10 انیمه برتر در ژانر Isekai

Isekai به سری انیمه‌هایی گفته می‌شود که شخصیت اصلی آن در روند داستان، وارد دنیایی موازی و یا بعد دیگری از زندگی شده و به دنبال یافتن راه بازگشت است. به طور کلی دسته‌بندی‌های فراوانی را می‌توان برای انیمه‌ها در نطر گرفت اما یکی از مواردی که با گسترش تکنولوژی، مخاطبان انیمه به آن گرایش پیدا کرده‌اند، زندگی در دنیایی خیالی با احساساتی واقعی است. به تازگی Virtual Reality نیز به این موضوع وارد شده و باعث شده این موضوع بیش از پیش مطرح شود. با پردیس‌گیم در معرفی این انیمه‌ها همراه باشید.

Restaurant to Another World

انیمه در دنیایی قرار گرفته است که مردم آن می‌توانند با رعایت شرایط خاصی میان دنیا‌ها سفر کنند. “Yoshoku No Nekoya” نام رستورانی است که داستان ما حول آن می‌چرخد. رستورانی ساده، منویی خوشمزه و مردمی خوشحال در روز‌های هفته یا رستورانی عجیب با منویی عجیب‌تر و مردمی حتی عجیب‌تر از آن در آخر هفته؟ اگر می‌خواهید راز این رستوران را کشف کنید تماشای این انیمه را از دست ندهید. این انیمه در 12 قسمت و در پاییز 2017 به نمایش درآمده است. استودیو سازنده‌ی آن Silver Linkمی‌باشد که انیمه مشهور Kokoro Connect ساخته‌ی دست آن‌ها است.

No Game No Life

اگر فکر می‌کنید به درجه‌ی خوره‌ی گیم بودن رسیده‌اید سخت در اشتباهید! این انیمه شما را با خواهر و برادری آشنا می‌کند که دنیا و زندگی برای آن‌ها گیمی حوصله سر بر است. زندگی بدون گیم برای آن‌ها معنایی ندارد تا اینکه پسری این دو را وارد دنیای دیگری می‌کند. دنیایی که گیم تصمیم گیرنده‌ی آن است و همه چیز آن را مشخص می‌کند. این انیمه در تابستان 2014 و در 12 قسمت به پخش درآمد. تاکنون یک سینمایی تحت عنوان No Game No Life: Zero نیز از این سری به پخش درآمده که با استقبال از سوی طرفداران رو به رو شده است. استودیو Madhouse ساخت این انیمه را بر عهده داشت.

Vision of Escaflowne

“Kanzaki Hitomi” دختری معمولی با علایق خاص است. او به بخت و فال اعتقاد دارد. بعد از آنکه اتفاقی عجیب برای او رخ می‌دهد، دنیای او را کاملا عوض می‌شود. او به دنیایی وارد می‌شود که در آن شاهزاده‌ای به دنبال متحد کردن مردمش برای از بین بردن دشمنان است اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. او پس از مدتی به رازی عجیب پی می‌برد. وجود “Escaflowne” ها در اطراف او! ممکن است نام این انیمه را تا کنون نشنیده باشید اما یکی از بهترین‌ها در زمان خود بوده است. استودیو Sunrise که نام آن به گوش اکثر اوتاکو‌ها خورده است ساخت این انیمه را بر عهده داشته. انیمه‌ای سینمایی نیز تحت عنوان Escaflowne پس از اتمام این انیمه به پخش درآمد. این انیمه در تابستان و پاییز 1996 به پخش در آمد.

The Saga of Tanya the Evil

داستان حول دختری ارتشی به نام “Tanya” بوده که بدنش حاصل تناسخ از دنیایی دیگر است. “Tanya” قصد دارد حداکثر استفاده را از این بدن جدیدش ببرد. اگر به سبک نظامی و جنگ‌های جادو محور علاقه دارید تماشای این انیمه را از دست ندهید. استودیو تازه کار NUT طراحی و ساخت انیمه را برعهده داشته که پس از پخش انیمه با استقبال فراوانی از سوی مخاطبین رو به رو شد. این انیمه نیز در بهار 2017 و در 12 قسمت به پخش درآمد.

