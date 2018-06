تنها چند هفته از معرفی Fallout 76 می‌گذرد و به نظر می‌رسد که بسیار زود است تا در مورد نسخه پنجم صحبت کنیم. اما بنابر گفته‌ی تاد هاوارد زمانی که نوبت ساخت Fallout 5 فرا برسد، این عنوان الگوی نسخه‌های پیشین این سری را دنبال خواهد کرد و به صورت یک بازی تک‌نفره عرضه خواهد […]

تنها چند هفته از معرفی Fallout 76 می‌گذرد و به نظر می‌رسد که بسیار زود است تا در مورد نسخه پنجم صحبت کنیم. اما بنابر گفته‌ی تاد هاوارد زمانی که نوبت ساخت Fallout 5 فرا برسد، این عنوان الگوی نسخه‌های پیشین این سری را دنبال خواهد کرد و به صورت یک بازی تک‌نفره عرضه خواهد شد.

همیشه از سری بازی‌های Fallout به عنوان یک بازی تک‌نفره غنی که بازیکنان را در دنیای وسیع و آخرالزمانی قرار می‌دهد یاد شده، اما با ساخت Fallout 76 این رویه دچار تغییر شد. این بازی اولین نسخه از این سری است که به صورت یک بازی چند‌نفره منتشر خواهد شد و به همین خاطر بحث‌های زیادی در مورد ماهیت Fallout 76 بین طرفدران قدیمی این سری در جریان بوده و عده‌ی زیادی نگرانی خود نسبت به آینده‌ی این سری را ابراز کرده‌اند. حال تاد هاوارد برای رفع این نگرانی‌ها، به صحبت در مورد آینده‌ی این سری پرداخته است.

بنابر گفته‌ی تاد هاوارد بتسدا (Bethesda) به ساخت بازی‌های تک‌‌نفره ادامه خواهد داد، چرا که از نظر این استودیو بهتر است که ویژگی و جنبه‌های بخش تک‌نفره و چند‌نفره از هم جدا باشند. به عنوان مثال، اگرچه Fallout 76 عنوانی چند‌نفره است اما به شما اجازه می‌دهد تا بازی را به صورت تک‌نفره بدون اینکه بازیکن دیگری در کنار شما باشد، آن را به پایان برسانید.

من فکر می‌کنم که ما همچنان به توسعه‌ی این سری به صورت عناوینی تک‌نفره ادامه دهیم. این چیزی است که تمرکز ما بر روی آن خواهد بود.

همانطور که می‌دانید در طی رویداد E3 2018، بتسدا به معرفی The Elder Scrolls VIپرداخت. اگرچه اطلاعات چندانی از این بازی در دسترس نیست اما احتمالا این موضوع که The Elder Scrolls VI یک بازی آنلاین باشد، تقریبا صفر است. چراکه برخلاف Fallout 76 که از آن به عنوان یک اسپین-آف یاد می‌شود، The Elder Scrolls VI یک نسخه اصلی از این سری خواهد بود.

به نظر می‌رسد که بتسدا به دنبال جلب رضایت قشر مختلف بازیبازان است. به این صورت که کسانی که خواهان یک بازی چند‌نفره غنی هستند، می‌توانند به تجربه Fallout 76 بپردازند و کسانی که به دنبال یک بازی تک‌نفره هستند، بایستی منتظر عرضه Fallout 5 بمانند.

این دقیقا همان روشی است که بتسدا در قبال سری The Elder Scrolls در پیش گرفته و قصد دارد که تجربه‌ی نسخه‌های اصلی را از نسخه‌های آنلاین جدا کند، به این ترتیب که The Elder Scrolls online برای برطرف کردن نیاز طرفداران به یک عنوان چند‌نفره عرضه شده و The Elder Scrolls VI برای پر کردن جای خالی یک بازی تک‌نفره عرضه خواهد شد که مطمئنا این روش باعث جلب رضایت گروه‌های مختلف بازیبازان می‌شود.

در حالی که تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی Fallout 5 در نظر گرفته نشده اما Fallout 76 در تاریخ چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

