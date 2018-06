اخیرا یوبی‌سافت (Ubisoft) به دلیل مطرح کردن موضوعات سیاسی در بازی‌های خود، توسط برخی از مطبوعات اینترنتی مورد انتقاد قرار گرفته است. عناوینی همچون The Division 2 و Far Cry 5 به وضوح شامل اظهار‌نظرها و موضع‌گیری‌های سیاسی می‌شوند. در The Division 2 شاهد خواهیم بود که در پایتخت ایالات متحده فاجعه رخ داده است […]

اخیرا یوبی‌سافت (Ubisoft) به دلیل مطرح کردن موضوعات سیاسی در بازی‌های خود، توسط برخی از مطبوعات اینترنتی مورد انتقاد قرار گرفته است. عناوینی همچون The Division 2 و Far Cry 5 به وضوح شامل اظهار‌نظرها و موضع‌گیری‌های سیاسی می‌شوند. در The Division 2 شاهد خواهیم بود که در پایتخت ایالات متحده فاجعه رخ داده است و کاخ سفید تبدیل به ویرانه‌ای شده و هم‌زمان دومین جنگ داخلی در حال شکل‌گیری است.

صرف‌نظر از پیام به ظاهر واضحی که برای بازاریابی بازی از آن استفاده شده است، یوبی‌سافت دوباره تصمیم گرفته تا از اتخاذ یک موضع مشخص در این زمینه خودداری کند. ایو گیلموت (Yves Guillemot) مدیرعامل شرکت یوبی‌سافت، در گفتگویی با The Guardian، توضیحاتی را در این زمینه ارائه داده است:

هدف ما در بازی‌هایی که می‌سازیم این است که مردم را به فکر کردن وادار کنیم. ما می‌خواهیم آن‌ها را در مقابل پرسش‌هایی قرار دهیم که این سوالات را معمولا به صورت خودکار از خود نمی‌پرسند. ما می‌خواهیم که بازی‌بازان با دیدگاه‌های مختلف آشنا شوند و سپس خودشان به یک دیدگاه مشخص برسند. هدف ما این است که تمام ابزارهای لازم را برای فکر کردن به موضوعات مختلف در اختیار بازی‌بازان قرار دهیم تا بتوانند به این موضوعات از دیدگاهی متفاوت نگاه کنند. بازی‌باز شخصی است که قرار است در بازی اتخاذ تصمیماتی را بر عهده بگیرد و وظیفه ما این است که به شما این احساس را بدهیم که در تصمیماتی که می‌گیرید کاملا آزادی عمل دارید و شما خود مسئولیت اعمال خودتان را برعهده دارید و پیامدهای آن را نیز تجربه خواهید کرد؛ وظیفه ما این است که سیستم‌هایی را در دسترس قرار دهیم و مطمئن شویم که این سیستم‌ها به خوبی کار می‌کنند. مطمئناً این سیستم‌ها باید سازوکار مشخصی داشته باشند. البته محدودیت‌هایی وجود دارد … به عنوان مثال این موضوع که شما بعد از کشتن افراد عادی مجازات نشوید. ما نمی‌توانیم که تمام محدودیت‌ها را برداریم. ما نمی‌خواهیم به بازی‌بازان بگوییم که چگونه فکر کنند. ما می‌خواهیم شما را در موقعیت‌هایی قرار دهیم که خودتان تصمیم بگیرید، خودتان درک کنید و خودتان به تجربه بپردازید.

این موضع‌گیری یوبی‌سافت را در حاشیه‌ای امن قرار می‌دهد و از اهداف سازندگان بازی چیز زیادی نمی‌گوید. یوبی‌سافت می‌خواهد که به جای اتخاذ یک موضع مشخص، انتخاب را به خود بازی‌بازان واگذار کند و آن‌ها را در مقابل پیامدهای این تصمیمات قرار دهد. البته به نظر نمی‌رسد که این رویکرد تفاوتی در اصل مسئله ایجاد کند اما به هر حال نظر یوبی‌سافت در این زمینه متفاوت است. آن طور که صحبت‌های گیلموت مشخص است، این رویکرد، اصل مسئله را که این بازی‌ها حاوی محتویات سیاسی هستند پاک نمی‌کند؛ صرف نظر از این که این محتویات چه جبهه‌گیری‌هایی داشته باشند. Watch Dogs 2 در ذات خود حاوی پیام‌های سیاسی بود؛ تمام آثار تام کلنسی به نوعی مرتبط با مفاهیم آشکار سیاسی است و آن طور که به نظر می‌رسد The Division 2 نیز نقدی بر سیاست‌های آمریکایی است.

طبق اظهارات گیلموت، هدف کلی یوبی‌سافت این است که جهان‌های مختلف را با شیوه‌ها و روش‌های متنوع برای تجربه زندگی، شبیه‌سازی کند تا بتوانید ایده‌های تئوری مختلف را تجربه کنید و پیامدهای ناشی از آن‌ها را با تمام وجود احساس کنید:

هدف این است که چیزهای جدیدی را امتحان کنید چرا که با پیشرفت تکنولوژی، بازی‌هایی ویدئویی به شما فرصت تجربه اتفاقاتی را می‌دهند که ممکن است در آینده رخ دهد. شما می‌توانید این اتفاقات را در بازی‌هایی ویدئویی تجربه کنید، بنابراین در مورد آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد، آگاه‌تر خواهید شد.

