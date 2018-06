تخفیفات تابستانی سرویس Steam آغاز شد

با فرا رسیدن فصل تابستان کاربران رایانه‌های شخصی مشتاقانه منتظر تخفیف خوردن عناوین مختلف در سرویس استیم هستند. حال اولین موج تخفیفات تابستانی این سرویس آغاز شده است. همه از این موضوع آگاه هستند که سرویس استیم در فصل تابستان بازی‌های بسیار خوبی را با قیمت‌های بسیار مناسب در دسترس کاربران خود قرار می‌دهد که […]

با فرا رسیدن فصل تابستان کاربران رایانه‌های شخصی مشتاقانه منتظر تخفیف خوردن عناوین مختلف در سرویس استیم هستند. حال اولین موج تخفیفات تابستانی این سرویس آغاز شده است.

همه از این موضوع آگاه هستند که سرویس استیم در فصل تابستان بازی‌های بسیار خوبی را با قیمت‌های بسیار مناسب در دسترس کاربران خود قرار می‌دهد که انتخاب و خرید بین آن‌ها سخت خواهد بود. اما نگران نباشید زیراکه ما مهم‌ترین آن‌ها را در ادامه برای شما هایلایت کرده‌ایم تا به راحتی بتوانید آن‌ها را تهیه کنید. همه عناوین تخفیف خورده قیمت‌هایی پایین‌تر از ۱۰ دلار دارند بنابراین شما کاربران رایانه‌های شخصی می‌توانید تعدادی از این عنوان را با هزینه ای پایین خریداری کنید.

برای ساخت و توسعه عناوین AAA ممکن است که میلیون‌ها دلار صرف شود و در هنگام عرضه با قیمت‌های معمولا ۶۰ دلار در دسترس قرار می‌گیرند اما قیمت این عناوین نیز در تخفیفات تابستانی استیم کمتر از ۵ دلار خواهند بود؛ در حال حاضر عناوین بزرگی چون Darksiders با قیمت ۴ دلار، Deus Ex: Human Revolution با قیمت ۳ دلار و دنباله آن یعنی Deus Ex: Mankind Divided با قیمت ۵ دلار در دسترس هستند. اگر خرابکاری و تخریب در مقیاس بزرگ یکی از سرگرمی‌های شماست پس Just Cause 3 با قیمت ۳ دلار را از دست ندهید.

از عناوین بزرگ که بگذریم، خالی از لطف نیست که به تعدادی از عناوین مستقل کوچک نیز اشاره کنیم؛ عنوان بسیار خشونت آمیز Hotline Miami و بازی پازل پلتفرمر The Swapper هر یک با قیمت ۳ دلار، عنوان زیبای Bastion با قیمت ۴ دلار، نسخه‌های چهارم و پنجم مجموعه Resident Evil هر یک با قیمت ۵ دلار و عنوان Star Wars: Knights of the Old Republic با قیمت ۴ دلار برای خریداری در دسترس کاربران رایانه‌های شخصی هستند.

توجه داشته باشید که این تخفیفات تا تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷ (۵ جولای ۲۰۱۸ میلادی) در دسترس خواهند بود. برای هر عنوان دو ارز یعنی پوند انگلستان (£) و دلار ایالات متحده آمریکا ($) لحاظ شده است. با کلیک روی هر عنوان به صفحه‌ی اختصاصی آن در سرویس استیم هدایت می‌شوید. در ادامه لیست مهم‌ترین عناوین تخفیف خورده را مشاهده می‌کنید.

منبع متن: gamefa