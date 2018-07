از نظر سونی The Last of Us بهترین بازی تاریخ است

بهترین بازی تاریخ چیست؟ سوالی که از زمان شکل گرفتن صنعت‌ بازی‌سازی بحث‌های زیادی در مورد آن شکل گرفته و به نظر می‌رسد هنوز کسی به جواب این سوال نرسیده است. اما ظاهرا سونی (Sony) جواب ساده‌ و در عین حال قاطعی برای این سوال دارد. اخیرا این ناشر با انتشار توییتی از بهترین بازی […]

بهترین بازی تاریخ چیست؟ سوالی که از زمان شکل گرفتن صنعت‌ بازی‌سازی بحث‌های زیادی در مورد آن شکل گرفته و به نظر می‌رسد هنوز کسی به جواب این سوال نرسیده است. اما ظاهرا سونی (Sony) جواب ساده‌ و در عین حال قاطعی برای این سوال دارد. اخیرا این ناشر با انتشار توییتی از بهترین بازی تاریخ از دید خود گفته است.

سونی با توضیحاتی کلیشه‌ای و رایج شروع به صحبت در این مورد می‌کند و از منحصر به فرد بودن هر بازی و اینکه نمی‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد می‌گوید، اما در چرخشی غیر منتظره در پایان این لیست به طور مستقیم به بازی ساخته‌ی شرکت ناتی داگ (Naughty Dog) یعنی The Last of Us اشاره می‌کند. از آنجایی که بسیار از طرفدران کنسول پلی‌استیشن با سونی در این مورد هم نظر هستند، این توییت آنقدر‌ها هم جای تعجب ندارد. البته در جواب این توییت بسیاری از کاربران به معرفی بهترین بازی تاریخ از نگاه خود پرداخته‌اند و عده‌ای Horizon: Zero Dawn و God of War را سازاوار این جایگاه دانستند.

لیست بهترین بازی‌های رایانه‌ای: اگر بخواهیم صادقانه بگویم، نمیتوان آن‌ها را رده‌بندی کرد چرا که هر بازی خارق‌العاده و منحصر به فرد است و به روش‌های مختلف، لحظاتی خوش و چالش‌های را به ارمغان می‌آورند، The Last of Us.

همانطور که می‌دانید نسخه‌ی بعدی این عنوان با نام The Last of Us Part 2 در دست توسعه قرار دارد، بازی که با نمایش تریلر گیم‌پلی آن در E3 2018 باعث حیرت همگان شد. هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی The Last of Us Part 2 در نظر گرفته نشده اما انتظار می‌رود که در اواخر سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه آن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ باشیم.

از دیدگاه شما بهترین بازی عرضه شده تا به امروز کدام است؟

منبع متن: gamefa