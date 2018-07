همانطور که می‌دانید پیش از مراسم E3 2018 به طور رسمی از Fallout 76 رونمایی شد عنوانی که در مقایسه با نسخه‌های پیشین این سری بسیار متفاوت است، به طوری که برای اولین بار شاهد یک Fallout آنلاین خواهیم بود. حال با توجه به شواهد موجود در تریلر منتشر شده از بازی، به نظر می‌رسد […]

همانطور که می‌دانید پیش از مراسم E3 2018 به طور رسمی از Fallout 76 رونمایی شد عنوانی که در مقایسه با نسخه‌های پیشین این سری بسیار متفاوت است، به طوری که برای اولین بار شاهد یک Fallout آنلاین خواهیم بود. حال با توجه به شواهد موجود در تریلر منتشر شده از بازی، به نظر می‌رسد که شاهد تغییراتی در داستان این نسخه نسبت به نسخه‌های اصلی خواهیم بود، تغییراتی که بتسدا (Bethesda) باید پاسخی قابل قبول برای آن‌ها ارائه دهد.

چند روز پیش بود که بتسدا تریلری از گیم‌پلی بخش چند‌نفره Fallout 76 منتشر کرد که در آن شاهد چندین نکته پنهان در مورد این بازی بودیم. کسانی که به تجربه عناوین قبلی Fallout و یا حتی Fallout 4 پرداخته‌اند، با فرقه‌ای نظامی و نیمه مذهبی با نام Brotherhood of the Steel به خوبی آشنا هستند.

بر اساس داستان سری بازی‌های Fallout، فرقه Brotherhood of the Steel توسط راجر مکسون (Roger Maxson) که کاپیتانی بازنشسته در ارتش ایالات متحده بود، در سال ۲۰۷۷ بنیان گذاری شده است اما این جناح تا سال ۲۲۰۰ به قدرت نرسید. می‌دانیم که سرهنگ رابرت اسپیندل (Colonel Robert Spindel) رهبری Brotherhood of the Steel را در طول آن سال‌ها بر عهده داشته ولی اطلاعات چندانی از گذشته‌ی آن‌ها در دسترس نیست، همچنین می‌دانیم که این فرقه در اوایل سال ۲۱۵۰ بود که نفوذ خود در منطقه را افزایش داد و به نوعی با گذشت زمان به قدرت رسید.

Brotherhood of the Steel تا قبل از سال ۲۰۷۷ در یک والت در Lost Hills مشغول زندگی بوده‌اند و اولین گروه در سال ۲۱۳۴ به ترک این والت اقدام کردند. پناهگاه Lost Hills در کالیفرنیا قرار دارد. این همان جایست که به تناقض این موضوع با Fallout 76 برمی‌خوریم.

اگر به دقیقه ۱:۴۵ در این تریلر برویم، می‌توانیم لوگوی که بسیار به لوگوی فرقه‌ی Brotherhood of Steel شباهت دارد را مشاهده کنیم.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر فرقه‌ی Brotherhood of the Steel به قدری قدرتمند شده که توانسته در آن زمان خود را از کالیفرنیا به ویرجینیای غربی رسانده و به جست و جو در این بخش بپردازد، پس Fallout 76 در چه سالی جریان دارد؟ آیا این بدان معناست که این فرقه قبل از سال ۲۰۷۷ هم در قدرت بوده یا خیر؟ به هر حال بتسدا بایستی تا پیش از عرضه بازی پاسخی قابل قبول و منطقی برای حضور Brotherhood of the Steel در Fallout 76 ارائه دهد.

در خبر‌های دیگر از این سری می‌توان به سخنان رسمی تاد هاوارد مبنی بر تک نفره بودن Fallout 5 اشاره کرد بنابر گفته‌های او قرار نیست که بخش چند‌نفره به صورت دائمی در این سری حضور داشته باشد و Fallout 76 تنها تجربه‌ی آنلاین این سری خواهد بود.

Fallout 76 در تاریخ چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

