوایل سال ۲۰۱۹ به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

منبع متن: gamefa