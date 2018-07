و سونی که همچنان می تازد | بررسی عملکرد سونی در نسل هشتم

از نظر شما یک کمپانی خوب برای آنکه در زمینه کاری‌اش موفق عمل کند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ باید چه چیزهایی را اولویت خود قرار دهد؟ رضایت مشری یا سود سالیانه؟ چگونه باید با توجه به وضعیت اقتصادی نه چندان خوب حال حاظر اکثر نقاط جهان و گران شدن هزینه‌های ساخت یک بازی علاوه […]

از نظر شما یک کمپانی خوب برای آنکه در زمینه کاری‌اش موفق عمل کند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ باید چه چیزهایی را اولویت خود قرار دهد؟ رضایت مشری یا سود سالیانه؟ چگونه باید با توجه به وضعیت اقتصادی نه چندان خوب حال حاظر اکثر نقاط جهان و گران شدن هزینه‌های ساخت یک بازی علاوه بر سود کردن مالی، همیشه و همه‌جا تا جای ممکن به نظرات و انتقادات طرفداران خود هم گوش دهد و به ان‌ها عمل کند؟

این پرسش‌ها قطعا جواب‌هایی متفاوت را برای شما داشته است. هر کدام از ما به لطف کنسول‌های بچگی و اتفاقاتی که در آن زمان در بازی‌ها برایمان می‌افتاده یک کمپانی خاص را دوت داشته و به آن احترم می‌گذاریم. جای تعجب ندارد اگر بگویید تمامی پرسش‌های ابتدای مقاله را با کلمه سونی پاسخ داده‌اید. این کمپانی بزرگ همواره در اکثر موقعیت‌ها به دنبال رضایت مشتری بوده این مورد اولویت اصلی آن‌هاست. آن‌چیز که بیش از هر چیزی در بین فعالیت‌های سونی به چشم می‌خور، تعداد بالای عناوین انحصاری این شرکت است که گاها آنقدر زیاد می‌شوند که بعید است بتوانید همه را بازی کنید; در مقابل شرکت مایکروسافت با عملکرد متوسط در این زمینه همواره در نسل هشتم غافله را به رقیب باخته و بازی‌های با کیفیت انحصاری ساخته سونی همیشه توجه همگان را به خود جاب کرده است. از این رو می‌خواهیم نگاهی به عملکرد سونی ب توجه به بازی‎‌های انحصاری که تا به حال در نسل هشتم منتشر کرده بیندازیم و نتیجه‌‌گیری کلی از آن بگیریم. با ما همراه باشید.

نکته: مقاله در مورد بازی‌هایی است که تا این لحظه به بازار عرضه شده‌اند و بازی‌هایی که فقط معرفی شده‌اند در لیست نیستند.

۲۰۱۴

۱-nfamous: Second Son

نمیدانیم Infamous را تا به حال بازی کرده‌ید یا خیر اما در هنگام تجربه این بازی آنقدر آدرنالین خونان بالا می‌رود که گاهی برایتان دیگر داستان و موسیقی بی‌اهمیت جلوه می‌کند و فقط و فقط به دنبال پیشروی در گیم‌پلی به دلیل جذابیت زیاد آن هستید. این بازی که سومین نسخه از این سری محبوب بود در سال ۲۰۱۴ به طور انحصاری برای کنسول PS4 عرضه شد و جزو اولین انحصاری‌های خوب سونی در نسل هشتم محسوب می‌شد که به دلیل نبود نمونه مشابه در کنسول مایکروسافت برگ برنده بزرگی هم برای سونی بود

۲-Final Fantasy Xiv

نسخه چهاردهم از سری فاینال فانتزی که کاملا هم آنلاین بود دیگر انحصاری سونی محسوب می‌شد ه البته انحصاری کنسولی بود و برای PC هم عرضه شد. این باری هر ۲ سال یکبار با ارائه یک DLC که البته پولی است به کل جهان بازی را عوض می‌کند تا در بازی در یک دنیای کاملا فانتزی و زیبا نهایت لذت را ببرید. این بازی هم اکنون شلوغ‌ترین MMO کنسولی محسوب می‌شود و یکی از بهترین انحصاری‌های کنسولی سونی است.

۳-Driveclub

باشگاه رانندگان قطعا مانند Forza Motorspot یا Forza Horizon نتوانست آنطور که باید در قامت یک انحصاری خوب برای سونی در سال ۲۰۱۴ ظاهر شود و بزرگترین مشکل آن هم قفل بودن بیشتر محتوای آن و پولی بودن آن‌ها بود به طوری که با پرداخت پول کامل بازی فقط چند جاده و ماشین به دست می‌اوردید و برای بقیه ملشین‌ها و تقریبا همه Event ها باید پول خرج می‌کردید!اما با این حال این بازی در نبود GT توانست تا حدی خلاء نبود یک ریسینگ خوب را برای PS4 بازان پر کند.

Last Of Us Remastered

اصلا مهم نیست این عنوان را در نسل هفتم بازی کرده‌اید یا حتی چندبار آن را بازی کرده‌اید، تهیه Tlou برای هر PS4 داری واجب است. داستان بازی شما را در خئد غرق می‌کند و همان شروع فوق‌العاده بازی برای به پایان رساندن آن کافیست. گیم‌پلی بازی در درجه سختی Grounded یک چالش واقعیست که بعید است به این راحتی‌ها بتوانید آن را تمام کنید یا حتی اصلا بتوانید روی این درجه به مراحل پایانی نزدیک هم شوید. خد این درجه سختی به تنهایی می‌تواند عاملی باید برای تهیه نسخه نسل هشتم TLOU.

۲۰۱۶

۱-Uncharted 4

فقط و فقط کلمه‌ی شاهکار می‌تواند نسخه چهارم آنچارتد که به احتمال زیاد بهترین نسخه این سری نیز هست را توصیف کند. این بازی به قدری زیباست که هنگامی که برای دفعه اول آن را بازی می‌کنید بعید است دلتان نخواهد بازی به این زودی‌ها تمام شود! در دورانی که وجود یک داستان صرفا خوب در یک بازی غنیمت شده است، نسخه چهارم Uncharted: A Thief’s End داستانی بسیار قوی که در دو بازه زمانی مختلف روایت می‌شود را بیان می‌کند و بدون شک دل هر گیمری را با خود می‌برد.نسخه چهارم این سری فوق‌العاده را از دست ندهید.

۲-Rachet And Clanck Remastered

بعید است یکی از طرفداران کنسول‌های سونی بوده باشید و سری زیبای RAC را از دست داده باشید. این سری محبوب که با نسخه دوم خود روی کنسول پلی‌استیشن ۳ به اوج محبوبیت خود رسید به دلیل درخواست‌های زیاد در نسل هشتم و در سال ۲۰۱۶ باری PS4 ریمستر شد. سبک گیم‌پلی این بازی تا حد زیادی شبیه به Crash Bandicoot است و اگر از طرفدارن کرش هستید قطعا این بازی هم دوست خواهید داشت.

۳-Gravity Rush 2

Gravity Rush به دلیل سبک بسیار ناب گیم‌پلی اش همواره ورد توجه عده زیادی از بازیبازان و منتقدین بوده است. نسخه اول بازی با وجود فروش نسبتا خوب نتوانست خود را در رده‌ی انصاری Top سنی در نسل هشتم قرار دهد اما نسخ دوم با یک گیم‌پلی فوق‌العاده سریع و یک گرافیک بسیار جشم‌نواز توانست تا حد زیادی کیفیت خود را ارتقا داده و خود را هم‌ظراز بزرگان نسل کند.

۴-King Of Fighters Xiv

اگر از طرفدارن قدیمی بازی‌های Fighting باشید قطعا با سری KOF آشنایی دارید. این سری که به تعداد زیاد کاراکترهای آن شهرت دارد این باز هم با ۶۴ کاراکتر انتخابی طوفانی دیگر در سبک Fighting به پا کرد. تعداد کمبوهای قابل استفاده و ترکیبی آنقدر زیاد بود که هوش را از سر هر گیمری می‌برد. البته ابزی نیاز به تمرین زیادی داشت اما در صورت حرقه‌ای شدن در آن به یکی ز لذت‌بخش‌ترین بازی‌های زندگیتان تبدیل می‌شد.

۲۰۱۵

۱-Bloodborne

هر چقدر علاقه به بازی‌های سخت که در آن به دفعات می‌میرید داشته باشید، به همان مقدار هم Bloodborne را دوست خواهید داشت! اگر سری دارک‌سولز ساخته From Software که سازنده Bloodborne می‌باشد را ذره‌ای هم دوست داشتید، بدون شک عاشق این بازی خواهید شد. داستان فلسفی، گیم‌پلی بسیار سخت چالش برانگیز،گرافیک عالی و صداگذاری بی‌نقص تمام چیزی است که این بازی را به شاهکاری بی‌بدیل و البته بدون هیچگونه نمونه مشابه در کنسول رقیب بدل کرده است.

۲-Order:1884

متاسفانه وقتی قبل از انتشار یک بازی آن را زیاد از حد خود بزرگ می‌کنید نتیجه‌اش یک شکست تاریخی و بد می‌شود; جدای از این مسئله که بازی خیلی هم خوب باشد. در واقع Order قبل از انتشار شکست خورد. سیاست‌های سونی در قبال این بازی بسیار بد و اشتباه بود. بطن خود بازی بسیار خئب بود، داستان بازی بسیاز جذاب بود و حتی گیم‌پلی بازی هم آنقدرها بد نبود. اما بزرگ‌نمایی‌های سونی قبل از انتشار این بازی موجب شکست و یک متای بسیار بد برای این بازی شد.

۳-God Of 3 Remastered

نسخه سوم God Of War آنقدر خوب بود که اگر سونی بدون هیچ تغییری در گرافیک هم آن را منتشر می‌کرد، بدون شک با یک موفقیت روبه رو می‌شد. نسخه سوم بازی که با پیشرفت‌های گرافیکی بسیاری برای کنسول نسل هشتم سونی متشر شد، هنوز هم یکی از بهترین‌های Hack and Slash به ساب می‎اید. شاید سختی که باس‌فایت‌های نسخه سوم این بازی روی درجه Hard برای ما به ارمغان می‌اوردند را به ندرت بتوانیم در بازی‌های این سبک پیدا کنیم.

۴-Nathan’s Dreake Collection

اگر در نسل هفتم فرصت این را نداشتید که با ماجراجویی‌های Drake همراه شوید و با همراهانش به دور دنیا برای دزدیدن گنج سفر کنید، در نسل هشت و با PS4 تان می‌توانید! سه‌گانه Uncharted در قالب یک Collection در سال ۲۰۱۵ برای دارندگان کنسول نسل هشتمی سونی عرضه شد و بهترین موقع برای تجربه این سه‌گانه شاهکار و تکرار نشدنی بود. البته نسخه اول با وجود تغییرات زیاد گرافیکی باز هم توی ذوق می‌زند و آنطور که باید نمی‌تواند شما را برای بازی کردنش متقاعد کند، اما دو نسخه دوم و سوم گرافیکی فوق‌العاده زیبا دارند که به هیچ عنوان نباید آن‌ها را از دست بدهید

۵-Final Fantasy X/XI HD Remaster

قطعا با وجود دومین بازی فاینال فانتزی در لیست بلندبالای انحصاری‌های خوب سونی تا به حال متوجه شده‌اید ه اگر طرفدار سری فاینال فانتزی هستید، حتما باید برای خود یک PS4 تهیه کنید. این بازی یک فرق بزرگ با دیگر بازی‌های سری فاینال فانتزی دارد و آن هم شخصیت‌های آن است. در این بازی شخصیت‌ها طراحی جیبی دارند و همه کوچک‌سازی شده‌اند و حالتی بسیار بانمک و کودکانه به خود گرفته‌اند. البته اشتباه نکنید، بازی آنقدر سخت است مه اصلا هیچ کودکی سمت آن نمی‌رود! اما طراحی آن بسیار حالت کودکانه و قدیمی داد که قطعا باعث جذابیت آن شده است.

۲۰۱۷

Horizon: Zero Dawn

قطعا سال‌های ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ جزء بهترین سال‌ها برای انحصاری‌های سونی محسوب می‌شود. عنوان Hotizon که از همان اولین نمایش‌هایش انتقادهای زیادی را ب خود می‌دید، سرانجام در سال ۲۰۱۷ عرضه شد و تواسنت به خوبی جواب تمام منتقدینش را بدهد. Guerilla Games که تا قبل از این بازی هیچ تحربه‌ای در ساخت عناوین RPG نداشت با ارائه Horizon انقلاب کرد و توانست حتی بیشتر از پیش نامش را بر سر زبان‌ها بیندازد. سیستم پیشرفت بازی، Crafting عالی بازی و البته گرافیک انقلابی آن با آن سیستم آب و هوای داینامیک و عالی خود این بازی را تبدیل به یکی از بهترنی‌های نسل هشتم کرد.

Persona 5

اگر سری بازی‌‌های Persona را تا قبل از پرسونا ۵ بازی نکرده‌اید اصلا مهم نیست. طرفدار هر سبک و هر نوع گیمری که هستید باید هرچه زودتر این بازی را بخرید و بازی کنید چون Persona قطعا شما را عاشق خود خواهد کرد. نسخه پنجم این سری با ارائه گرافیکی انیمه مانند و داستانی عالی که قصه‌ی ۴ جوان که به Thiees Of Heart معروف هستند را روایت می‌کند . جدای از هرچیز یکی از اعتیاداورترین عناوین PS4 هم محسوب می‌شود. گیم‌پلی بازی آنقدر گسترده است که گاهی با خوذ فکر می‌کنید که چکار کنید و با چه فعالیتی روز خود را در بازی شب کنید.

Yakuza 0

یاکوزا به قدری که در شرق آسیا محبوب است در ایران و غرب جهان محبوب نیست که طبیعی هم هست; اما این سری با وجود DNA کاملا شرقی خود باز هم طرفداران زیادی در ایران و غرب دارد. گیم‌پلی این سری کاملا مبنی بر مبارزات تن به تن است و از سلاح گرم استفاده نمی‌شود. اگر تا به حال با این سری آشنایی ندارید، یا تهیه Yakuza 0 داستان یتکوزا را از اول شروع کنید و وارد دنیای خون‌آلود آن‌ها شوید.

Ni No Kunii 2

نسخه اول بازی که برای نسل قبل کنسول‌ سونی منشر شده بود جزو معدود بازی‌های انیمه مانند بود که موفق شده بود متایی نزدیک به ۹۰ بگیرد! این بازی با گیم‌پلی غنی خود این بار هم در قامت یک بازی نسل هشتمی برگشته است تا ما را غرق در خود کند. این بازی در نسخه دوم خود با کمی عقب‌گرد مواجه شد و سازندگان بیشتر از همان فرمول موفق قبلی استفاده کردند تا نواوری خاصی. اما با این وجود این بازی یک عنوان ارزشمند محسوب می‌شود که تهیه آن بر هر RPG باز و JRPG بازی لازم است.

Nier Automata

Nier انحصاری کنسولی سونی محسوب می‌شد و برا کامپیوتر هم عرضه شد. از هر جهتی که فکر کنید، Nier شاهکاری تکرار نشدنی است که با وجود نمرات و فروش نسبتا خوب در حق آن کم لطفی شد. همه‌چیز در Nier Automata سرجایش است، حرکت به موقع دوربین بازی، داستان بسیار خوب و احساسی، سختی متعادل گیم‌پلی، گرافیک زیبا و چشم‌نواز و یک موسیقی که با روحتان بازی می‌کند، ترکیب این معجون فوق‌العاده Nier Automata را درست می‌کنند. برای بازی کردن این انحصاری کنسولی سونی لحظه‌ای درنگ نکنید و همه نظرات منفی را نادیده بگیذید.

Nioh

Dark Souls و Bloodborne را دوست داشتید؟ پس Nioh هم دوست خواهید داشت. سبک مبارزات بازی بسیار سبیه به دو عنوان گفته‌ شده است و حتی سازندگان هم از گفتن سختی بسیار زیاد و اعصاب خردکن بازی عبایی نداشتند. Nioh برای بازیبازانی است که عاشق درس گرفتن از شکست‌هایشان هستند و می‌خواهند مدام بمیرند و بمیرند و بمیرند! اگر کمی در بازی کردن بی‌حوصله هستید اصلا و ابدا سمت این بازی نروید که جیزی حز اعصاب خردی برای شما نخواهد داشت، اما اگر می‌خواهید کمی از اشتباهاتتان درس بگیرید حنما بازی را در لیست خرید خود بگذارید. البته این را مد نظر داشته باشید که بر خلاف DS و BB با داستان چندان دندان‌گیری مواجه نیستیم.

Grand Turismo Sport

سونی برخلاف دیگر سبک‌ها در ارئه یک بازی درخور در سبک ریسینگ ناتوان بود و تلاش کرد با ارائه یک نسخه فرعی از فرنچایز ریسینگ قدیمی و بسیار محبوب خود تا حدی طرفداران این سبک را هم به خود برگرداند که موفقیت نسبی هم کسب کرد. در حال حاظر این بازی عنوانی کامل و خوب است اما در زمان عرضه قص‌ها و کمبودهای محتوایی بسیاری داشت که باعث شد عده‌ی کثیری از خریدن آن منصرف شوند و آن را تهیه نکرده یا از تهیه آن پشیمان شدند. شما هم اگر از دارندگانی هستید که بازی را به دلیل ضعف‌هایش در روزهای اول کنار گذاشتید، حتما دوباره سری به آن بزنید.

