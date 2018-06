نقدها و نمرات اولیه عنوان Crew 2 منتشر شد

عنوان اتومبیل رانی جهان آزاد شرکت یوبی‌سافت با نام The Crew 2 هم اکنون در دسترس قرار دارد و حال به تازگی نقد‌ها و نمرات اولیه‌ی این عنوان نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. The Crew نام عنوان اتومبیل رانی جهان آزاد شرکت یوبی‌سافت است که نسخه‌ی اول آن در […]

The Crew نام عنوان اتومبیل رانی جهان آزاد شرکت یوبی‌سافت است که نسخه‌ی اول آن در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. یوبی‌سافت در جریان کنفرانس مالی این شرکت در سال ۲۰۱۷ رسما از نسخه‌ی دوم این سری با نام The Crew 2 رونمایی کرد و در جریان رویداد E3 2017 نیز شاهد نمایش تریلری از این عنوان بوده‌ایم. نسخه‌ی دوم بسیار وسیع‌تر بوده، اتومبیل‌های بیشتری را در بر می‌گیرد و شاهد اضافه شدن ویژگی‌های جدیدی به گیم‌پلی بازی از جمله جابجایی میان وسایل نقلیه در هنگام حرکت هستیم که بر جذابیت آن می‌افزاید. حال به تازگی عنوان The Crew 2 برای کاربرانی که این عنوان را پیش خرید کرده‌اند در دسترس قرار گرفته و بسیاری از منتقدان نیز در حال تجربه و نگارش نقدهای این عنوان هستند. از این روی با یکدیگر مروری خواهیم داشت بر تعدادی از نقدهای اولیه منتشر شده از عنوان The Crew 2:

Destructoid 7/10

عنوانی با کیفیت که قطعا مخاطبان خاص خود را داراست اما مشکلاتی در بازی نیز وجود دارد که نمی توان ان ها را نادیده گرفت. اما در مجموع تجربه ای سرگرم کننده است

۸/۱۰ Gamespot ( در دست بررسی)

نقاط قوت : مکانیک تعویض وسایل نقلیه در بازی بسیار ساده و جالب است تنوع بالای مسابقات اتومبیل رانی که آن را از سایر عناوین متمایز می‌کند دنیای جهان آزاد وسیع و منسجم همراه با طراحی زیبای مسیرهای مسابقه ای ( جاده‌ها و پیست‌های مسابقات) طراحی زیبای محیط‌های بازی و افکت‌های آب و هوایی نکات منفی: سیستم لوت غیر ضروری بازی

عدم طراحی مناسب مناطق شهری و مدل شخصیت‌های بازی

عوامل سایت Kotaku نیز بازی را تجربه کرده و خلاصه‌ی نقد اولیه‌ی این سایت در ارتباط با عنوان The Crew 2 را با یکدیگر مرور می‌کنیم:

دنیای کاملاً آنلاین The Crew ۲ شاید کمی شلوغ‌تر شده و از لحاظ رقابت با هوش مصنوعی تنوع بیشتری نسبت به نسخه‌ی اول دارد؛ هوش مصنوعی که به مانند همیشه مطمئنا انتخاب اول بازی‌بازان برای رقابت در بازی خواهد بود. اما طراحی دنیای بازی و باز‌سازی آمریکا به عنوان منطقه‌ی اصلی آن پیشرفت چندانی نداشته و به بیان ساده‌تر گشت و گذار و انتظار در دنیای The Crew 2 میان برگزاری مسابقات به گونه‌ای نیست که آن را از سایر عناوین اتومبیل رانی متمایز کند. شاید در طول شش ماه یا یک سال آینده، بازی تغییرات زیادی داشته و بهبود‌های زیادی در آن حاصل گردد اما با توجه به آن چیزی که ما در حال حاضر آن را تجربه کرده‌ایم، به نظر می‌رسد ساخت بازی کامل نشده و هنوز جای کار زیادی دارد.

خلاصه‌ای از نقد سایت Attack of The Fanboy در ارتباط با بازی The Crew 2 :

همه کاره و هیچ کاره؛ The crew 2 نهایتا تجربه‌ی لذت بخش‌تری نسبت به نسخه‌ی اول می‌باشد اما متاسفانه عنوانی است که جاه طلبی‌های این عنوان باعث سقوط آن می‌شوند.

به محض انتشار نقدها و نمرات بیشتر و همچنین متای عنوان The Crew 2 این پست به‌روز‌رسانی می‌شود. عنوان The Crew 2 در تاریخ جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ ( ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود

