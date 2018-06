در نهایت عنوان Wolfenstein II: The New Colossus برای کنسول نینتندو سوییچ نیز عرضه شد و هم‌زمان با عرضه‌ی این عنوان نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. هنگامی که اعلام شد دو عنوان Wolfenstein II: The New Colossus و Doom برای کنسول نینتندو سوییچ پورت می‌شوند […]

در نهایت عنوان Wolfenstein II: The New Colossus برای کنسول نینتندو سوییچ نیز عرضه شد و هم‌زمان با عرضه‌ی این عنوان نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

هنگامی که اعلام شد دو عنوان Wolfenstein II: The New Colossus و Doom برای کنسول نینتندو سوییچ پورت می‌شوند شاید کمتر کسی باور داشت که این کار امکان پذیر باشد و بسیاری بر این عقیده بوده‌اند که این کار بر‌روی سخت افزار ارزان قیمت امکان پذیر نیست. اما عرضه‌ی Doom تمام معادلات را به هم زد و این عنوان عملکرد بسیار موفق و خیره کننده‌ای بر‌روی کنسول نینتندو سوییچ داشت. اما با این وجود عرضه‌ی Doom نیز نتوانست از نگرانی‌های بازی‌بازان در ارتباط با عنوان Wolfenstein II: The New Colossus کم کند. زیرا پورت این عنوان بسیار پیچیده‌تر و دشوار‌تر بوده و با توجه به چالش‌های پیش رو، قطعاً این کار ریسک بزرگی به حساب می‌آمد. حال لحظه‌ی موعود فرا رسید؛ همان زمانی که تقریبا به مدت طولانی منتظر آن بوده‌ایم. بله از Wolfenstein II: The New Colossus صحبت می‌کنیم؛ عنوانی که بار دیگر قرار است قدرت کنسول نینتندو سوییچ را به رخ بکشد. استودیوی Panic Button این بار به وعده‌ی خود عمل کرده و نتیجه‌ی کار نیز بسیار باورنکردنی است.

هم زمان با عرضه‌ی عنوان Wolfenstein II: The New Colossus بر‌روی کنسول نینتندو سوییچ، نقدها و نمرات این عنوان نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت:

Nintenderos 8.7/10

این نسخه از عنوان Wolfenstein II: The New Colossus به ما نشان می‌دهد که کنسول نینتندو سوییچ کنسولی بسیار قدرتمند بوده و قادر به انجام هر کاری است.

Hobby Consolas 8/10

پنیک باتن عنوان تیراندازی سال ۲۰۱۷ را برای نینتندو سوییچ پورت کرده است و نتیجه‌ی کار نیز فوق العاده است. تجربه بازی در حالت Handheld کمی آزاردهنده است اما بر‌روی تلویزیون هرگز باور نخواهید کرد که چگونه همه چیز با تمام جزییات بر‌روی این کنسول پورت شده است؛ از تیراندازی دیوانه وار این عنوان گرفته تا شخصیت‌های کاریزماتیک آن.

GameSpot 8/10

تا زمانی که کنسول نینتندو سوییچ بر‌روی داک قرار داد و شما در این حالت به تجربه‌ی بازی می‌پردازید، Wolfenstein II: The New Colossus دقیقاً به مانند سایر نسخه‌ها شگفت انگیز است. بازی در این حالت بسیار خوب اجرا می‌شود و علیرغم برخی مشکلات گرافیکی جزیی، بازی از نظر بصری کیفت بسیار خوبی دارد. اما به نظر می‌رسد بازی در حالت دستی ( Handheld) به خوبی بهینه نشده و تجربه‌ی بازی با جوی کان‌ها نیز بر خلاف کنترلر‌های حرفه‌ای سایر کنسول‌ها لذت بخش نیست. اگر کنسول نینتندو سوییچ تنها راه بازی کردن شما است پس مطمئنا Wolfenstein II: The New Colossus ارزش وقت گذاشتن را دارد.

Everyeye.it 7.8/10

عنوان تیراندازی ماشین گیمز از لحاظ ویژگی‌های گیم‌پلی هیچ تفاوتی با یکی از بهترین عناوین تیراندازی سال گذشته ( نسخه‌ی کنسول‌های نسل هشتمی بازی) نداشته و به همین دلیل به نظر می‌رسد این عنوان بر‌روی کنسول‌ هیبریدی نینتندو سوییچ نیز هویت خود را حفظ کرده است.

IGN Spain 7.8/10

این نسخه از عنوان Wolfenstein II بهترین نسخه برای کنسول نینتندو سوییچ به شمار می‌رود. درست است که عرضه‌ی آن یک سال به طول انجامید و حتی از مشکلاتی نظیر رزلوشن پایین و مشکلات گرافیکی رنج می‌برد اما تجربه‌ی این عنوان هیچ تفاوتی با سیار نسخه‌ها ندارد. یک عنوان تیراندازی دیوانه وار، خشونت آمیز و شگفت انگیز که به لطف کنسول نینتندو سوییچ، می‌توانید در هر زمان و مکانی از آن لذت ببرید؛ عنوانی که مشابه آن کمیاب است

Pocket Gamer UK 7/10

Wolfenstein II: The New Colossus یک پورت تحسین برانگیز دیگر از استودیوی پنیک باتن برای کنسول نینتندو سوییچ می‌باشد که همچنان گان پلی و داستان قوی نسخه‌ی اصلی را حفظ کرده است.اگرچه مشکلات و محدودیت‌های گرافیکی این عنوان تجربه‌ی آن را بسیار آزار دهنده می‌سازد؛ به خصوص در حالت Handheld.

عنوان Wolfenstein II: The New Colossus هم اکنون برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس است.

منبع متن: gamefa