Gate: Thus the Japanese Self-Defense Force Fought There

داستان حول پسری به نام “Itami Youji” است.او در دنیایی سرشار از صلح و دوستی زندگی می‌کند تا اینکه دروازه‌ای از مکانی ناشناخته ظاهر شده و تعداد بی‌شماری از موجودات فراطبیعی از آن بیرون می‌آیند. وی به همراه دوستانش پا به درون پورتال می‌گذارند تا اسرار آن را کشف کنند. استودیو A-Pictures سازنده سری Sword Art Online ، طراحی انیمه را برعهده داشته و دو فصل 12 قسمتی از این سری در پاییز 2015 و بهار 2017 به پخش درآمده است.

Drifters

این انیمه هیچ وابستگی‌ای به نام خود ندارد. داستان پیرامون فردی به نام “Shimazu Toyohisa” است که در جنگی بزرگ زخمی عمیق برمی‌دارد. وی خودش را بدون هیچ درمان و کمکی می‌بیند تا اینکه خود را در راهرویی از صدها در می‌یابد. از طریق یکی از آن‌ها وارد دنیایی متفاوت می‌شود، دنیایی از جنگجویان سرگردان. آیا این افراد راه خود را پیدا می‌کنند؟ این انیمه توسط استودیو مستقل خود یعنی Hoods Drifters Studio در 12 قسمت و در زمستان 2016 به پخش درآمده است.

Re:Creators

انسان‌ها در این انیمه نوعی خالق هستند و مسئول مخلوقات و دنیاهایی که خلق کرده‌اند می‌باشند. یکی از آن‌ها به نام “Mizuno Souta” بوده که موضوع اصلی این انیمه است. او به میدان نبردی منتقل شده و پس از پایان جنگ و هنگامی که بازمی‌گردد عده‌ای میهمان ناخوانده او را همراهی می‌کنند. اینکه آن‌ها چه کسانی هستند و چرا آمده‌اند معلوم نیست! سازندگان این انیمه استودیو TROYCA هستند. انیمه در 22 قسمت و در تابستان 2017 به پخش درآمده است.

!KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World

“Satou Kazuma” پسری معمولی با علایق ساده است. او قصد خرید بازی جدیدی را از یک خرده‌فروشی دارد و به همین دلیل راهی بازار می‌شود اما حین راه متوجه می‌شود که هیچ وقت آن بازی را نخریده است. او در راه می‌میرد اما شانسی دوباره‌ به او داده می‌شود تا زندگی جدیدی را در دنیایی جدید آغاز کند، جایی که او می‌تواند بازی کند، همان گیمی که او مشغول به بازی کردن آن بود. این انیمه توسط Studio Keen ساخته شده و فصل اول آن در 10 قسمت و در بهار 2016 به پخش درآمده است. فصل دوم آن نیز در بهار سال 2017 و در 10 قسمت به پخش درآمد.

Re:Zero − Starting Life in Another World

“Subaru” پسری است که برای خرید یک سری خرت و پرت به فروشگاه می‌رود و در راه بازگشت به خانه بطور ناگهانی به دنیایی تازه وارد می‌شود. جایی که باید از نزدیکان خود محافظت کند. احتمالا همه‌ی شما چنین داستان به ظاهر کلیشه‌ای را شنیده‌اید اما آنچه را که نشنیده‌اید روند داستانی انیمه است! این انیمه در25 قسمت و در تابستان و پاییز 2016 به پخش درآمد. استودیو نام آشنای White Fox ساخت این انیمه را بر عهده داشت.

!The Devil Is a Part-Timer

برخلاف انیمه‌های معرفی شده این انیمه زندگی شیطانی را نشان می‌دهد که در یک قدمی تصرف دنیاست. اما طی اتفاقی او شکست خورده و وارد دنیای انسان‌ها می‌شود. پس از مدتی زندگی در میان انسان‌ها به وی احساس وابستگی خاصی دست می‌دهد. آیا او گذشته‌ی خود را کنار می‌گذارد و زندگی جدیدش را ادامه می‌دهد و یا در اعماق وجودش به دنبال انتقام است؟ این انیمه همانند انیمه قبلی توسط استودیو White Fox ساخته شده است. انیمه در 13 قسمت و در تابستان 2013 به نمایش درآمد.

