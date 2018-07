شایعه: تاریخ انتشار بازی Dreams فاش شد

در چند سال اخیر، اطلاعات بسیاری از پروژه جدید و خلاقانه استودیوی مدیا مولکول (Media Molecule)، یعنی بازی Dreams بدست آورده‌ایم. اما با این حال، مهم‌ترین چیزی که از این عنوان نمی‌دانیم، تاریخ انتشار نهایی آن است. هرچند به نظر می‌رسد که شعبه ایتالیای خرده فروشی آمازون، تاریخ عرضه این بازی انحصاری پلی‌استیشن ۴ را […]

در چند سال اخیر، اطلاعات بسیاری از پروژه جدید و خلاقانه استودیوی مدیا مولکول (Media Molecule)، یعنی بازی Dreams بدست آورده‌ایم. اما با این حال، مهم‌ترین چیزی که از این عنوان نمی‌دانیم، تاریخ انتشار نهایی آن است. هرچند به نظر می‌رسد که شعبه ایتالیای خرده فروشی آمازون، تاریخ عرضه این بازی انحصاری پلی‌استیشن ۴ را به طور ناخواسته فاش کرده است.

این خرده‌ فروشی بازی Dreams را برای عرضه در تاریخ جمعه ۳ اسفند ماه (۲۲ فوریه ۲۰۱۹ میلادی) هم به صورت فیزیکی و هم به صورت دیجیتالی لیست کرده است. با توجه به اینکه تاریخ ذکر شده، روز جمعه خواهد بود، احتمال حقیقی بودن این تاریخ عرضه بسیار بالاست چراکه بازی‌های ویدئویی معمولاً در این روز هفته عرضه می‌گردند.

اما باید دو نکته مهم را در نظر بگیریم: نخست، شعبه ایتالیای آمازون از طرف استودیوی مدیا مولکول صحبت نمی‌کند. گرچه پروسه ساخت و توسعه بازی Dreams به خوبی پیش می‌رود، اما هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده است. حداقل تا به این لحظه چیزی در این باره گفته نشده است. شاید در دسامبر امسال و در جریان رویداد «پلی‌استیشن اکسپرینس» جزئیات بیشتری در این رابطه بدست آوریم.

ثانیاً، اگر تاریخ عرضه احتمالی گفته شده درست باشد، بازی Dreams باید در زمان عرضه با دیگر بازی انحصاری سونی یعنی عنوان Days Gone رقابت کند. گرچه این دو بازی تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و مخاطبین هدفشان نیز متفاوت هستند، اما منطقی نیست که شرکت سونی بخواهد دو بازی بزرگ خود را در یک روز عرضه کند. مخصوصاً زمانی که بدانیم سونی دو بازی مهم و انحصاری پلی‌استیشن ۴ یعنی God of War و Detroit: Become Human را با فاصله زمانی یک ماهه منتشر کرد.

استودیوی مدیا مولکول و شرکت سونی هنوز در خصوص این تاریخ عرضه صحبتی نکرده‌اند و باید این خبر را به چشم یک شایعه دید. بازی Dreams در زمان عرضه برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa