یک رویداد E3 دیگر هم آمد و خیلی زود رفت. با تمام نمایش‌های خوب و بدش، E3 امسال هم به خاطره‌ها پیوست تا ما مشتاقانه برای سال‌های آینده و البته سایر رویداد‌ها در سال جاری آماده شویم. از خیلی جهات E3 امسال را می‌توان شگفتی ساز دانست چرا که عنوانی نظیر Sekiro توانست با نامزد شدن در بسیاری از بخش‌های اصلی، خیلی زود نام خود را سر زبان‌ها بیاندازد.

فرقی ندارد که شما طرفدار چه شرکتی باشید و کدام نمایش یا کنفرانس را برتر بدانید، در هر صورت نمی‌توانید منکر جذاب بودن این رویداد باشید. این موضوع در حالی است که بسیاری از بزرگان صنعت بازی‌های ویدئویی E3 2018 را بهترین رویداد در چند سال اخیر می‌ دانند. از سونی با بازی‌های انحصاری‌اش گرفته تا مایکروسافت و نمایش بی وقفه بازی‌های جدید، و حتی نمایش در خور توجه بتزدا همه و همه بسیار سرگرم کننده و جذاب بودند. حتی نینتندو هم امسال سنگ تمام گذاشت و همانطور که در ادامه هم می‌توانید ببینید، در بخش‌های مختلفی کاندید بهترین نمایش شد.

در مجموع همه ما با رویداد امسال توانستیم یک بار دیگر به گیمر بودن خودمان افتخار کنیم و با سربلندی از بازی‌های پیش روی این صنعت در بین دیگران صحبت کنیم. فرقی ندارد چه پلتفرمی داریم و یا طرفدار کدام شرکت هستیم، برنده واقعی امسال بی شک خود ما بازی‌بازها بودیم.

نامزدهای بهترین نمایش‌های E3 2018 به طور رسمی اعلام شدند که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. نکته قابل توجه این است که نام بازی‌هایی نظیر Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Anthem و چند بازی دیگر را چندین و چند بار ممکن است ببینید که نشان از طیف وسیع بازی‌های خوب در این رویداد دارد.

بهترین نمایش:

Anthem (بایوور/EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Marvel’s Spider-Man (اینسومنیاک گیمز/ به طور انحصاری برای PlayStation 4)

Resident Evil 2 (کپکام برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور / اکتیویژن برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Super Smash Bros. Ultimate (باندای نامکو /Sorta Ltd. / برای نینتندو سوییچ)

بهترین بازی:

Anthem (بایوور /الکترونیک آرتس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Days Gone (استودیوی بند / SIE به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Dreams (مدیا ملکول / به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور / اکتیویژن برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Skull & Bones (یوبیسافت سنگاپور / یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی کنسولی

Assassin’s Creed Odyssey (یوبیسافت کِبِک / یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Dreams ( مدیا ملکول /به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Marvel’s Spider-Man (اینسومنیاک گیمز /به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Resident Evil 2 (کپکام برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور /اکتیویژنبرای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Super Smash Bros. Ultimate (استودویی بانداک نامکو /Sorta Ltd./برای نینتندو سوییچ)

بهترین بازی VR/AR

Astro Bot: Rescue Mission (SIE استودیوی ژاپن / به طور انحصاری برای پلی‌استیشن وی آر)

Déraciné (فرام سافتور /استودیوی ژاپن/ به طور انحصاری برای پلی‌استیشن وی آر)

Echo Combat (ردی ات داون /Oculus Studios برای رایانه‌های شخصی)

Tetris Effect (Resonair/به طور انحصاری برای پلی‌استیشن وی آر)

Trover Saves the Universe (اسکوانچ گیمز برای پلی‌استیشن ۴ و برای پلی‌استیشن وی آر)

بهترین بازی رایانه‌های شخصی

Anthem (بایوور /اکترونیک آرتس)

Battlefield V (الکترونیک آرتس دایس /تالکترونیک آرتس)

Metro: Exodus (4A Games/دیپ سیلور)

Rage 2 (آوالانچ/id/بتزدا)

Total War: Three Kingdoms (توسط Creative Assembly/سگا)

بهترین سخت افزار / وسیله جانبی

NEO GEO Mini (توسط SNK)

Poke Ball Plus (توسط نیتندو برای سوییچ)

Starlink: Battle for Atlas (یوبیسافت تورنتو /یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Vantage Controller برای پلی‌اسیتشن ۴ (SCUF Gaming)

