اخیرا بحث انتخاب بهترین بازی و حواشی پیرامون آن در شبکه‌های اجتماعی داغ شده است و روشی جالب برای انتخاب بهترین بازی به وجود آمده است به این شکل که رتبه آخر با "شما نمی‌توانید آن‌ها (بازی‌های ویدیویی) را رتبه‌بندی کنید" آغاز می‌شود و تا رتبه اول که بازی مورد علاقه و انتخاب شده است به اتمام می‌رسد. جالب است بدانید که سونی نیز به این چالش جالب ملحق شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، سونی نیز روال گفته شده را در پیش گرفت و با گفتن این جمله " در مورد بازی‌های ویدیویی، صادقانه بگویم، شما نمی‌توانید آن‌ها را رتبه‌بندی کنید" چالش را شروع کرد و در رتبه اول عنوان The Last of Us را قرار داد.

توییت سونی از این قرار است:

به طور حتم مهم‌ترین توییت در رابطه با این چالش مربوط به سونی می‌شود اما طرفداران (و یا شاید منتقدین سونی) نیز این چالش را ادامه دادند و خیلی از آن‌ها رتبه اول را به God of War اختصاص دادند.

چند نمونه از این توییت‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید:

سونی بعد از مدتی صحبت‌های طرفداران را تایید کرد و در مورد سایر بازی‌ها به خصوص God of War گفت:

"به طور حتم این‌ها نیز بازی‌های خوبی هستند و ما کاملا موافقیم."

The Last of Us Part 2 در تاریخ نامعلومی به صورت انحصاری برای PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame