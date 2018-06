حجم نسخه نینتندو سوییچ Wolfenstein 2 مشخص شد

حجم نهایی نسخه نینتندو سوییچ عنوان Wolfenstein 2 مشخص شد که در ادامه می‌توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاورید. عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌ باکس وان و رایانه‌های شخصی تقریبا ۵۰ گیگابایت حجم دارد اما به نظر می‌رسد که تیم شاغل در Panic Button که روی نسخه نینتندو سوییچ این […]

عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌ باکس وان و رایانه‌های شخصی تقریبا ۵۰ گیگابایت حجم دارد اما به نظر می‌رسد که تیم شاغل در Panic Button که روی نسخه نینتندو سوییچ این بازی کار می‌ کنند، این رقم را به نصف رسانده‌اند و نسخه نینتندو سوییچ آن را تا حدی که ممکن بوده فشرده کرده‌اند. یک منبع آگاه گزارش کرده که نسخه نینتندو سوییچ این بازی ۲۱٫۸ گیگابایت حجم خواهد داشت.

این حجم از چیزی که در ابتدا برای این بازی اعلام شده بود چندین گیگابایت بیشتر است. در ابتدا اعلام شده بود که نسخه نینتندو سوییچ Wolfenstein 2: The New Colossus حدود ۱۴ گیابایت حجم خواهد داشت که احتمالا حجم اعلام شده برای نسخه فیزیکی این بازی بوده است. این حجم، برای نسخه نینتندو سوییچ این بازی تقریبا زیاد است و مشخص نیست که دقیقا دلیل این افزایش حجم چیست. همانطور که احتمالا می‌دانید کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ با ۳۲ گیگابایت فضای داخلی ارائه می‌شود که مانند هر دستگاه دیگری مقداری از آن غیر قابل استفاده است پس با نصب این بازی روی کنسول خود تقریبا جای نصب هیچ بازی دیگری نخواهید داشت. البته راهکار‌های دیگری نیز برای این کار وجود دارد که استفاده از کارت‌ها حافظه است که آن‌ ها هم بیشتر از ۳۲ گیگابایت و ۶۴ گیگابایت نیستند پس در هر حال شما برای تجربه Wolfenstein 2: The New Colossus روی نینتندو سوییچ خود نیاز به آزاد سازی فضای زیادی دارید.

Wolfenstein 2: The New Colossus یکی از بزرگ‌ترین و پرجزئیات‌ترین بازی‌های کنسولی است که تا به حال عرضه شده پس تا حدودی طبیعی است که نسخه نینتندو سوییچ آن‌ هم چنین حجمی داشته باشد. این بازی جمعه پیش رو برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa