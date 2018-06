پروسه ساخت The Last Of Us 2 فورا پس از عرضه نسخه اول آغاز شده است

به ندرت می‌توان عنوانی را یافت که چندین سال در دست توسعه قرار داشته باشد، در واقع بسیاری از بازی‌ها پس از یک یا دو سال توسعه، عرضه می‌شوند و اغلب با عناوینی نه چندان کامل رو به رو هستیم که سازندگان سعی می‌کنند تا با انتشار به‌روزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی پی در پی، به […]

به ندرت می‌توان عنوانی را یافت که چندین سال در دست توسعه قرار داشته باشد، در واقع بسیاری از بازی‌ها پس از یک یا دو سال توسعه، عرضه می‌شوند و اغلب با عناوینی نه چندان کامل رو به رو هستیم که سازندگان سعی می‌کنند تا با انتشار به‌روزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی پی در پی، به حل نواقص بپردازند. شاید دو مثال بارز این موضوع شرکت‌های یوبیسافت (Ubisoft) و الکترونیک آرتس (Electronic Arts) باشند. اما در این میان استودیو‌های نظیر ناتی‌ داگ (Naughty Dog) و سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt RED) از این قاعده پیروی نمی‌کنند.

بنابر گفته‌ی امیلیا شاتز (Emilia Schatz) یکی از طراحان ارشد The Last of Us 2، پروسه‌ی ساخت این بازی فورا پس از عرضه‌ی نسخه اول آغاز شده است. این بدان معناست که The Last of Us 2 حدود پنج سال است که در دست توسعه قرار دارد و اگر به سابقه‌ی ناتی داگ در توسعه‌ی عناوین خود نگاه کنیم، این موضوع چندان هم جای تعجب ندارد.

در بیشتر مواقع ناتی داگ موفق به عرضه‌ی بازی‌های با کیفیت شده، عناوینی که بسیار مورد توجه جامعه بازی‌‌بازان و منتقدان قرار گرفته‌اند. این استودیو همیشه سعی می‌کند برای عرضه‌ی عناوینی کامل و با کیفیت، زمان کافی برای توسعه‌ در اختیار آن‌ها قرار دهد. به طور مثال، فاصله زمانی بین عرضه Uncharted 3 و Uncharted 4 حدود پنج سال بود. نسخه سوم این عنوان در سال ۲۰۱۱ میلادی عرضه شد، در حالی که نسخه چهارم در سال ۲۰۱۶ در دسترس بازیکنان قرار گرفت.

این تقریبا همان فاصله زمانی بین نسخه اول و دوم The Last of Us است. اگرچه ناتی داگ مدتی مشغول ساخت محتوای الحاقی The Lost Legacy برای Uncharted 4 بود، اما پس از عرضه‌ی آن توسعه‌ی The Last Of Us 2 به روال سابق خود بازگشت.

با توجه به اینکه ناتی داگ چندین تریلر و حتی یک گیم‌پلی از The Last Of Us 2 در رویداد E3 2018 را به نمایش گذاشته، می‌توان امیدوار بود که بازی مراحل پایانی توسعه‌ی خود را پشت سر می‌گذارد و به زودی شاهد انتشار آن خواهیم بود. با توجه به گفته‌های تروی بیکر (Troy Baker) صدا پیشه شخصیت جوئل، اخیرا ناتی داگ نسخه‌ی اولیه قابل بازی از این عنوان را آماده کرده است که این می‌تواند نشان از آمادگی این استودیو برای عرضه‌ی این عنوان محبوب در آینده‌ی نزدیک باشد.

البته باید منتظر تاریخ دقیق انتشار بازی از سوی ناتی داگ باشیم. انتظار می‌رود The Last of Us در سال ۲۰۱۹ میلادی به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود.

منبع متن: gamefa