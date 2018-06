به گزارش پردیس گیم، نامزدهای جوایز برترین بازی‌های E3 2018 از دید منتقدان اعلام شدند و منتقدان از وب سایت‌های معتبر بر اساس نمایش‌ها و تجربه‌هایی که از بازی‌های مختلف داشتند، به آن‌ها رای می‌دهند.

در این لیست شاید شاخص‌ترین بازی، Anthem باشد که در 5 بخش نامزد شده، علاوه بر آن عنوان Sekiro: Shadows Die Twice در 4 بخش نامزد شد و همچنین بازی‌های Spider-Man، Resident Evil Remake و Super Smash Bros. Ultimate در 3 بخش نامزد شده‌اند. شما در زیر می‌‌توانید لیست کامل نامزدان را مشاهده کنید:

بهترین نمایش:

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco Studios/ Sorta Ltd./ Nintendo for Switch)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/ Activision for PC, PS4, Xbox One)

Resident Evil 2 (Capcom for PC, PS4, Xbox One)

Anthem (BioWare/ EA for PC, PS4, Xbox One)

بهترین بازی اورجینال:

Skull & Bones (Ubisoft Singapore/ Ubisoft for PC, PS4, Xbox One)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/ Activision for PC, PS4, Xbox One)

Days Gone (SIE Bend Studio/ SIE for PlayStation 4)

Anthem (BioWare/ EA for PC, PS4, Xbox One)

بهترین بازی کنسولی:

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/ Activision for PS4, Xbox One)

Resident Evil 2 (Capcom for PS4, Xbox One)

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec/ Ubisoft for PS4, Xbox One)

بهترین بازی رایانه‌های شخصی:

بهترین سخت افزار جانبی:

Starlink: Battle for Atlas (Ubisoft Toronto/ Ubisoft for PS4, Switch, Xbox One)

Poke Ball Plus (Nintendo for Switch)

بهترین بازی اکشن:

Rage 2 (Avalanche/ id/ Bethesda for PC, PS4, Xbox One)

Metro: Exodus (4A Games/ Deep Silver for PC, PS4, Xbox One)

Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch/ Activision for PC, PS4, Xbox One)

Battlefield V (EA DICE/ EA for PC, PS4, Xbox One)

Anthem (BioWare/ EA for PC, PS4, Xbox One)

بهترین بازی اکشن ماجراجویی:

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec/ Ubisoft for PC, PS4, Xbox One)

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/ SIE for PlayStation 4)

Resident Evil 2 (Capcom for PC, PS4, Xbox One)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/ Activision for PC, PS4, Xbox One)

Shadow of the Tomb Raider (Eidos Montreal/ Square Enix for PC, PS4, Xbox One)