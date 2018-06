تماشا کنید: تریلر زمان عرضه Wolfenstein II: The New Colossus برای Switch

عنوان Wolfenstein II: The New Colossus در پاییز سال پیش برای PS4 ،Xbox One و PC عرضه شد و هم اکنون این عنوان برای کنسول Nitendo Switch هم در دسترس است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Dualshockers، به مناسبت عرضه این بازی برای Switch، تریلر زمان عرضه این عنوان منتشر شده است. این تریلر اجرای بازی بر روی حالت دستی و کنترل حرکتی را به نمایش می‌گذارد.

Wolfenstein II: The New Colossus عنوان شوتر اول شخص می‌باشد که دنباله‌ای برای Wolfenstein: The New Order است که در سال 2014 عرضه شد. شما شخصیت BJ Blazkowicz هستید که باید به صورت وحشیانه‌ای نازی‌ها را بکشید.

منبع متن: pardisgame