Xbox Adaptive Controller (مایکروسافت)

بهترین بازی اکشن

Anthem (بایوور /الکترونیک آترس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Battlefield V (الکترونیک آترس دایس /EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch/اکتیویژن برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Metro: Exodus (4A Games/دیپ سیلور برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Rage 2 (Avalanche/id/بتزدا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی اکشن / ماجراجویی

Assassin’s Creed Odyssey (یوبسافت کبک/یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Marvel’s Spider-Man (اینسومنیاک گیمز/به طور انحصاری برای پلی‌اسیتشن ۴)

Resident Evil 2 (کپکام برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور /Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Shadow of the Tomb Raider (ایدوس مونترال/اسکوئر انیکس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Tom Clancy’s The Division 2 (شرکت سرگرمی مسیو/بویسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی نقش آفرینی

Divinity: Original Sin II (استودیوی لارین /باندای نامکو برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (اسکوئر انیکس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

Kingdom Hearts III (اسکوئر انیکس برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس ‌باکس وان)

Octopath Traveler (اسکوئر انیکس /Acquire/توسط نینتندو برای سوییچ)

Pok�mon: Let’s Go, Pikachu! and Eevee! (گیم فریک/توسط نیتندو برای سوییچ)

بهترین بازی مبارزه‌ای

Dead or Alive 6 (تیم نینجا/کوی تکمو برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Jump Force (با همکاری Spike Chunsoft/باندای نامکو برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

SOUL CALIBUR VI (باندای نامکو برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Super Smash Bros. Ultimate (استودیوی باندای نامکو /Sorta Ltd./توسط نینتندو برای سوییچ)

بهترین بازی ریسینگ

F1 2018 (کدمسترز برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Forza Horizon 4 (پلی گراند گیمز/Turn 10/استودیوی ماکروسافت برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Team Sonic Racing (سومو دیجیتال /سگا پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

The Crew 2 (با همکاری Ivory Tower /یوبسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Trials Rising (با همکاری Red Lynx/یوبیسافت پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

بهترین بازی ورزشی

FIFA 19 (الکترونیک آرتس ونکوور /الکترونیک آترس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

Mario Tennis Aces (با همکاری Camelot Software Planning/توسط نینتندو برای سوییچ)

Pro Evolution Soccer 2019 (با همکاری PES Productions/کونامی برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی استراتژیک

Mutant Year Zero: Road to Eden (با همکاری The Bearded Ladies /توسط Funcom برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Total War: Three Kingdoms (با همکاری Creative Assembly/سگا برای رایانه‌های شخصی)

Two Point Hospital (با همکاری Two Point Studios/سگا برای رایانه‌های شخصی)

Wargroove (توسط Chuckle Fish برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

بهترین بازی خانوادگی / اجتماعی

Dreams (توسط Media Molecule/به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

LEGO DC Super-Villains (Traveler’s Tales/WBIE برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

PokEmon: Let’s Go, Pikachu! and Eevee! (گیم فریک /توسط نینتندو برای سوییچ)

Overcooked 2 (گوست تاون گیمز/توسط Team 17 برای پلی‌استیشن ۴ سوییچ و رایانه‌های شخصی)

Mario Tennis Aces ( توسط Camelot Software Planning/توسط نینتندو برای سوییچ)

بهترین بازی آنلاین چند نفره

Anthem (بایوور /EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Battlefield V (الکترونیک آرتس دایس/EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Call of Duty: Black Ops 4 (تری‌آرک/Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Destiny 2: Forsaken (بانجی/Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Skull & Bones (یوبیسافت سنگاپور/Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Tom Clancy’s The Division 2 (شرکت سرگرمی مسیو/Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی مستقل

Ori and the Will of Wisps (استودیوی مون/Microsoft برای ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی)

Outer Wilds (موبیوس دیجیتال/Annapurna Interactive برای ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی)

Overcooked 2 (گوست تاون گیمز/Team 17 برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sable (شد ورکز/Raw Fury برای رایانه‌های شخصی)

Tunic (اندرو شلدایز/Finji برای برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی رو به پیشرفت

Destiny 2: Forsaken (بانجی/Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

For Honor (یوبیسافت مونترال /Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Fortnite (اپیک برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ و مک و iOS)

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (توسط PUBG Corp برای برای ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و iOS)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (یوبیسافت مونترال /Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