۲۰۱۸

God Of War

چند بازی تا به حال موفق به کسب متای بالای ۹۰ شده‌اند؟چندتای آن‌ها در نسل هشتم هستند؟ اگر بخواهید جواب تین سوالات را در متاکرایتیک پیدا کنید، قطعا اولین بازی که به چشمتان می‌خورد God Of War است. بازی که با کسب متای ۹۴ موفق شد بالاترین متا را دربین بازی‌های Hack And Slash نسل هشتم کسب کند و یکی از۳ بازی برتر نسل از این لحاظ باشد. با وجود تغییرات زیاد، کوی بارلوگ سازنده نابغه God Of War تواسنت یک خدای جنگ عالی را برای طرفداران بسازد که تا سال‌ها در مورد آن بحث خواهد شد. بازی کم و کاستی‌های جزئی دارد اما این هم در نظر بگیرید که این بازی اولین نسخه از یک سه‌گانه جدید برای خدای جنگ است و در نسخه‌های بعد قطعا شاهد پیشرفت‌های چشمگیری هم خواهیم بود

Detroit Become Human

اگر تا به حال بازی‌های دیوید کیج راب ازی نکرده‌اید هر چه زودتر Heavy Rain و سپس Detroit را تهیه کرده و بازی کنید. این که اول Detroit را نگفتم به ابن دلیل است که با Hevy Rain تا حدی با فضای گیم‌پلی و حال و هوای بازی‌های کیج آشنا شوید و سپس پا به دنیای ناآرام Androidها بگذارید. Detroit آنقدر انتخاب‌ها و Flowchartهای گسترده‌ای دارد که با هر بار اتمام هر Chapter و دیدن مسیر خود خواهد فهمید هنوز هم مسرهای متعدد دیگری هم بودند که شما می‌توانستید با انتخاب‌هایتان رقم بزنید که این کار را نکرد‌ه‌اید. از این لحاظ به احتمال بسیار بالا در صورت غرق شدن در جهان بی‌رحم Detroit آن را چندین و چند بار تمام خواهید کرد.

Shadow Of the Clossus

عشق چیست؟ سختی‌کشیدن برای کسی که دوستش داریم حتی اگر بدانیم و مطئن باشیم در نهایت در راه او خواهیم مرد. این تعریفی است که SOTC به ما از عشق می‌هد. پسری نوجوان که برای نجان جان خواهرش مجبور به کشتن ۸ کلوسو که غول‌های عظیم‌الجثه‌ای هستند می‌شود و از کم‌ترین تلاش برای نجات جان او دریغ نمی‌کند. در بازی هیچ دشمنی به جز این ۸ باس‌فایت وجود ندارد و شما می‌تانید با اسب خود در جهان بزرگ و زیبای بازی گشت و گذار کنید. تمام گیم‌پلی بازی مبارزات با کلوسوها نیست و باید مسیر مناسب برای رسیدن به آن‌ها هم با کمک شمشیر خود بیابید. بخش سکوبازی هم به دلیل کمبود Stamina شخصیت اصلی بازی سخت است و باید در انجام آن‌ها بسیار سریع باشید مگر نه به پایین سقوط می‌کنید.

این بازی‌ها عناوینی بودند که تا به امروز برای کنسول نسل هشتم سونی به صورت انحصاری عرضه شده‌اند و شما در هیچ کجای دیگر قادر به تجربه آن‌ها نخواهید بود. عناوین بسیاری از جمله: The Last Of Us Part 2،Spiderman،Ghost Of Tsushima،Dreams و بسیاری از عناوین دیگر هنوز برای این کنسول فوق‌العاده در راه هستند و موجی دیگر از انحصاری‌های سونی به زودی فرا خواهد رسید. آن‌چیز که مسلم است این است که سونی در این نسل با ارائه‌ی عناوینی بسیار چه به صورت انحصاری کنسولی و چه به صورت انحصاری کامل توانست به طرز فوق‌العاده‌ای پیشرو نسل هستم باشد و اگر بتواند کبود خود در سبک ریسینگ را هم با ارئه GT 7 جبران کند، شاهد کامل‌ترین کنسول تاریخ سونی از لحاظ لاین آپ انحصاری‌ها خواهیم بود. امیدواریم تا اخرین لحظه نسل هشتم سونی با عناوین عالی خود طرفدارنش را به وجد بیاورد.

