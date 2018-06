Showtime ساخت سریالی تلویزیونی براساس سری Halo را تایید کرد

از همان ابتدا که بازیکنان برای اولین بار در نقش شخصیت مسترچیف قرار گرفتند، سری Halo آن‌ها را به جنگ‌های کهکشانی عظیمی برده و در حالی که این فرانچایز با رسانه‌های دیگر هم بیگانه نیست، به‌نظر می‌رسد Halo به‌زودی سریال تلویزیونی خود را هم دریافت خواهد کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، استودیوی 343 Industries در Xbox Wire تایید کرد Showtime در حال ساخت سریالی تلویزیونی با اقتباس از سری Halo است که فصل اول در قالب 10 قسمت یک ساعته پخش خواهد شد.

Showtime توضیح داد که این سریال برای بینندگان، اقتباسی از یک بازی بلند مدت ارائه می‌دهد که "جنگی حماسی طی قرن بیست‌وششم بین بشریت و خطری بیگانه به نام Covenant" را نمایش خواهد داد. Covenant نژاد بیگانه دشمن در سری Halo است.

کایل کیلن (Awake)، تهیه کننده اجرایی و روپرت وایت (Rise of the Planet of the Apes) علاوه بر تهیه کننده اجرایی، بسیاری از قسمت‌های فصل اول را کارگردانی خواهد کرد. جزئیاتی از زمان پخش سریال به اشتراک گذاشته نشد گرچه در سال 2019 مراحل تولید آن شروع می‌شود.

دیوید نوینز، رئیس و مدیر عامل Showtime، در بیانیه‌ای گفت "Halo جاه‌طلبانه‌ترین سریال ما است و انتظار داریم مخاطبانی که سال‌ها منتظر آن بودند، کاملا آن چیزی که لایقش هستند را دریافت کنند." نوینز همچنین افزود هدف آن‌ها این است که سریال "هیجان‌انگیز و گسترده" باشد و در ادامه گفت تیم خلاق سریال دیدی نسبت به سریال تلویزیونی Halo دارند که "طرفداران بازی را شیفته خود می‌کند و همچنین افراد ناآشنا با آن را هم جذب دنیایی از شخصیت‌های پیچیده که جهان منحصر به‌فرد آن را تشکیل می‌دهند خواهد کرد."

سریال تلویزیونی جدید Halo از Showtime با همکاری Amblin Television و 343 Industries ساخته می‌شود و CBS Studios International وظیفه توزیع آن در جهان را بر عهده دارد.

منبع متن: pardisgame